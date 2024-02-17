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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Шальке 04
0:0
Второй тайм: 52'
Веен Висбаден
0'

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Веен Висбаден
3.85
4.40
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4.50
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Все Коэффициенты
32
Мюллер
Мариус
25
Баумгартль
Тимо
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
27
Бруннер
Седрик
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
18
Идризи
Бленди
23
Чурлинов
Дарко
19
Караман
Кенан
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
14
Ковачевич
Франко
25
Аграфиотис
Николас
Шальке 04
3-3-2-2
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Шальке 04
Веен Висбаден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 6 0.27
Теродде Симон 3 (1) 0.14
Полтер Себастьян 3 (1) 0.14
Ласм Бриан 3 0.14
Оуведжан Томас 2 0.09
Каминьски Марцин 2 0.09
Yusuf Kabadayi 2 0.09
Мёркин Дерри 1 0.05
Зегуйн Пауль 1 0.05
Идризи Бленди 1 0.05
Мор Тобиас 1 0.05
Темпельман Лино 1 0.05
Форсан Эудраого 1 0.05
Латца Данни 1 0.05
Дрекслер Доминик 1 0.05
Калаш Томаш 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Keke Topp 1 0.05
Шалленберг Рон 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 8 (1) 0.36
Hyun-ju Lee 3 0.14
Гоппел Теймен 2 0.09
Вукотич Александар 2 0.09
Ковачевич Франко 2 0.09
Айдэйл Джон 2 (1) 0.09
Хессер Робин 1 0.05
Бэтцнер Ник 1 0.05
Гюнтер Лассе 1 0.05
Фроэзе Кианз 1 0.05
Райнталер Макс 1 0.05
Чатич Амар 1 0.05
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 6 1
Шалленберг Рон 5 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Yusuf Kabadayi 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Keke Topp 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Матисен Маркус 4 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Мокенхаупт Саша 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
7
Шальке 04
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

5
11
Шальке 04
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
7
39%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
25%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

26
11
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
2
18%
16-30
2
8%
1
9%
31-45
7
27%
4
36%
46-60
3
12%
1
9%
61-75
6
23%
3
27%
76-90

Забито

33
25
10 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
1
3%
2
8%
1-15
4
12%
5
20%
16-30
5
15%
1
4%
31-45
4
12%
4
16%
46-60
12
36%
6
24%
61-75
7
21%
7
28%
76-90

Пропущено

42
27
18 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
4
10%
1
4%
1-15
10
24%
4
15%
16-30
4
10%
3
11%
31-45
11
26%
9
33%
46-60
5
12%
3
11%
61-75
8
19%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2
Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2

Результаты матчей

Шальке 04
Веен Висбаден

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
2
8
4
6
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
9
12
1.5
6
15
6
15
2.5
2
19
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 2:0 22 13 3 6 39 - 28 42
3.
Гамбург
 1:0 22 12 4 6 44 - 31 40
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 0:2 22 10 4 8 34 - 35 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
12.
Веен Висбаден
 0:0 22 7 7 8 25 - 27 28
13.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
14.
Шальке 04
 0:0 22 7 3 12 33 - 42 24
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 0:1 22 6 3 13 20 - 35 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
2.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
4.
Гамбург
 1:0 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Хольштайн Киль
 2:0 11 6 1 4 21 - 18 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
7.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
8.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
9.
Шальке 04
 0:0 11 5 2 4 19 - 15 17
10.
Падерборн
 0:2 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
12.
Веен Висбаден
 0:0 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 0:1 11 4 1 6 12 - 16 13
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2:0 11 7 2 2 18 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Гамбург
 1:0 12 5 4 3 20 - 17 19
4.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
5.
Падерборн
 0:2 11 5 2 4 16 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 0:0 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 0:1 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 0:0 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
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