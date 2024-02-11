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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 6860 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Волендам
1:5
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Тезе Джордан
10' Желтая карточка
Мирани Деймон
1:1
13' Гол
Сайбари Исмаэль
19' Желтая карточка
Тезе Джордан
44' Желтая карточка
Бенамар Бенаисса
1:2
52' Гол
Схаутен Йерди
1:3
74' Гол
Тезе Джордан
1:4
79' Гол
Пепи Рикардо
1:5
84' Гол
Бабади Исаак
90'+5

Ход матча

1'
Тезе Джордан
1:0
10'
Мирани Деймон
 
13'
1:1
Сайбари Исмаэль
(Тезе Джордан)
19'
 
Тезе Джордан
44'
Бенамар Бенаисса
 
46'
Соуса Вивальдо
Маулун Робин
 
46'
Bram Van Driel
Джонсон Дариус
 
46'
 
Бабади Исаак
Веерман Йоэй
52'
1:2
Схаутен Йерди
(Де Йонг Люк)
74'
1:3
Тезе Джордан
(Сайбари Исмаэль)
77'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
77'
 
Ван Анхольт Патрик
Дест Серджиньо
77'
 
Тильман Малик
Сайбари Исмаэль
78'
Куол Гаранг
Кокс Джордж
 
78'
Дуири Ашраф
Мирани Деймон
 
79'
1:4
Пепи Рикардо
(Тезе Джордан)
84'
1:5
Бабади Исаак
86'
 
Обиспо Армандо
Боскальи Оливье

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 17
  • 2 Удары в створ 13
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 125 Количество передач 313
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
4
Мирани
Деймон
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
10
Маулун
Робин
38
Джонсон
Дариус
7
Бут
Зак
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
23
Веерман
Йоэй
22
Схаутен
Йерди
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
27
Лосано
Ирвинг
Волендам
4-1-4-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Волендам
ПСВ

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:3
Э
7:1
К
0:2
К
0:2
ПЛ
3:5
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

3.67
3

Среднее время на гол

24
30

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2.29
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

39
45

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.24
Зеефейк Ликвинсио 3 0.14
Бенамар Бенаисса 3 0.14
Milan de Haan 3 0.14
Твигт Калвин 2 (1) 0.1
Улд-Ших Биляль 1 0.05
Флинт Джош 1 0.05
Куол Гаранг 1 0.05
Бут Зак 1 0.05
Ван Мигем Дарил 1 0.05
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 18 (5) 0.86
Тиль Гус 7 0.33
Сайбари Исмаэль 5 0.24
Тильман Малик 5 0.24
Лосано Ирвинг 5 0.24
Пепи Рикардо 5 (1) 0.24
Бакайоко Жоан 4 0.19
Ланг Ноа 4 0.19
Веерман Йоэй 3 0.14
Вертессен Йорбе 3 0.14
Рамальо Андре 2 0.1
Схаутен Йерди 2 0.1
Тезе Джордан 1 0.05
Дест Серджиньо 1 0.05
Боскальи Оливье 1 0.05
Бабади Исаак 1 0.05
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Бенамар Бенаисса 2 1
Улд-Ших Биляль 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мирани Деймон 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Флинт Джош 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Де Йонг Люк 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тезе Джордан 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

Волендам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
ПСВ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
ПСВ
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

24
0

Упущенные победы

6
31
Волендам
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
ПСВ
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
10% (2)
48% (10)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
3

Упущенные победы

10
33

Голы по времени матча

Забито

8
37
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 24
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 10
2
25%
5
14%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
38%
6
16%
46-60
2
25%
9
24%
61-75
1
13%
9
24%
76-90

Пропущено

24
5
7 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
6
25%
2
40%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
33%
1
20%
76-90

Забито

13
31
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
2
15%
3
10%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
3
23%
5
16%
31-45
2
15%
9
29%
29%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
4
31%
6
19%
76-90

Пропущено

29
5
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
5
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
17%
1
20%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
10
34%
3
60%
76-90

Забито

21
68
8 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 42
6 Забивали первыми 18
7 Не забивали 0
4
19%
8
12%
1-15
1
5%
8
12%
16-30
3
14%
10
15%
31-45
5
24%
15
22%
46-60
3
14%
12
18%
61-75
5
24%
15
22%
76-90

