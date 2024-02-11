Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Гавр

43' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Ренн

41' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

40' Байо Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Удар от ворот произведет Гавр

37' Матч возобновлен

37' Террье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи

36' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Гавр

35' Дуэ Гела не смог попасть в створ ударом издали

33' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Гавр

32' Дуэ Дезире оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

31' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

31' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Дуэ Дезире выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Ренн

24' Удар от ворот произведет Гавр

23' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Опери Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Ренн

10' Удар от ворот произведет Ренн

7' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

5' Хорошую попытку сделал Касимир Хосуэ . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Гавр

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля