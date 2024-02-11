  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 18463 Главный судья: Гозубуик Сердар
Утрехт
4:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
21' Гол
Бут Тейлор
2:0
70' Гол
Бауссайд Отман
3:0
75' Гол
Бут Тейлор
4:0
78' Гол
Ламмерс Сэм
90'+3

Ход матча

21'
Бут Тейлор
(Ламмерс Сэм)
1:0
46'
 
Дейкс Митчелл
Сиовас Димитрис
46'
 
Да Крус Алессио
Петерсон Кристофер
66'
Фрауло Оскар
Икбал Зидан
 
66'
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
 
70'
Бауссайд Отман
(Йенсен Виктор)
2:0
73'
 
Кордоба Иньиго
Лонвейк Джастин
73'
 
Гриффит Иман
Халилович Ален
75'
Бут Тейлор
3:0
78'
Ламмерс Сэм
4:0
82'
Вестерлунн Никлас
Эль-Каруани Суфьян
 
82'
Оккельс Йеппе
Бауссайд Отман
 
85'
Боздоган Джан
Фламинго Райан
 
85'
 
Оратмангун Рагнар
Сирхейс Кай

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 419 Количество передач 447
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
31
Брандерхорст
Маттейс
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
14
Икбал
Зидан
10
Бут
Тейлор
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
2
Вут
Симен
21
Лонвейк
Джастин
6
Дуарте
Дерой
19
Ферати
Арианит
10
Халилович
Ален
9
Сирхейс
Кай
8
Петерсон
Кристофер
Утрехт
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Фортуна Ситтард

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
3:4
Э
1:1
Э
2:2
ТМК
7:0
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
2:1
Э
1:1
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.86
1.6

Среднее время на гол

31
56

Всего голов

6
21

Голов в среднем за матч

1
2.63

Среднее время на гол

90
34

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

2
2.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бут Тейлор 5 0.24
Йенсен Виктор 4 0.19
Тоорнстра Йенс 2 0.1
Бауссайд Отман 2 0.1
Фрауло Оскар 2 0.1
Фламинго Райан 2 0.1
Ламмерс Сэм 1 0.05
Лидберг Исак 1 0.05
Сёнтьенс Матс 1 0.05
Рамселар Барт 1 0.05
Боздоган Джан 1 0.05
Виргевер Ник 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Модибо Саньян 1 0.05
Ромени Оле 1 0.05
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 5 (1) 0.24
Халилович Ален 4 (1) 0.19
Нослин Тейяни 3 0.14
Гут Родриго 2 0.1
Кордоба Иньиго 1 0.05
Озьякуп Огузхан 1 0.05
Дуарте Дерой 1 0.05
Розье Лорейнц 1 0.05
Бельхейр Мухамед 1 0.05
Робберехт Милан 1 0.05
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Тоорнстра Йенс 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Пинту Иву 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Утрехт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
5
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Фортуна Ситтард
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
15
Утрехт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Фортуна Ситтард
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
4
21%
3
50%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
15%
6
25%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
3
43%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Забито

26
21
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
12%
2
10%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Пропущено

31
37
11 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 15
3
10%
1
3%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
7
23%
9
24%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
7
23%
8
22%
61-75
6
19%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0
Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1

Результаты матчей

Утрехт
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
5
5
3
8
2.5
4
6
3
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
4
7
3
7
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
10
11
7
14
1.5
6
15
4
17
2.5
4
17
3
18
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 21 18 3 0 64 - 10 57
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 Заявка 21 7 4 10 34 - 42 25
12.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
14.
Хераклес
 Заявка 21 6 4 11 29 - 50 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Волендам
 1:1 Заявка 21 3 4 14 22 - 48 13
18.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 1:1 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 11 8 3 0 33 - 5 27
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 1:1 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Утрехт 4:0 Фортуна Ситтард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный