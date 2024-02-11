Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Рикардо Пепи не смог попасть в створ ударом издали

89' Оооо... вот это был удар! Обиспо Армандо должен был забить с этой позиции.

89' Обиспо Армандо нанес удар головой, но Мио Бакхаус спокойно отбил мяч.

88' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Бабади Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Бабади Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Г О О О О Л - Бабади Исаак первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

84' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

84' Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Оооо... вот это был удар! Бут Зак должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Бут Зак . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Буур Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

79' Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет ПСВ

78' Куол Гаранг не смог попасть в створ ударом издали

77' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

75' Сайбари Исмаэль из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Джош Флинт наказан за толчок Сайбари Исмаэль

74' Улд-Ших Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' О, нет. Из многообещающей позиции Бабади Исаак из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

71' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

70' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хорошую попытку сделал Бабади Исаак . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Удар от ворот произведет Волендам

69' Сайбари Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали

69' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Удар от ворот произведет Волендам

67' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Волендам

65' Оооо... вот это был удар! Рамальо Андре должен был забить с этой позиции.

65' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

64' Удар от ворот произведет Волендам

64' Матч возобновлен

62' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Оооо... вот это был удар! Де Йонг Люк должен был забить с этой позиции.

61' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

60' Удар от ворот произведет Волендам

59' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Удар от ворот произведет Волендам

57' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Бабади Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Г О О О О Л - Схаутен Йерди забивает с правой ноги!

52' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Бабади Исаак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет ПСВ

47' Сегодняшная посещаемость составляет 6860 болельщиков