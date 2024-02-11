Тур: 21. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Маккили Дэнни
Ход матча
11'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Аякс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
33 матча
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 28 побед
38 матчей
7.9%
10.5%
81.6%
3 победы 4 ничьи 31 победа
Первый тайм
13.2%
26.3%
60.5%
5 побед 10 ничьих 23 победы
Второй тайм
13.2%
13.2%
73.6%
5 побед 5 ничьих 28 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.05
1.05
Среднее время на гол
85
85
Всего голов
71
51
Голов в среднем за матч
3.74
2.68
Среднее время на гол
24
33
Всего голов
91
71
Голов в среднем за матч
2.39
1.87
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
37
48
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брауэрс Люк
|6
|0.29
|Сахрауи Осам
|5
|0.24
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0.19
|Николаеску Йон
|4
|0.19
|Бохневич Павел
|2
|0.1
|Хайе Том
|2 (2)
|0.1
|Тахири Анас
|2 (2)
|0.1
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|Волемарк Патрик
|1
|0.05
|Нуннели Че
|1
|0.05
|Ван Бик Свен
|1
|0.05
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.05
|Уэбстер Чарли
|1
|0.05
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|14
|0.67
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.38
|Хлинссон Кристиан
|6
|0.29
|Бергёйс Стивен
|5
|0.24
|Акпом Чуба
|5
|0.24
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.1
|Ренсх Девайн
|1
|0.05
|Боргес Карлос
|1
|0.05
|Тейлор Кеннет
|1
|0.05
|Хато Йоррель
|1
|0.05
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|Классен Дэви
|1
|0.05
|Медич Яков
|1
|0.05
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|3
|1
|Кёлерт Матс
|4
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Хато Йоррель
|3
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Хлинссон Кристиан
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
5
10
Херенвен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Аякс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
10
23
Херенвен
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Аякс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
15
33
Голы по времени матча
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
29%
29%
4
18%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Пропущено
12
23
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
4
33%
1
4%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
3
25%
8
35%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Забито
14
24
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
7%
4
17%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
5
36%
6
25%
76-90
Пропущено
28
14
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
11%
2
14%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
3
11%
5
36%
31-45
3
11%
5
36%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
5
18%
1
7%
76-90
Забито
31
46
16 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
4
13%
5
11%
1-15
7
23%
6
13%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
1
3%
9
20%
46-60
7
23%
8
17%
61-75
7
23%
9
20%
76-90
Пропущено
40
37
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 18
3
8%
5
14%
1-15
10
25%
2
5%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
6
15%
13
35%
46-60
9
23%
3
8%
61-75
6
15%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3
Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0
Результаты матчей
Херенвен
Аякс
Точный счет
3:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:0
5 раз 25%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
4:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
2
7 раз 35%
4
4 раза 20%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
54
73
45
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
56
82
29
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
182
1010
155
614
812
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|0:1 Заявка
|21
|10
|5
|6
|50 - 42
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 29
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 33
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 27
|26
|10.
|1:0 Заявка
|21
|7
|4
|10
|32 - 40
|25
|11.
|0:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 33
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|13.
|0:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 30
|24
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|29 - 50
|22
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|25 - 26
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 21
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6