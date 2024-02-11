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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 24150 Главный судья: Маккили Дэнни
Херенвен
3:2
Конец матча
Аякс
0'
1:0
11' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
2:0
38' Гол
Сахрауи Осам
3:0
46' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
49' Желтая карточка
Ван Бик Свен
3:1
51' Гол в свои ворота
Бохневич Павел
51' Желтая карточка
Кёлерт Матс
65' Желтая карточка
Брауде Оливер
72' Желтая карточка
Бохневич Павел
3:2
79' Гол
Акпом Чуба
90'+9

Ход матча

11'
Ван Амерсфоорт Пелле
1:0
38'
Сахрауи Осам
2:0
46'
 
Акпом Чуба
Боргес Карлос
46'
Ван Амерсфоорт Пелле
3:0
49'
Ван Бик Свен
 
51'
3:1
Бохневич Павел
51'
Кёлерт Матс
 
55'
Нуннели Че
Волемарк Патрик
 
65'
Брауде Оливер
 
72'
Бохневич Павел
 
79'
3:2
Акпом Чуба
(Гуйер Тристан)
85'
Али Хусейн
Брауде Оливер
 
85'
Ван Оттеле Сюб
Ван Амерсфоорт Пелле
 
89'
Чу-А-Он Натан
Сахрауи Осам
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 282 Количество передач 557
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
40
Рамай
Диант
47
Гуйер
Тристан
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
Херенвен
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Аякс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

33 матча

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 28 побед

38 матчей

7.9%
10.5%
81.6%
3 победы 4 ничьи 31 победа

Первый тайм

13.2%
26.3%
60.5%
5 побед 10 ничьих 23 победы

Второй тайм

13.2%
13.2%
73.6%
5 побед 5 ничьих 28 побед

История матчей

Э
4:1
Э
2:4
Э
5:0
Э
5:0
Э
0:2
Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.05
1.05

Среднее время на гол

85
85

Всего голов

71
51

Голов в среднем за матч

3.74
2.68

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

91
71

Голов в среднем за матч

2.39
1.87

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

37
48

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 6 0.29
Брауэрс Люк 6 0.29
Ван Амерсфоорт Пелле 5 0.24
Николаеску Йон 4 0.19
Бохневич Павел 2 0.1
Хайе Том 2 (2) 0.1
Тахири Анас 2 (2) 0.1
Ольссон Симон 1 0.05
Волемарк Патрик 1 0.05
Нуннели Че 1 0.05
Ван Бик Свен 1 0.05
Карлсбакк Даниэль 1 0.05
Уэбстер Чарли 1 0.05
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 14 0.67
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.38
Хлинссон Кристиан 6 0.29
Акпом Чуба 6 0.29
Бергёйс Стивен 5 0.24
Тахирович Бенджамин 2 0.1
Ван ден Бомен Бранко 2 0.1
Ренсх Девайн 1 0.05
Боргес Карлос 1 0.05
Тейлор Кеннет 1 0.05
Хато Йоррель 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Классен Дэви 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Гуйер Тристан 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Ван Бик Свен 2 0
Брауде Оливер 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Бохневич Павел 1 0
Тахири Анас 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 3 0
Хато Йоррель 3 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Хлинссон Кристиан 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

5
11
Херенвен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Аякс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

10
23
Херенвен
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Аякс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

15
34

Голы по времени матча

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
4
15%
1-15
4
31%
1
4%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
3
23%
10
37%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
2
15%
4
15%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
7%
4
17%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
5
36%
6
25%
76-90

Пропущено

28
14
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
11%
2
14%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
3
11%
5
36%
31-45
3
11%
5
36%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
5
18%
1
7%
76-90

Забито

35
47
18 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
5
14%
5
11%
1-15
7
20%
6
13%
16-30
6
17%
9
19%
31-45
3
9%
9
19%
46-60
7
20%
8
17%
61-75
7
20%
10
21%
76-90

Пропущено

41
41
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
3
7%
6
15%
1-15
10
24%
2
5%
16-30
6
15%
10
24%
31-45
6
15%
15
37%
46-60
9
22%
3
7%
61-75
7
17%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3
Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0

Результаты матчей

Херенвен
Аякс

Точный счет

3:0
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:0
5 раз 24%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
2
8 раз 38%
4
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
7
3
5
5
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
9
2
2
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
2
11
10
1.5
16
5
7
14
2.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 21 18 3 0 64 - 10 57
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 Заявка 21 7 4 10 34 - 42 25
12.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
14.
Хераклес
 Заявка 21 6 4 11 29 - 50 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Волендам
 1:1 Заявка 21 3 4 14 22 - 48 13
18.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 1:1 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 11 8 3 0 33 - 5 27
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 1:1 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Херенвен: 34%, Аякс: 66%.
  • 99'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 97'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс.
  • 97'
    Матч остановлен
  • 97'
    Ван Бик Свен ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Бробби Брайан из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Ван Бик Свен заработал фол
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Хайе Том из команды Херенвен покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
    • 93'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Соса Борна выиграл воздушное противоборство у Нуннели Че.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Херенвен 3:2 Аякс онлайн

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