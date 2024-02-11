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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Волендам
1:1
Первый тайм: 45'
ПСВ
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Тезе Джордан
10' Желтая карточка
Мирани Деймон
1:1
13' Гол
Сайбари Исмаэль
19' Желтая карточка
Тезе Джордан

Ход матча

1'
Тезе Джордан
1:0
10'
Мирани Деймон
 
13'
1:1
Сайбари Исмаэль
(Тезе Джордан)
19'
 
Тезе Джордан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

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Волендам
Ничья
ПСВ
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1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
28
Флинт
Джош
6
Бенамар
Бенаисса
5
Кокс
Джордж
4
Мирани
Деймон
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
10
Маулун
Робин
38
Джонсон
Дариус
7
Бут
Зак
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
23
Веерман
Йоэй
22
Схаутен
Йерди
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
27
Лосано
Ирвинг
Волендам
4-1-4-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Волендам
ПСВ

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:3
Э
7:1
К
0:2
К
0:2
ПЛ
3:5
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

3.67
3

Среднее время на гол

24
30

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2.29
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

39
45

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.24
Зеефейк Ликвинсио 3 0.14
Бенамар Бенаисса 3 0.14
Milan de Haan 3 0.14
Твигт Калвин 2 (1) 0.1
Улд-Ших Биляль 1 0.05
Флинт Джош 1 0.05
Куол Гаранг 1 0.05
Бут Зак 1 0.05
Ван Мигем Дарил 1 0.05
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 18 (5) 0.86
Тиль Гус 7 0.33
Тильман Малик 5 0.24
Сайбари Исмаэль 5 0.24
Лосано Ирвинг 5 0.24
Бакайоко Жоан 4 0.19
Ланг Ноа 4 0.19
Пепи Рикардо 4 (1) 0.19
Веерман Йоэй 3 0.14
Вертессен Йорбе 3 0.14
Рамальо Андре 2 0.1
Дест Серджиньо 1 0.05
Боскальи Оливье 1 0.05
Схаутен Йерди 1 0.05
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мирани Деймон 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Флинт Джош 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Де Йонг Люк 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тезе Джордан 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

Волендам
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
ПСВ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

24
0

Упущенные победы

6
31
Волендам
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
ПСВ
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
3

Упущенные победы

10
33

Голы по времени матча

Забито

8
31
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
2
25%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
3
38%
5
16%
46-60
2
25%
8
26%
61-75
1
13%
7
23%
76-90

Пропущено

18
5
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
40%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
1
20%
76-90

Забито

13
31
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
2
15%
3
10%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
3
23%
5
16%
31-45
2
15%
9
29%
29%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
4
31%
6
19%
76-90

Пропущено

29
5
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
5
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
17%
1
20%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
10
34%
3
60%
76-90

Забито

21
62
8 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 38
6 Забивали первыми 17
6 Не забивали 0
4
19%
6
10%
1-15
1
5%
8
13%
16-30
3
14%
10
16%
31-45
5
24%
14
23%
46-60
3
14%
11
18%
61-75
5
24%
13
21%
76-90

Пропущено

47
10
15 В 1-м тайме 4
32 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 9
7
15%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
8
17%
1
10%
31-45
11
23%
2
20%
46-60
5
11%
0
0%
61-75
16
34%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1
Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1
ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1

Результаты матчей

Волендам
ПСВ

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:4
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

3:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:4
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
3
6 раз 30%
4
6 раз 30%
2
4 раза 20%
1
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волендам
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
1
8
2.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
2
1
10
2.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
5
15
1.5
18
2
2
18
2.5
14
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 21 18 3 0 64 - 10 57
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 Заявка 21 7 4 10 34 - 42 25
12.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
14.
Хераклес
 Заявка 21 6 4 11 29 - 50 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Волендам
 1:1 Заявка 21 3 4 14 22 - 48 13
18.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 1:1 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 11 8 3 0 33 - 5 27
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 1:1 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • 44'
    Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 44'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 42'
    Де Йонг Люк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 42'
    Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 42'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 41'
    Схаутен Йерди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 41'
    Оооо... вот это был удар! Дест Серджиньо должен был забить с этой позиции.
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    • 41'
      Хорошую попытку сделал Дест Серджиньо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, ПСВ: 65%.
    • 40'
      Лосано Ирвинг не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
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