  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Херенвен
1:0
Первый тайм: 23'
Аякс

Ход матча

11'
Ван Амерсфоорт Пелле
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Аякс
3.95
Реклама, pari.ru
4.50
Реклама, pari.ru
1.94
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
40
Рамай
Диант
47
Гуйер
Тристан
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
Херенвен
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Аякс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

33 матча

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 28 побед

38 матчей

7.9%
10.5%
81.6%
3 победы 4 ничьи 31 победа

Первый тайм

13.2%
26.3%
60.5%
5 побед 10 ничьих 23 победы

Второй тайм

13.2%
13.2%
73.6%
5 побед 5 ничьих 28 побед

История матчей

Э
4:1
Э
2:4
Э
5:0
Э
5:0
Э
0:2
Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.05
1.05

Среднее время на гол

85
85

Всего голов

71
51

Голов в среднем за матч

3.74
2.68

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

91
71

Голов в среднем за матч

2.39
1.87

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

37
48

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брауэрс Люк 6 0.29
Сахрауи Осам 5 0.24
Ван Амерсфоорт Пелле 4 0.19
Николаеску Йон 4 0.19
Бохневич Павел 2 0.1
Хайе Том 2 (2) 0.1
Тахири Анас 2 (2) 0.1
Ольссон Симон 1 0.05
Волемарк Патрик 1 0.05
Нуннели Че 1 0.05
Ван Бик Свен 1 0.05
Карлсбакк Даниэль 1 0.05
Уэбстер Чарли 1 0.05
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 14 0.67
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.38
Хлинссон Кристиан 6 0.29
Бергёйс Стивен 5 0.24
Акпом Чуба 5 0.24
Тахирович Бенджамин 2 0.1
Ван ден Бомен Бранко 2 0.1
Ренсх Девайн 1 0.05
Боргес Карлос 1 0.05
Тейлор Кеннет 1 0.05
Хато Йоррель 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Классен Дэви 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 3 1
Кёлерт Матс 4 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Тахири Анас 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 3 0
Хато Йоррель 3 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Хлинссон Кристиан 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Херенвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

5
10
Херенвен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Аякс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

10
23
Херенвен
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Аякс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

15
33

Голы по времени матча

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
29%
29%
4
18%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Пропущено

12
23
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
4
33%
1
4%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
3
25%
8
35%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
7%
4
17%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
5
36%
6
25%
76-90

Пропущено

28
14
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
11%
2
14%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
3
11%
5
36%
31-45
3
11%
5
36%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
5
18%
1
7%
76-90

Забито

31
46
16 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
4
13%
5
11%
1-15
7
23%
6
13%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
1
3%
9
20%
46-60
7
23%
8
17%
61-75
7
23%
9
20%
76-90

Пропущено

40
37
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 18
3
8%
5
14%
1-15
10
25%
2
5%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
6
15%
13
35%
46-60
9
23%
3
8%
61-75
6
15%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3
Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0

Результаты матчей

Херенвен
Аякс

Точный счет

3:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:0
5 раз 25%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
4:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
2
7 раз 35%
4
4 раза 20%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
7
3
4
5
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
5
6
1.5
8
2
2
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
18
2
10
10
1.5
15
5
6
14
2.5
8
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 0:1 Заявка 21 10 5 6 50 - 42 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Херенвен
 1:0 Заявка 21 7 4 10 32 - 40 25
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 21 6 7 8 21 - 33 25
12.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
13.
Утрехт
 0:0 Заявка 21 5 9 7 23 - 30 24
14.
Хераклес
 Заявка 21 6 4 11 29 - 50 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Волендам
 Заявка 20 3 3 14 21 - 47 12
18.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 0:1 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 1:0 Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
13.
Утрехт
 0:0 Заявка 11 2 6 3 15 - 20 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 0:1 Заявка 11 4 3 4 25 - 26 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 1:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 21 7
17.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Херенвен: 41%, Аякс: 59%.
    • 14'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Херенвен будет все-таки засчитан.
    • 13'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Херенвен.
    • 11'
      Г О О О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен головой вбивает мяч в сетку.
    • 11'
      Соса Борна успешно блокирует удар.
    • 11'
      Оливер Бреуде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Контроль мяча: Херенвен: 39%, Аякс: 61%.
    • 11'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Бергёйс Стивен наказан за толчок Оливер Бреуде
    • 9'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 9'
      Шанс! Волемарк Патрик из команды Херенвен пробил головой, но мимо
    • 9'
      Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 6'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Херенвен: 50%, Аякс: 50%.
    • 5'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 4'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Бробби Брайан из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Гуйер Тристан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сахрауи Осам
    • 2'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 2'
      Сахрауи Осам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Хлинссон Кристиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ольссон Симон
    • 1'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Аякс
    3.95
    Реклама, pari.ru
    4.50
    Реклама, pari.ru
    1.94
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Херенвен 1:0 Аякс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Херенвен
    Аякс
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный