Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Удар от ворот произведет Нант

92' Гбоо Янн из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

91' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Нант

91' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Матч возобновлен

89' Команда Нант довольна результатом к этому моменту.

88' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Нант

87' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Нант

85' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Магри Франк из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Тулуза отменен из-за положения "вне игры".

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тулуза

73' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Нант

72' Удар от ворот произведет Нант

71' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

70' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Нант

69' Гбоо Янн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Нант

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Нант

62' Гбоо Янн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мохамед Мостафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Нант

61' Шмидт Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Сьерро Венсан пробил со штрафного прямо в стенку

58' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Г О О О О Л - Кадевере Тино забивает с правой ноги!

51' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

51' Мохамед Мостафа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Тулуза

49' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.