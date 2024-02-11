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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Лорьян
0:0
Первый тайм: 45+'
Реймс
0'
31' Желтая карточка
Абергель Лоран
40' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен

Ход матча

31'
Абергель Лоран
 
40'
 
Стамбули Бенжамен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 122
Лорьян 24.6% (30)
X 32.8% (40)
Реймс 42.6% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
26
Стамбули
Бенжамен
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
17
Накамура
Кейто
Лорьян
3-4-2-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Реймс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л2
0:1
Л2
2:1
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМК
0:0
Л1
1:3
Л1
0:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.2

Среднее время на гол

101
75

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.16
0.95

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
95

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.24
Крупи Эли Джуниор 4 0.19
Тосин Айегун 2 0.1
Бамба Мохаммед 2 0.1
Бамба Дьенг 2 0.1
Дукуре Сирине 1 0.05
Луза Имран 1 0.05
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Абергель Лоран 1 0.05
Понсо Жульен 1 0.05
Йонгва Дарлин 1 0.05
Туре Сулейман 1 0.05
Кари Айман 1 0.05
Менди Бенжамен 1 0.05
Кацерис Панос 1 0.05
Ле Бри Тео 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.29
Дарами Мохаммед 3 0.14
Ричардсон Амир 3 0.14
Абдельамид Юнис 3 0.14
Ито Дзюня 2 0.1
Манетси Маршал 2 0.1
Накамура Кейто 2 0.1
Дьяките Умар 2 0.1
Хадра Реда 1 0.05
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.05
Акиеме Серхио 1 0.05
Матусива Азор 1 0.05
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 4 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Абергель Лоран 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 7 0
Де Смет Тибо 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Стамбули Бенжамен 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Куду Теренс 1 0

Результаты матчей

Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
6
Лорьян
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

6
8
Лорьян
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Реймс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
4
25%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
6
29%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
4
19%
4
27%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
3
14%
5
42%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
17%
76-90

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
5
20%
4
15%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
5
20%
6
22%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
6
24%
5
19%
76-90

Пропущено

43
27
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
6
14%
4
15%
1-15
9
21%
1
4%
16-30
6
14%
5
19%
31-45
5
12%
9
33%
46-60
7
16%
4
15%
61-75
10
23%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1
Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1
Реймс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3
Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3

Результаты матчей

Лорьян
Реймс

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:3
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
17
3
9
11
1.5
8
12
4
16
2.5
2
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 0:0 Заявка 21 10 7 4 29 - 17 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Реймс
 0:0 Заявка 21 9 4 8 27 - 27 31
8.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 1:0 Заявка 21 6 4 11 21 - 31 22
13.
Тулуза
 0:1 Заявка 21 4 8 9 19 - 28 20
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 21 3 8 10 26 - 42 17
18.
Клермон
 0:0 Заявка 21 3 7 11 16 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Нант
 1:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 20 11
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 12 8
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Реймс
 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
6.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Нант
 1:0 Заявка 10 3 1 6 7 - 16 10
12.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
13.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
15.
Клермон
 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
16.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Лорьян 24.6% (30)
    X 32.8% (40)
    Реймс 42.6% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Реймс
    4.20
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    3.67
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Реймс

    Исход игры
    Лорьян
    24.6% (30)
    Ничья
    32.8% (40)
    Реймс
    42.6% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (52)
    Меньше
    56.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (88)
    Нет
    26.67% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (36)
    1:2 Реймс
    27.9% (34)
    0:1 Реймс
    12.3% (15)
    2:1 Лорьян
    10.7% (13)
    2:0 Лорьян
    5.7% (7)
    1:0 Лорьян
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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