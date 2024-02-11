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Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Гавр
0:1
Конец матча
Ренн
0'
37' Желтая карточка
Туре Абдулайе
0:1
60' Гол
Буриго Бенжамен
71' Желтая карточка
Айю Андре
79' Желтая карточка
Сейду Алиду
90'+7

Ход матча

37'
Туре Абдулайе
 
60'
0:1
Буриго Бенжамен
(Террье Мартен)
61'
 
Салах Ибрагим
Дуэ Гела
61'
 
Сейду Алиду
Дуэ Дезире
65'
Айю Андре
Сабби Эммануэль
 
65'
Грандсир Самуэль
Касимир Хосуэ
 
71'
Айю Андре
 
76'
 
Гуйри Амин
Мюинга Арно
76'
Нгура Стив
Него Лоик
 
76'
Джуджу Антуан
Байо Мохамед
 
79'
 
Сейду Алиду
85'
 
Блас Людовик
Буриго Бенжамен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 456 Количество передач 501
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Гавр 18.1% (23)
X 44.1% (56)
Ренн 37.8% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
7
Него
Лоик
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
23
Касимир
Хосуэ
9
Байо
Мохамед
11
Сабби
Эммануэль
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
Гавр
4-3-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Гавр
Ренн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
2:2
ТМК
2:2
ТМК
2:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.19
Байо Мохамед 4 (1) 0.19
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.19
Айю Андре 2 0.1
Льорис Готье 2 0.1
Кузяев Далер 2 0.1
Опери Кристофер 1 0.05
Сальмье Йоанн 1 0.05
Мбемба Нолан 1 0.05
Грандсир Самуэль 1 0.05
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 6 (4) 0.29
Мюинга Арно 5 (2) 0.24
Террье Мартен 3 0.14
Гуйри Амин 3 0.14
Дуэ Дезире 3 0.14
Блас Людовик 3 (1) 0.14
Салах Ибрагим 3 0.14
Трюффер Адриен 1 0.05
Ассиньон Лоренс 1 0.05
Доку Жереми 1 0.05
Ву Кристофер 1 0.05
Теате Артур 1 0.05
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 5 0
Санганте Аруна 4 0
Опери Кристофер 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Туре Абдулайе 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Мюинга Арно 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Гела 0 1
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ренн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
20
Гавр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Ренн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
5
38%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
18%
4
18%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
5
45%
5
23%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
1
7%
6
40%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

24
33
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
5
21%
5
15%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
6
25%
8
24%
46-60
3
13%
4
12%
61-75
6
25%
8
24%
76-90

Пропущено

24
23
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
1
4%
3
13%
1-15
6
25%
1
4%
16-30
3
13%
8
35%
31-45
7
29%
29%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
5
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1
Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1
Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3

Результаты матчей

Гавр
Ренн

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 24%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
1
3 раза 14%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гавр
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
7
4
3
7
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
2
8
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
15
6
8
13
1.5
9
12
4
17
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 0:0 Заявка 21 10 7 4 29 - 17 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Реймс
 0:0 Заявка 21 9 4 8 27 - 27 31
8.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 1:0 Заявка 21 6 4 11 21 - 31 22
13.
Тулуза
 0:1 Заявка 21 4 8 9 19 - 28 20
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 21 3 8 10 26 - 42 17
18.
Клермон
 0:0 Заявка 21 3 7 11 16 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Нант
 1:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 20 11
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 12 8
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Реймс
 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
6.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Нант
 1:0 Заявка 10 3 1 6 7 - 16 10
12.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
13.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
15.
Клермон
 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
16.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
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Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 94'
      Льорис Готье выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Кечта Яссин из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Сейду Алиду
    • 93'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 91'
      Айю Андре нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 91'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Гавр 18.1% (23)
    X 44.1% (56)
    Ренн 37.8% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:1 Ренн

    Исход игры
    Гавр
    18.1% (23)
    Ничья
    44.1% (56)
    Ренн
    37.8% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.17% (41)
    Меньше
    65.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    71.67% (86)
    Нет
    28.33% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (45)
    1:2 Ренн
    16.5% (21)
    0:1 Ренн
    12.6% (16)
    2:1 Гавр
    10.2% (13)
    1:0 Гавр
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    3.9% (5)
    0:2 Ренн
    2.4% (3)
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