Тур: 21. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Хиглер Деннис
0:0
Второй тайм: 77'
0'
0:0
8' Не забитый пенальтиЭдвардсен Виктор
58' Желтая карточкаВан Полен Брам
67' Желтая карточкаБломме Ксандер
75' Желтая карточкаНамли Юнес
Ход матча
8'
0:0
58'
67'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
166 Количество передач 208
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Де Рой КайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.45
Среднее время на гол
62
198
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.56
Среднее время на гол
76
57
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.3
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
69
94
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.29
|Со Силла
|5
|0.24
|Эдвардсен Виктор
|5 (2)
|0.24
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.24
|Кюйперс Бас
|4
|0.19
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.14
|Крамер Йорис
|2
|0.1
|Льянсана Энрик
|2
|0.1
|Мартинсен Якоб
|1
|0.05
|Амофа Джамал
|1
|0.05
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Дейл Матс
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|8
|0.38
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.24
|Намли Юнес
|4
|0.19
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0.19
|Веланас Одиссеус
|3
|0.14
|Веллиос Апостолос
|3
|0.14
|Рейндерс Элиано
|2
|0.1
|Лам Томас
|1
|0.05
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|2
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Батен Тибо
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
|Бломме Ксандер
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|6
|0
|Ван Полен Брам
|4
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Веланас Одиссеус
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
ПЕК Зволле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
8
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
8
7
Гоу Эхед Иглс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
ПЕК Зволле
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
5
21%
5
24%
61-75
7
29%
29%
7
33%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
8
50%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
5
36%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
36%
3
21%
76-90
Забито
34
32
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
9%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
7
21%
2
6%
31-45
4
12%
6
19%
46-60
7
21%
9
28%
61-75
10
29%
29%
9
28%
76-90
Пропущено
28
30
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
5
18%
6
20%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
9
32%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2
Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
73
28
55
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
28
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
173
911
812
515
218
317
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|0:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 28
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|0:0 Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 32
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|11.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|29 - 50
|22
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6