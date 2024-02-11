Тур: 21. Стадион: Крас. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0'
1:0
1' Гол в свои воротаТезе Джордан
10' Желтая карточкаМирани Деймон
1:1
13' ГолСайбари Исмаэль
19' Желтая карточкаТезе Джордан
Ход матча
1'
1:0
10'
13'
1:1
19'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Флинт
Джош
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
23
Веерман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Бут ЗакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
ПСВ
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
3.67
3
Среднее время на гол
24
30
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2.29
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
39
45
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.24
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.14
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.14
|Milan de Haan
|3
|0.14
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.1
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.05
|Флинт Джош
|1
|0.05
|Куол Гаранг
|1
|0.05
|Бут Зак
|1
|0.05
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.05
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|18 (5)
|0.86
|Тиль Гус
|7
|0.33
|Тильман Малик
|5
|0.24
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.24
|Лосано Ирвинг
|5
|0.24
|Бакайоко Жоан
|4
|0.19
|Ланг Ноа
|4
|0.19
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.19
|Веерман Йоэй
|3
|0.14
|Вертессен Йорбе
|3
|0.14
|Рамальо Андре
|2
|0.1
|Дест Серджиньо
|1
|0.05
|Боскальи Оливье
|1
|0.05
|Схаутен Йерди
|1
|0.05
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мирани Деймон
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Флинт Джош
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
ПСВ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
2
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
24
0
Упущенные победы
6
31
Волендам
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
ПСВ
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
3
Упущенные победы
10
33
Голы по времени матча
Забито
8
31
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
2
25%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
3
38%
5
16%
46-60
2
25%
8
26%
61-75
1
13%
7
23%
76-90
Пропущено
18
5
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
40%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
1
20%
76-90
Забито
13
31
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
2
15%
3
10%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
3
23%
5
16%
31-45
2
15%
9
29%
29%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
4
31%
6
19%
76-90
Пропущено
29
5
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
5
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
17%
1
20%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
10
34%
3
60%
76-90
Забито
21
62
8 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 38
6 Забивали первыми 17
6 Не забивали 0
4
19%
6
10%
1-15
1
5%
8
13%
16-30
3
14%
10
16%
31-45
5
24%
14
23%
46-60
3
14%
11
18%
61-75
5
24%
13
21%
76-90
Пропущено
47
10
15 В 1-м тайме 4
32 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 9
7
15%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
8
17%
1
10%
31-45
11
23%
2
20%
46-60
5
11%
0
0%
61-75
16
34%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1
Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1
ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1
Результаты матчей
Волендам
ПСВ
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:4
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
3:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:4
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
3
6 раз 30%
4
6 раз 30%
2
4 раза 20%
1
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волендам
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
18
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
38
82
110
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
515
182
218
146
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|21
|18
|3
|0
|64 - 10
|57
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|52 - 44
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 29
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 33
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 30
|26
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|34 - 42
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|13.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|29 - 50
|22
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|1:1 Заявка
|21
|3
|4
|14
|22 - 48
|13
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|11
|8
|3
|0
|33 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|1:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6