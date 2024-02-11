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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани Главный судья: Ангула Гаэль
Тулуза
1:2
Конец матча
Нант
0'
0:1
2' Гол
Мохамед Мостафа
18' Желтая карточка
Сьерро Венсан
41' Желтая карточка
Гбоо Янн
45' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
0:2
51' Гол
Кадевере Тино
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Магри Франк
1:2
90' Гол
Даллинга Тийс
90'+8

Ход матча

2'
0:1
Мохамед Мостафа
18'
Сьерро Венсан
 
41'
Гбоо Янн
 
45'
 
Сиссоко Мусса
51'
0:2
Кадевере Тино
(Мохамед Мостафа)
60'
Магри Франк
Доннум Арон
 
60'
Спирингс Стейн
Сьерро Венсан
 
60'
Коста Логан
Мависса Кристиан
 
65'
 
Аппюа Стредер
Траоре Бени
71'
 
Коцца Николя
Коко Маркус
73'
Магри Франк
 
80'
Сиссоко Ибрагим
Суасо Габриэль
 
80'
Скюття Наатан
Шмидт Никлас
 
80'
 
Аблин Маттис
Мохамед Мостафа
81'
 
Монго Энцо
Дюверн Жан-Кевин
81'
 
Бутсингхам Уго
Кадевере Тино
90'
Даллинга Тийс
(Сиссоко Ибрагим I)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 627 Количество передач 226
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Тулуза 66.4% (81)
X 20.5% (25)
Нант 13.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
13
Мависса
Кристиан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
20
Шмидт
Никлас
8
Сьерро
Венсан
80
Бабика
Шави
37
Гбоо
Янн
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
2
Дюверн
Жан-Кевин
11
Коко
Маркус
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
77
Траоре
Бени
31
Мохамед
Мостафа
15
Кадевере
Тино
Тулуза
4-2-3-1
Нант
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Нант

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

22 матча

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
К
1:5
Л1
3:1
ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

6
18

Голов в среднем за матч

0.67
1.38

Среднее время на гол

135
65

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

1.54
0.67

Среднее время на гол

58
135

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 7 (1) 0.33
Магри Франк 4 0.19
Абухляль Закария 3 (1) 0.14
Хелаберт Сесар 1 0.05
Сьерро Венсан 1 (1) 0.05
Шмидт Никлас 1 0.05
Николайсен Расмус 1 0.05
Мависса Кристиан 1 0.05
Бабика Шави 1 0.05
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.33
Молле Флоран 4 0.19
Саймон Мозес 3 (1) 0.14
Бамба Абдул-Кадер 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Чиривелья Педро 1 0.05
Кадевере Тино 1 0.05
Кёмерт Эрай 1 0.05
Мутуссами Самуэль 1 0.05
Аблин Маттис 1 0.05
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 6 0
Сьерро Венсан 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Нант
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
3
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Нант
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

8
12
Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Нант
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
27%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
5
63%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
7
41%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
4
27%
76-90

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
5
25%
5
23%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
2
10%
9
41%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
2
9%
76-90

Пропущено

29
32
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
3
10%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
6
21%
6
19%
46-60
3
10%
6
19%
61-75
9
31%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1
Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2
По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3

Результаты матчей

Тулуза
Нант

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
3
8
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
13
8
4
17
1.5
5
16
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
13.
Монпелье
 1:0 Заявка 21 5 8 8 25 - 27 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Лион
 0:1 Заявка 21 5 4 12 20 - 34 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
13.
Монпелье
 1:0 Заявка 11 2 7 2 14 - 12 13
14.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Лион
 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
12.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
13.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Монпелье
 1:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
15.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
16.
Лион
 0:1 Заявка 10 2 1 7 6 - 15 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Мохамед Мостафа из команды Нант сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 98'
    Тулуза владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Тулуза: 74%, Нант: 26%.
  • 97'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Спирингс Стейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Магри Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Фанатам команды Тулуза все осточертело. Они покидают трибуны.
    • 94'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 93'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 93'
      Чиривелья Педро из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Бабика Шави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Тулуза 66.4% (81)
    X 20.5% (25)
    Нант 13.1% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 1:2 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Нант

    Исход игры
    Тулуза
    66.4% (81)
    Ничья
    20.5% (25)
    Нант
    13.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.17% (53)
    Меньше
    55.83% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    64.17% (77)
    Нет
    35.83% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    32% (39)
    1:0 Тулуза
    29.5% (36)
    1:1 Ничья
    19.7% (24)
    1:2 Нант
    9% (11)
    2:0 Тулуза
    4.1% (5)
    1:3 Нант
    1.6% (2)
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