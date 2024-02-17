Тур: 22. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 25000
0'
0:1
37' ГолЦолис Христос
1:1
48' ГолГондорф Жером
1:2
51' ГолЦолис Христос
2:2
63' ГолХерольд Дэвид
66' Желтая карточкаВермейж Винсент
82' Желтая карточкаНимиц Йона
88' Желтая карточкаЮнг Себастьян
90' Желтая карточкаЙенсен Леон
90'+7
Ход матча
37'
0:1
48'
1:1
51'
1:2
63'
2:2
66'
82'
88'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 455
-
48 Владение мячом, % 52
32
Бормут
Робин
17
Рапп
Николай
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Карлсруэ
Фортуна
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
22 матча
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1
1.42
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.67
2.1
Среднее время на гол
54
42
Всего голов
30
38
Голов в среднем за матч
1.36
1.73
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
52
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|7
|0.32
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.32
|Ванитцек Марвин
|6 (1)
|0.27
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.23
|Штиндль Ларс
|3
|0.14
|Йенсен Леон
|2
|0.09
|Бурнич Дженис
|2
|0.09
|Небель Пауль
|1
|0.05
|Гондорф Жером
|1
|0.05
|Бормут Робин
|1
|0.05
|Кобальд Кристоф
|1
|0.05
|Херольд Дэвид
|1
|0.05
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Франке Марсель
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|11 (3)
|0.5
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.41
|Танака Ао
|4
|0.18
|Клаус Феликс
|3
|0.14
|Нимиц Йона
|3
|0.14
|Энгельхардт Янник
|3
|0.14
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.09
|Де Вейс Йорди
|2
|0.09
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Ястржембски Деннис
|1
|0.05
|Сиберт Джамиль
|1
|0.05
|Гинчек Даниэль
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.05
|Мустафа Сулиман
|1
|0.05
|Николя Гавори
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
7
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
10
16
Карлсруэ
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Фортуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
18%
4
15%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
18%
7
26%
31-45
4
18%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
4
18%
5
19%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
6
32%
3
21%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
7
37%
1
7%
61-75
1
5%
2
14%
76-90
Забито
16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
6
38%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
3
19%
7
37%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Пропущено
23
18
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
30%
4
22%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
3
13%
1
6%
76-90
Забито
38
46
21 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
10
26%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
13
28%
46-60
3
8%
6
13%
61-75
7
18%
8
17%
76-90
Пропущено
42
32
22 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
8
19%
4
13%
1-15
8
19%
8
25%
16-30
6
14%
7
22%
31-45
4
10%
7
22%
46-60
12
29%
3
9%
61-75
4
10%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2
Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Фортуна
Точный счет
2:2
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:5
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
6 раз 27%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
0
4 раза 18%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
93
38
39
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
55
83
37
65
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
148
1111
616
913
220
517
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8