Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

86' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Иман Гриффит из команды Фортуна Ситтард своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Утрехт будет все-таки засчитан.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Утрехт

78' Г О О О О Л - Ламмерс Сэм забивает ударом с левой ноги!

78' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Г О О О О Л - Бут Тейлор забивает ударом с правой ноги!

74' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Иман Гриффит

73' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Г О О О О Л - Бауссайд Отман забивает с правой ноги!

70' Йенсен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Тер Авест Хидде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Фламинго Райан не смог попасть в створ ударом издали

67' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Утрехт

65' Эль-Каруани Суфьян не смог попасть в створ ударом издали

64' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

58' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Удар от ворот произведет Утрехт

54' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Вут Симен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сегодняшная посещаемость составляет 18463 болельщиков