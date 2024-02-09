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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ницца
 
Позже
Монако
Прогнозы 44
Ницца 25% (11)
X 38.6% (17)
Монако 36.4% (16)
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Ницца
Ничья
Монако
2.39
3.40
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Ницца
Монако

История личных встреч

Ницца
Монако

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

34 матча

26.5%
17.6%
55.9%
9 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
К
0:2
Л1
2:1
Л1
1:2
ТМС
2:3
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
4:0
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
0:1
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
0:0
К
1:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.31
1.5

Среднее время на гол

68
60

Всего голов

44
43

Голов в среднем за матч

1.29
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

69
71

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.3
Бога Жереми 3 0.15
Лаборд Гаэтан 3 0.15
Гессан Эванн 3 (1) 0.15
Будауи Хишем 2 0.1
Аталь Юсеф 1 0.05
Лоше Том 1 0.05
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.55
Минамино Такуми 5 0.25
Головин Александр 5 0.25
Балогун Фоларин 4 0.2
Аклиуш Манес 4 0.2
Вандерсон V 2 0.1
Фофана Юссуф 1 0.05
Якобс Исмаил 1 0.05
Марипан Гильермо 1 0.05
Закария Денис 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Синго Вилфред 1 0.05
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 4 1
Бар Мельвен 5 0
Данте Бонфим 4 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 7 1
Головин Александр 6 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Синго Вилфред 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Диоп Эден 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Керер Тило 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
9
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Монако
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
17
Ницца
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
65% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Монако
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
4
36%
3
15%
76-90

Пропущено

3
19
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
100%
3
16%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
13%
5
28%
46-60
3
38%
3
17%
61-75
2
25%
1
6%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

19
38
5 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
5%
3
8%
1-15
2
11%
9
24%
16-30
2
11%
7
18%
31-45
3
16%
9
24%
46-60
5
26%
6
16%
61-75
6
32%
4
11%
76-90

Пропущено

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
1
8%
7
26%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
42%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3
Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3
Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0

Результаты матчей

Ницца
Монако

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ницца
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
8
2
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
16
4
5
15
1.5
14
6
1
19
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 20 7 8 5 28 - 22 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 20 4 4 12 17 - 31 16
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
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Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Ницца 25% (11)
    X 38.6% (17)
    Монако 36.4% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Монако
    2.39
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    Прогнозы на матч Ницца - Монако

    Исход игры
    Ницца
    25% (11)
    Ничья
    38.6% (17)
    Монако
    36.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (17)
    1:2 Монако
    18.2% (8)
    2:1 Ницца
    15.9% (7)
    0:2 Монако
    4.5% (2)
    1:0 Ницца
    4.5% (2)
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