Пропущено

53
10
17 В 1-м тайме 4
36 Во 2-м тайме 6
15 Пропускали первыми 3
20 Не пропускали 9
9
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
8
15%
1
10%
31-45
12
23%
2
20%
46-60
6
11%
0
0%
61-75
18
34%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1
Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1
ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1

Результаты матчей

Волендам
ПСВ

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:4
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

3:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:4
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
3
6 раз 29%
4
6 раз 29%
2
4 раза 19%
1
2 раза 10%
5
2 раза 10%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волендам
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
1
9
2.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
9
2
1
10
2.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
5
16
1.5
19
2
2
19
2.5
15
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 21 19 2 0 68 - 10 59
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 Заявка 21 7 4 10 34 - 42 25
12.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
14.
Хераклес
 Заявка 21 6 4 11 29 - 50 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
18.
Волендам
 Заявка 21 3 3 15 22 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Волендам: 28%, ПСВ: 72%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Волендам
  • 95'
    Контроль мяча: Волендам: 28%, ПСВ: 72%.
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Бабади Исаак должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Рикардо Пепи из команды ПСВ в офсайде
  • 94'
    Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 93'
    Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 92'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 92'
      Рикардо Пепи не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Джош Флинт наказан за толчок Бакайоко Жоан
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Волендам: 28%, ПСВ: 72%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 90'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Волендам: 30%, ПСВ: 70%.
    • 49'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 47'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Бут Зак.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 47'
      Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Волендам: 30%, ПСВ: 70%.
    • 45'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Бенамар Бенаисса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 44'
      Бенамар Бенаисса наказан за толчок Лосано Ирвинг
    • 44'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 44'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Де Йонг Люк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 42'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 41'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Дест Серджиньо должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Дест Серджиньо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, ПСВ: 65%.
    • 40'
      Лосано Ирвинг не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 36'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кокс Джордж ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Кокс Джордж ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, ПСВ: 65%.
    • 35'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 34'
      Дест Серджиньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 34'
      Тезе Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Мирани Деймон выиграл воздушное противоборство у Тезе Джордан.
    • 33'
      Лосано Ирвинг из команды ПСВ в офсайде
    • 32'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 32'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Джош Флинт из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Сайбари Исмаэль
    • 31'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Тезе Джордан наказан за толчок Кокс Джордж
    • 30'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, ПСВ: 65%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 30'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 29'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Улд-Ших Биляль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 26'
      Бенамар Бенаисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Шанс! Бенамар Бенаисса из команды Волендам пробил головой, но мимо
    • 26'
      Улд-Ших Биляль из команды Волендам подал угловой слева.
    • 25'
      Тезе Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Волендам: 37%, ПСВ: 63%.
    • 25'
      Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 24'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 24'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Кокс Джордж ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Оооо... вот это был удар! Бут Зак должен был забить с этой позиции.
    • 21'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Бут Зак нанес удар в каркас ворот!
    • 21'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Бут Зак. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Дест Серджиньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 20'
      Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Волендам: 32%, ПСВ: 68%.
    • 20'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Тезе Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 19'
      Тезе Джордан из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Улд-Ших Биляль.
    • 18'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 15'
      Контроль мяча: Волендам: 36%, ПСВ: 64%.
    • 14'
      Лосано Ирвинг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!
    • 13'
      Бакайоко Жоан сделал ключевой пас для гола!
    • 13'
      Тезе Джордан сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль забивает с левой ноги!
    • 13'
      Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 12'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Джонсон Дариус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Улд-Ших Биляль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 11'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 10'
      Мирани Деймон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 10'
      Контроль мяча: Волендам: 22%, ПСВ: 78%.
    • 10'
      Мирани Деймон из команды Волендам заходит слишком далеко, он валит Лосано Ирвинг.
    • 10'
      Лосано Ирвинг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 10'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Сайбари Исмаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 8'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 8'
      Милан де Хан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 8'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 6'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 6'
      Тезе Джордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Буур Оскар из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвинг
    • 5'
      Контроль мяча: Волендам: 30%, ПСВ: 70%.
    • 4'
      Дест Серджиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Сайбари Исмаэль из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 4'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 1'
      Джонсон Дариус удалось забить из легкой позиции.
    • 1'
      Кокс Джордж сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Тезе Джордан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Кокс Джордж создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Кокс Джордж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Кокс Джордж нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 1'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Волендам начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волендам 1:5 ПСВ онлайн

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