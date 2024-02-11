Тур: 21. Стадион: Осеан. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
37' Желтая карточкаТуре Абдулайе
0:1
60' ГолБуриго Бенжамен
71' Желтая карточкаАйю Андре
79' Желтая карточкаСейду Алиду
90'+7
Ход матча
37'
60'
0:1
71'
76'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
456 Количество передач 501
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
33
Дуэ
Дезире
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гавр
Ренн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.19
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.19
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.19
|Айю Андре
|2
|0.1
|Льорис Готье
|2
|0.1
|Кузяев Далер
|2
|0.1
|Опери Кристофер
|1
|0.05
|Сальмье Йоанн
|1
|0.05
|Мбемба Нолан
|1
|0.05
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|6 (4)
|0.29
|Мюинга Арно
|5 (2)
|0.24
|Террье Мартен
|3
|0.14
|Гуйри Амин
|3
|0.14
|Дуэ Дезире
|3
|0.14
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.14
|Салах Ибрагим
|3
|0.14
|Трюффер Адриен
|1
|0.05
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.05
|Доку Жереми
|1
|0.05
|Ву Кристофер
|1
|0.05
|Теате Артур
|1
|0.05
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|5
|0
|Санганте Аруна
|4
|0
|Опери Кристофер
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Айю Андре
|1
|1
|Туре Абдулайе
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Кечта Яссин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Мюинга Арно
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ренн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
4
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
20
Гавр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Ренн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
5
38%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
18%
4
18%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
5
45%
5
23%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
1
7%
6
40%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
24
33
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
5
21%
5
15%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
6
25%
8
24%
46-60
3
13%
4
12%
61-75
6
25%
8
24%
76-90
Пропущено
24
23
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
1
4%
3
13%
1-15
6
25%
1
4%
16-30
3
13%
8
35%
31-45
7
29%
29%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
5
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1
Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1
Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3
Результаты матчей
Гавр
Ренн
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
5 раз 24%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
1
3 раза 14%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гавр
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
101
46
74
37
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
47
28
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
156
813
912
417
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|0:0 Заявка
|21
|10
|7
|4
|29 - 17
|37
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|0:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 27
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|12.
|1:0 Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 31
|22
|13.
|0:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|19 - 28
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|17.
|0:0 Заявка
|21
|3
|8
|10
|26 - 42
|17
|18.
|0:0 Заявка
|21
|3
|7
|11
|16 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 20
|11
|15.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|16.
|0:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 12
|8
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 14
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:1 Ренн
Исход игры
Гавр
18.1% (23)
Ничья
44.1% (56)
Ренн
37.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
34.17% (41)
Меньше
65.83% (79)
Обе команды забьют
Да
71.67% (86)
Нет
28.33% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (45)
1:2 Ренн
16.5% (21)
0:1 Ренн
12.6% (16)
2:1 Гавр
10.2% (13)
1:0 Гавр
7.1% (9)
2:2 Ничья
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.9% (5)
0:2 Ренн
2.4% (3)
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