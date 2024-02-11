Тур: 21. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Гозубуик Сердар
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
10
Бут
Тейлор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Реми ДевинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Фортуна Ситтард
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2.86
1.6
Среднее время на гол
31
56
Всего голов
6
21
Голов в среднем за матч
1
2.63
Среднее время на гол
90
34
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
2
2.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
40
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|4
|0.19
|Бут Тейлор
|3
|0.14
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.1
|Фрауло Оскар
|2
|0.1
|Фламинго Райан
|2
|0.1
|Лидберг Исак
|1
|0.05
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.05
|Рамселар Барт
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|1
|0.05
|Боздоган Джан
|1
|0.05
|Виргевер Ник
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Модибо Саньян
|1
|0.05
|Ромени Оле
|1
|0.05
|Ламмерс Сэм
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|5 (1)
|0.24
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.19
|Нослин Тейяни
|3
|0.14
|Гут Родриго
|2
|0.1
|Кордоба Иньиго
|1
|0.05
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.05
|Дуарте Дерой
|1
|0.05
|Розье Лорейнц
|1
|0.05
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.05
|Робберехт Милан
|1
|0.05
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Пинту Иву
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
5
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Фортуна Ситтард
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
15
Утрехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Фортуна Ситтард
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
3
20%
3
50%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
15%
6
30%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
4
20%
4
20%
61-75
4
20%
6
30%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
3
43%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Забито
22
21
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
14%
2
10%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
4
19%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Пропущено
31
33
11 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 14
3
10%
1
3%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
7
23%
9
27%
31-45
7
23%
4
12%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
6
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0
Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
Результаты матчей
Утрехт
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
55
28
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
46
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
1010
614
614
317
416
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|0:1 Заявка
|21
|10
|5
|6
|50 - 42
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 29
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 33
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 27
|26
|10.
|1:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 30
|26
|11.
|1:0 Заявка
|21
|7
|4
|10
|32 - 40
|25
|12.
|0:1 Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 34
|24
|13.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|29 - 50
|22
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|1:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|25 - 26
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 22
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6