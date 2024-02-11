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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 9469 Главный судья: Хиглер Деннис
Гоу Эхед Иглс
1:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Эдвардсен Виктор
58' Желтая карточка
Ван Полен Брам
67' Желтая карточка
Бломме Ксандер
75' Желтая карточка
Намли Юнес
0:1
77' Гол
Тай Леннарт
90' Желтая карточка
Батен Тибо
1:1
90' Пенальти
Дейл Матс
90'+11

Ход матча

7'
Эдвардсен Виктор
0:0
54'
Тенгстедт Сёрен
Эдвардсен Оливер
 
58'
 
Ван Полен Брам
64'
 
Де Рой Кай
Рейндерс Элиано
67'
Бломме Ксандер
 
70'
 
Крастев Филип
Фихтингер Ник
71'
Батен Тибо
Мартинсен Якоб
 
71'
Льянсана Энрик
Бломме Ксандер
 
75'
 
Намли Юнес
77'
0:1
Тай Леннарт
83'
Штоккерс Финн
Амофа Джамал
 
86'
 
Эль-Аззузи Ануар
Веланас Одиссеус
90'
Батен Тибо
 
90'
Дейл Матс
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 348 Количество передач 411
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Бломме
Ксандер
8
Линторст
Эверт
11
Адеканье
Бобби
29
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
34
Фихтингер
Ник
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
4:1
К
2:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:3
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.45

Среднее время на гол

62
198

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.56

Среднее время на гол

76
57

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.3
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

69
94

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.29
Со Силла 5 0.24
Эдвардсен Виктор 5 (2) 0.24
Эдвардсен Оливер 5 0.24
Кюйперс Бас 4 0.19
Ромменс Филипп 3 (1) 0.14
Крамер Йорис 2 0.1
Льянсана Энрик 2 0.1
Дейл Матс 1 (1) 0.05
Мартинсен Якоб 1 0.05
Амофа Джамал 1 0.05
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Наубер Геррит 0 0
Линторст Эверт 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 9 0.43
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.24
Намли Юнес 4 0.19
Ван Ден Берг Дэйв 4 0.19
Веланас Одиссеус 3 0.14
Веллиос Апостолос 3 0.14
Рейндерс Элиано 2 0.1
Лам Томас 1 0.05
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 5 0
Адеканье Бобби 2 1
Наубер Геррит 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Батен Тибо 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Бломме Ксандер 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 6 0
Ван Полен Брам 4 0
Намли Юнес 4 0
Ван Ден Берг Дэйв 4 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Веланас Одиссеус 3 0
Керстен Сэм 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Дрёйф Ферди 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
ПЕК Зволле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

8
7
Гоу Эхед Иглс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
ПЕК Зволле
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

25
22
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
5
20%
5
23%
61-75
8
32%
8
36%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
9
53%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
5
36%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Забито

35
33
13 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
9%
2
6%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
7
20%
2
6%
31-45
4
11%
6
18%
46-60
7
20%
9
27%
61-75
11
31%
10
30%
76-90

Пропущено

29
31
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
10
34%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2
Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
2
8
5
6
2.5
3
8
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
9
12
1.5
8
13
5
16
2.5
2
19
3
18
3.5
2
19
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 1:3 Заявка 21 10 5 6 51 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Утрехт
 1:0 Заявка 21 6 8 7 24 - 30 26
11.
Херенвен
 3:1 Заявка 21 7 4 10 34 - 41 25
12.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 21 6 6 9 21 - 34 24
13.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
14.
Хераклес
 Заявка 21 6 4 11 29 - 50 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Волендам
 Заявка 20 3 3 14 21 - 47 12
18.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 1:3 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 3:1 Заявка 10 5 2 3 20 - 13 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 1:0 Заявка 11 3 5 3 16 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 1:3 Заявка 11 4 3 4 26 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 1:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 3:1 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 11 1 3 7 5 - 22 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
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