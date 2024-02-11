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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани Главный судья: Ангула Гаэль
Тулуза
0:1
Первый тайм: 44'
Нант
0'
0:1
2' Гол
Мохамед Мостафа
18' Желтая карточка
Сьерро Венсан
41' Желтая карточка
Гбоо Янн

Ход матча

2'
0:1
Мохамед Мостафа
18'
Сьерро Венсан
 
41'
Гбоо Янн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 122
Тулуза 65.6% (80)
X 21.3% (26)
Нант 13.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
13
Мависса
Кристиан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
20
Шмидт
Никлас
8
Сьерро
Венсан
80
Бабика
Шави
37
Гбоо
Янн
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
2
Дюверн
Жан-Кевин
11
Коко
Маркус
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
77
Траоре
Бени
31
Мохамед
Мостафа
15
Кадевере
Тино
Тулуза
4-2-3-1
Нант
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Нант

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

22 матча

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
К
1:5
Л1
3:1
ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

6
18

Голов в среднем за матч

0.67
1.38

Среднее время на гол

135
65

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

1.54
0.67

Среднее время на гол

58
135

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 6 (1) 0.29
Магри Франк 4 0.19
Абухляль Закария 3 (1) 0.14
Хелаберт Сесар 1 0.05
Сьерро Венсан 1 (1) 0.05
Шмидт Никлас 1 0.05
Николайсен Расмус 1 0.05
Мависса Кристиан 1 0.05
Бабика Шави 1 0.05
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.33
Молле Флоран 4 0.19
Саймон Мозес 3 (1) 0.14
Бамба Абдул-Кадер 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Чиривелья Педро 1 0.05
Кёмерт Эрай 1 0.05
Мутуссами Самуэль 1 0.05
Аблин Маттис 1 0.05
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 6 0
Сьерро Венсан 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сиссоко Мусса 1 0
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Нант
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
3
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Нант
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

8
12
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Нант
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
60% (12)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
4
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
4
36%
6
38%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
4
27%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
5
26%
4
20%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
26%
4
20%
31-45
2
11%
8
40%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
2
10%
76-90

Пропущено

27
31
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
2
7%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
3
11%
6
19%
61-75
9
33%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1
Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2
По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3

Результаты матчей

Тулуза
Нант

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
4
2
7
1.5
3
8
1
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
9
1.5
1
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
12
8
4
16
1.5
4
16
2
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 0:0 Заявка 21 10 7 4 29 - 17 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Реймс
 0:0 Заявка 21 9 4 8 27 - 27 31
8.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 1:0 Заявка 21 6 4 11 21 - 31 22
13.
Тулуза
 0:1 Заявка 21 4 8 9 19 - 28 20
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 21 3 8 10 26 - 42 17
18.
Клермон
 0:0 Заявка 21 3 7 11 16 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Нант
 1:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 20 11
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 12 8
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Реймс
 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
6.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Нант
 1:0 Заявка 10 3 1 6 7 - 16 10
12.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
13.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
15.
Клермон
 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
16.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Нант пытается что-то создать.
  • 44'
    Траоре Бени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Шмидт Никлас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Мохамед Мостафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Гбоо Янн из команды Тулуза получает желтую после опасной игры.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Контроль мяча: Тулуза: 75%, Нант: 25%.
    • 40'
      Гбоо Янн пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 40'
      Мависса Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 38'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Нант.
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    Прогнозы 122
    Тулуза 65.6% (80)
    X 21.3% (26)
    Нант 13.1% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Нант
    3.95
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    3.45
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Нант

    Исход игры
    Тулуза
    66.4% (81)
    Ничья
    20.5% (25)
    Нант
    13.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.17% (53)
    Меньше
    55.83% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    64.17% (77)
    Нет
    35.83% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    32% (39)
    1:0 Тулуза
    29.5% (36)
    1:1 Ничья
    19.7% (24)
    1:2 Нант
    9% (11)
    2:0 Тулуза
    4.1% (5)
    1:3 Нант
    1.6% (2)
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