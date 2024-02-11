Тур: 21. Стадион: Де Кёйп. Зрители: 47500 Главный судья: Ван Букель Пол
2:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаКлемент Пелле
1:0
57' ПенальтиГанцко Давид
2:0
63' ГолГертрейда Лютсхарел
81' Undefined phrase: football_event_Виффер Матс
86' Желтая карточкаМетиньо
90'+4
Ход матча
34'
57'
1:0
63'
72'
81'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
685 Количество передач 304
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.45 Победа «Фейеноорда»
-
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Dano Lourens
-
17 Aymane Bais
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
История личных встреч
Фейеноорд
Спарта Роттердам
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
22 матча
68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2.67
2.3
Среднее время на гол
33
39
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.42
Среднее время на гол
69
216
Всего голов
45
28
Голов в среднем за матч
2.05
1.27
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
44
70
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (1)
|1
|Тимбер Квинтен
|6
|0.29
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.29
|Стенгс Келвин
|5
|0.24
|Пайшао Игор
|5
|0.24
|Виффер Матс
|3
|0.14
|Минте Янкуба
|3
|0.14
|Лингр Ондржей
|2
|0.1
|Иванушец Лука
|1
|0.05
|Сейер Лео
|1
|0.05
|Ганцко Давид
|1 (1)
|0.05
|Дилросун Джавайро
|1
|0.05
|Миламбо Антони
|1
|0.05
|Ниукоп Барт
|1
|0.05
|Уэда Аясэ
|1
|0.05
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|5 (3)
|0.24
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.24
|Версейрен Арно
|3
|0.14
|Вриндс Барт
|2
|0.1
|Саито Коки
|2
|0.1
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.1
|Негли Камиель
|2
|0.1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.05
|Мито Шунсуке
|1
|0.05
|Метиньо
|1
|0.05
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Клемент Пелле
|2
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Спарта Роттердам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
4
Фейеноорд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Спарта Роттердам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
12
Упущенные победы
26
8
Фейеноорд
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
29
12
Голы по времени матча
Забито
28
15
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
18%
1
7%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
5
18%
5
33%
46-60
4
14%
3
20%
61-75
6
21%
3
20%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
27
10
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
5
19%
1
10%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
2
7%
2
20%
31-45
5
19%
4
40%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
6
22%
2
20%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
3
18%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
6
35%
76-90
Забито
55
25
25 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
10
18%
2
8%
1-15
11
20%
0
0%
16-30
4
7%
5
20%
31-45
10
18%
9
36%
46-60
8
15%
4
16%
61-75
12
22%
5
20%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
6%
6
21%
1-15
4
24%
3
10%
16-30
3
18%
2
7%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
4
24%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0
Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1
Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Спарта Роттердам
Точный счет
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
6:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
6
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:4
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
6:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
6
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
74
37
56
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
47
46
29
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
156
156
714
912
219
714
120
318
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|19
|2
|0
|68 - 10
|59
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|52 - 44
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 29
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 33
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 30
|26
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|34 - 42
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|13.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|29 - 50
|22
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6