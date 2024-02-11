ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Матч возобновлен

89' Сахрауи Осам получил легкую травму, и его заменил Натан Тджо-А-Он.

89' Сахрауи Осам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Аякс

86' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Тактическая замена. Оливер Бреуде уходит с поля и его заменяет Али Хусейн

83' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хлинссон Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

79' Г О О О О Л - Акпом Чуба забивает с правой ноги!

79' Гуйер Тристан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Соса Борна из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Аякс

77' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Сегодняшная посещаемость составляет 24150 болельщиков

74' Удар от ворот произведет Херенвен

72' Бохневич Павел получил желтую карточку от судьи

71' Хлинссон Кристиан пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

70' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Оливер Бреуде успешно блокирует удар.

68' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Оливер Бреуде получил желтую карточку от судьи

65' Удар от ворот произведет Аякс

64' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Аякс

61' Оливер Бреуде из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

61' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Херенвен

58' Удар от ворот произведет Аякс

58' Сахрауи Осам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Волемарк Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Судья подбегает и показывает Кёлерт Матс из команды Херенвен отложенную желтую карточку за фол.

51' Г О О О О Л - Бохневич Павел уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

51' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Волемарк Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет Херенвен

49' Удар от ворот произведет Аякс

49' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

46' Хорошую попытку сделал Брауэрс Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля