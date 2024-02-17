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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 25000
Карлсруэ
2:2
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
37' Гол
Цолис Христос
1:1
48' Гол
Гондорф Жером
1:2
51' Гол
Цолис Христос
2:2
63' Гол
Херольд Дэвид
66' Желтая карточка
Вермейж Винсент
82' Желтая карточка
Нимиц Йона
88' Желтая карточка
Юнг Себастьян
90' Желтая карточка
Йенсен Леон
90'+7
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
32
Бормут
Робин
20
Херольд
Дэвид
17
Рапп
Николай
8
Гондорф
Жером
18
Брозински
Даниэль
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Куарши
Джошуа
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Карлсруэ
4-2-3-1
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Карлсруэ
Фортуна

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:5
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1
1.42

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
2.1

Среднее время на гол

54
42

Всего голов

30
38

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
52

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 7 0.32
Зивзивадзе Буду 7 0.32
Ванитцек Марвин 6 (1) 0.27
Шлойзенер Фабиан 5 0.23
Штиндль Ларс 3 0.14
Йенсен Леон 2 0.09
Бурнич Дженис 2 0.09
Небель Пауль 1 0.05
Гондорф Жером 1 0.05
Бормут Робин 1 0.05
Кобальд Кристоф 1 0.05
Херольд Дэвид 1 0.05
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Франке Марсель 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 11 (3) 0.5
Вермейж Винсент 9 (1) 0.41
Танака Ао 4 0.18
Клаус Феликс 3 0.14
Нимиц Йона 3 0.14
Энгельхардт Янник 3 0.14
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.09
Де Вейс Йорди 2 0.09
Аппелькамп Синта 1 0.05
Циммерман Маттиас 1 0.05
Ястржембски Деннис 1 0.05
Сиберт Джамиль 1 0.05
Гинчек Даниэль 1 0.05
Хоффманн Андре 1 0.05
Ийоха Эммануэль 1 0.05
Мустафа Сулиман 1 0.05
Николя Гавори 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Ванитцек Марвин 5 0
Небель Пауль 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Бормут Робин 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Тиеде Марко 1 0
Рапп Николай 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
7
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

10
16
Карлсруэ
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Фортуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
18%
4
15%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
18%
7
26%
31-45
4
18%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
6
32%
3
21%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
7
37%
1
7%
61-75
1
5%
2
14%
76-90

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
6
38%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
3
19%
7
37%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

23
18
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
30%
4
22%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
3
13%
1
6%
76-90

Забито

38
46
21 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
10
26%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
13
28%
46-60
3
8%
6
13%
61-75
7
18%
8
17%
76-90

Пропущено

42
32
22 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
8
19%
4
13%
1-15
8
19%
8
25%
16-30
6
14%
7
22%
31-45
4
10%
7
22%
46-60
12
29%
3
9%
61-75
4
10%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2
Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Фортуна

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:5
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
6 раз 27%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
0
4 раза 18%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
9
3
1.5
3
8
3
9
2.5
3
8
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
8
3
3
7
2.5
6
5
1
9
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
14
8
1.5
11
11
6
16
2.5
9
13
2
20
3.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
17.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
2.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
11.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Николя Гавори сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Цолис Христос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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