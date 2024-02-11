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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ницца
 
Позже
Монако
Прогнозы 131
Ницца 38.9% (51)
X 37.4% (49)
Монако 23.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
11
Сансон
Морган
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
32
Лоше
Том
16
Кён
Филипп
5
Керер
Тило
3
Марипан
Гильермо
22
Салису
Мохаммед
4
Камара
Мохамед
6
Закария
Денис
19
Фофана
Юссуф
14
Якобс
Исмаил
18
Минамино
Такуми
10
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
Ницца
4-3-3
Монако
3-4-3

История личных встреч

Ницца
Монако

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

34 матча

26.5%
17.6%
55.9%
9 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
К
0:2
Л1
2:1
Л1
1:2
ТМС
2:3
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
4:0
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
0:1
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
0:0
К
1:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.31
1.5

Среднее время на гол

68
60

Всего голов

44
43

Голов в среднем за матч

1.29
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

69
71

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.3
Бога Жереми 3 0.15
Лаборд Гаэтан 3 0.15
Гессан Эванн 3 (1) 0.15
Будауи Хишем 2 0.1
Аталь Юсеф 1 0.05
Лоше Том 1 0.05
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.55
Минамино Такуми 5 0.25
Головин Александр 5 0.25
Балогун Фоларин 4 0.2
Аклиуш Манес 4 0.2
Вандерсон V 2 0.1
Фофана Юссуф 1 0.05
Якобс Исмаил 1 0.05
Марипан Гильермо 1 0.05
Закария Денис 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Синго Вилфред 1 0.05
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 4 1
Бар Мельвен 5 0
Данте Бонфим 4 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 7 1
Головин Александр 6 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Синго Вилфред 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Диоп Эден 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Керер Тило 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
9
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Монако
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
17
Ницца
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
65% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Монако
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
4
36%
3
15%
76-90

Пропущено

3
19
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
100%
3
16%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
13%
5
28%
46-60
3
38%
3
17%
61-75
2
25%
1
6%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

19
38
5 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
5%
3
8%
1-15
2
11%
9
24%
16-30
2
11%
7
18%
31-45
3
16%
9
24%
46-60
5
26%
6
16%
61-75
6
32%
4
11%
76-90

Пропущено

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
1
8%
7
26%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
42%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3
Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3
Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0

Результаты матчей

Ницца
Монако

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ницца
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
8
2
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
16
4
5
15
1.5
14
6
1
19
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
13.
Лион
 Заявка 21 6 4 11 22 - 34 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Монпелье
 Заявка 21 4 8 9 25 - 29 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
13.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
14.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Монпелье
 Заявка 11 1 7 3 14 - 14 10
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2024, осталось 11 минут.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

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    • Прогнозы 131
    Ницца 38.9% (51)
    X 37.4% (49)
    Монако 23.7% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ницца
    Ничья
    Монако
    2.40
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца - Монако

    Исход игры
    Ницца
    38.9% (51)
    Ничья
    37.4% (49)
    Монако
    23.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (50)
    Меньше
    57.63% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (92)
    Нет
    22.03% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (43)
    2:1 Ницца
    19.1% (25)
    1:0 Ницца
    12.2% (16)
    1:2 Монако
    12.2% (16)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:1 Монако
    2.3% (3)
    0:2 Монако
    2.3% (3)
    2:0 Ницца
    2.3% (3)
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