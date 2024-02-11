Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

70' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Фихтингер Ник получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Фихтингер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Бломме Ксандер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

66' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Кюйперс Бас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Фихтингер Ник пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

60' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Эдвардсен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Ван Полен Брам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Эдвардсен Оливер получил травму и заменен. Серен Тенгстедт выходит на поле.

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Эдвардсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Эдвардсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Фихтингер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Фихтингер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Веланас Одиссеус не смог попасть в створ ударом издали

47' Тай Леннарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.