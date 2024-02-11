Тур: 21. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Фраппарт Стефани Главный судья: Ангула Гаэль
0'
0:1
2' ГолМохамед Мостафа
18' Желтая карточкаСьерро Венсан
41' Желтая карточкаГбоо Янн
45' Желтая карточкаСиссоко Мусса
0:2
51' ГолКадевере Тино
73' Undefined phrase: football_event_Магри Франк
1:2
90' ГолДаллинга Тийс
90'+8
Ход матча
2'
0:1
18'
41'
45'
51'
0:2
73'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
627 Количество передач 226
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
20
Шмидт
Никлас
80
Бабика
Шави
37
Гбоо
Янн
15
Доннум
Арон
44
Зезе
Натан
11
Коко
Маркус
77
Траоре
Бени
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Траоре БениНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
46 Монго ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Тулуза
Нант
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
22 матча
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
18
Голов в среднем за матч
0.67
1.38
Среднее время на гол
135
65
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
1.54
0.67
Среднее время на гол
58
135
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.18
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
76
82
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|0.33
|Магри Франк
|4
|0.19
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.14
|Хелаберт Сесар
|1
|0.05
|Сьерро Венсан
|1 (1)
|0.05
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Николайсен Расмус
|1
|0.05
|Мависса Кристиан
|1
|0.05
|Бабика Шави
|1
|0.05
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|7 (2)
|0.33
|Молле Флоран
|4
|0.19
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.14
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.05
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.05
|Коко Маркус
|1
|0.05
|Чиривелья Педро
|1
|0.05
|Кадевере Тино
|1
|0.05
|Кёмерт Эрай
|1
|0.05
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.05
|Аблин Маттис
|1
|0.05
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|6
|0
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дуглас Гомес
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Нант
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
3
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Нант
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
8
12
Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Нант
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
27%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
5
63%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
7
41%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
4
27%
76-90
Забито
20
22
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
5
25%
5
23%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
2
10%
9
41%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
2
9%
76-90
Пропущено
29
32
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
3
10%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
6
21%
6
19%
46-60
3
10%
6
19%
61-75
9
31%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1
Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2
По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3
Результаты матчей
Тулуза
Нант
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
28
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
138
417
516
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|12.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 32
|22
|13.
|1:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|25 - 27
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|15.
|0:1 Заявка
|21
|5
|4
|12
|20 - 34
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|28 - 42
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|13.
|1:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 12
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Нант
Исход игры
Тулуза
66.4% (81)
Ничья
20.5% (25)
Нант
13.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
64.17% (77)
Нет
35.83% (43)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
32% (39)
1:0 Тулуза
29.5% (36)
1:1 Ничья
19.7% (24)
1:2 Нант
9% (11)
2:0 Тулуза
4.1% (5)
1:3 Нант
1.6% (2)
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