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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Гавр
0:0
Перерыв
Ренн
0'
37' Желтая карточка
Туре Абдулайе

Ход матча

37'
Туре Абдулайе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 203 Количество передач 247
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 127
Гавр 18.1% (23)
X 44.1% (56)
Ренн 37.8% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
7
Него
Лоик
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
23
Касимир
Хосуэ
9
Байо
Мохамед
11
Сабби
Эммануэль
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
Гавр
4-3-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Гавр
Ренн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
2:2
ТМК
2:2
ТМК
2:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.19
Байо Мохамед 4 (1) 0.19
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.19
Айю Андре 2 0.1
Льорис Готье 2 0.1
Кузяев Далер 2 0.1
Опери Кристофер 1 0.05
Сальмье Йоанн 1 0.05
Мбемба Нолан 1 0.05
Грандсир Самуэль 1 0.05
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 5 (4) 0.24
Мюинга Арно 5 (2) 0.24
Террье Мартен 3 0.14
Гуйри Амин 3 0.14
Дуэ Дезире 3 0.14
Блас Людовик 3 (1) 0.14
Салах Ибрагим 3 0.14
Трюффер Адриен 1 0.05
Ассиньон Лоренс 1 0.05
Доку Жереми 1 0.05
Ву Кристофер 1 0.05
Теате Артур 1 0.05
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 5 0
Санганте Аруна 4 0
Опери Кристофер 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Туре Абдулайе 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Айю Андре 0 1
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Мюинга Арно 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Гела 0 1
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Гавр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ренн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
20
Гавр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Ренн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
2
18%
4
18%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
5
45%
5
23%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
1
7%
6
40%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

24
32
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
5
21%
5
16%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
6
25%
7
22%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
6
25%
8
25%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
1
4%
3
13%
1-15
6
26%
1
4%
16-30
3
13%
8
35%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
5
22%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1
Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1
Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3

Результаты матчей

Гавр
Ренн

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
5 раз 25%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гавр
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
5
1.5
7
4
3
6
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
5
4
7
1.5
2
7
1
10
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
14
6
8
12
1.5
9
11
4
16
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
9.
Ренн
 0:0 Заявка 21 7 8 6 30 - 25 29
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 0:0 Заявка 21 5 10 6 23 - 24 25
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 0:0 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Гавр
 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
11.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
8.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
9.
Ренн
 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 10 11
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Гавр
 0:0 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
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Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Гавр: 46%, Ренн: 54%.
  • 47'
    Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Гавр пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 41'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 41'
      Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Байо Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 40'
      Сабби Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Гавр пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.4% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Гавр 18.1% (23)
    X 44.1% (56)
    Ренн 37.8% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Ренн
    4.15
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    3.40
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    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 0:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:0 Ренн

    Исход игры
    Гавр
    18.1% (23)
    Ничья
    44.1% (56)
    Ренн
    37.8% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.17% (41)
    Меньше
    65.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    71.67% (86)
    Нет
    28.33% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (45)
    1:2 Ренн
    16.5% (21)
    0:1 Ренн
    12.6% (16)
    2:1 Гавр
    10.2% (13)
    1:0 Гавр
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    3.9% (5)
    0:2 Ренн
    2.4% (3)
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