Тур: 21. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Ваттеллье Эрик
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
29
Гессан
Эванн
32
Лоше
Том
16
Кён
Филипп
19
Фофана
Юссуф
14
Якобс
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
32 Лоше ТомНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
-
47 Мишель ЛюкаПолузащитник
-
21 Аклиуш МанесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Ницца
Монако
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
34 матча
26.5%
17.6%
55.9%
9 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.28
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.31
1.5
Среднее время на гол
68
60
Всего голов
44
43
Голов в среднем за матч
1.29
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
69
71
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.3
|Бога Жереми
|3
|0.15
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.15
|Гессан Эванн
|3 (1)
|0.15
|Будауи Хишем
|2
|0.1
|Аталь Юсеф
|1
|0.05
|Лоше Том
|1
|0.05
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.55
|Минамино Такуми
|5
|0.25
|Головин Александр
|5
|0.25
|Балогун Фоларин
|4
|0.2
|Аклиуш Манес
|4
|0.2
|Вандерсон V
|2
|0.1
|Фофана Юссуф
|1
|0.05
|Якобс Исмаил
|1
|0.05
|Марипан Гильермо
|1
|0.05
|Закария Денис
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Синго Вилфред
|1
|0.05
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|1
|Бар Мельвен
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|7
|1
|Головин Александр
|6
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Синго Вилфред
|5
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Керер Тило
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
9
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Монако
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
17
Ницца
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
65% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Монако
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
4
36%
3
15%
76-90
Пропущено
3
19
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
100%
3
16%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
13%
5
28%
46-60
3
38%
3
17%
61-75
2
25%
1
6%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
19
38
5 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
5%
3
8%
1-15
2
11%
9
24%
16-30
2
11%
7
18%
31-45
3
16%
9
24%
46-60
5
26%
6
16%
61-75
6
32%
4
11%
76-90
Пропущено
12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
1
8%
7
26%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
42%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3
Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3
Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0
Результаты матчей
Ницца
Монако
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ницца
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
19
82
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
164
515
146
119
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|12.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 32
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|25 - 29
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|28 - 42
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца - Монако
Исход игры
Ницца
38.9% (51)
Ничья
37.4% (49)
Монако
23.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (50)
Меньше
57.63% (68)
Обе команды забьют
Да
77.97% (92)
Нет
22.03% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (43)
2:1 Ницца
19.1% (25)
1:0 Ницца
12.2% (16)
1:2 Монако
12.2% (16)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Монако
2.3% (3)
0:2 Монако
2.3% (3)
2:0 Ницца
2.3% (3)
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