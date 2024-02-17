Тур: 22. Стадион: Фелтинс-Арена.
0:0
Второй тайм: 52'
0'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
26
Калаш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Веен Висбаден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|6
|0.27
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.14
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.14
|Ласм Бриан
|3
|0.14
|Оуведжан Томас
|2
|0.09
|Каминьски Марцин
|2
|0.09
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.09
|Мёркин Дерри
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|1
|0.05
|Идризи Бленди
|1
|0.05
|Мор Тобиас
|1
|0.05
|Темпельман Лино
|1
|0.05
|Форсан Эудраого
|1
|0.05
|Латца Данни
|1
|0.05
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Калаш Томаш
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Keke Topp
|1
|0.05
|Шалленберг Рон
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|8 (1)
|0.36
|Hyun-ju Lee
|3
|0.14
|Гоппел Теймен
|2
|0.09
|Вукотич Александар
|2
|0.09
|Ковачевич Франко
|2
|0.09
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.09
|Хессер Робин
|1
|0.05
|Бэтцнер Ник
|1
|0.05
|Гюнтер Лассе
|1
|0.05
|Фроэзе Кианз
|1
|0.05
|Райнталер Макс
|1
|0.05
|Чатич Амар
|1
|0.05
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Шалленберг Рон
|5
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Yusuf Kabadayi
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
7
Шальке 04
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
5
11
Шальке 04
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
7
39%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
25%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
26
11
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
2
18%
16-30
2
8%
1
9%
31-45
7
27%
4
36%
46-60
3
12%
1
9%
61-75
6
23%
3
27%
76-90
Забито
33
25
10 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
1
3%
2
8%
1-15
4
12%
5
20%
16-30
5
15%
1
4%
31-45
4
12%
4
16%
46-60
12
36%
6
24%
61-75
7
21%
7
28%
76-90
Пропущено
42
27
18 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
4
10%
1
4%
1-15
10
24%
4
15%
16-30
4
10%
3
11%
31-45
11
26%
9
33%
46-60
5
12%
3
11%
61-75
8
19%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2
Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2
Результаты матчей
Шальке 04
Веен Висбаден
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
28
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
912
615
615
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|11
|9
|1
|38 - 19
|42
|2.
|2:0
|22
|13
|3
|6
|39 - 28
|42
|3.
|1:0
|22
|12
|4
|6
|44 - 31
|40
|4.
|22
|10
|7
|5
|43 - 30
|37
|5.
|22
|10
|5
|7
|34 - 28
|35
|6.
|0:2
|22
|10
|4
|8
|34 - 35
|34
|7.
|21
|9
|5
|7
|44 - 30
|32
|8.
|22
|9
|5
|8
|42 - 36
|32
|9.
|21
|8
|5
|8
|32 - 35
|29
|10.
|21
|8
|5
|8
|30 - 39
|29
|11.
|21
|7
|7
|7
|38 - 38
|28
|12.
|0:0
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|13.
|22
|7
|6
|9
|35 - 33
|27
|14.
|0:0
|22
|7
|3
|12
|33 - 42
|24
|15.
|21
|7
|2
|12
|21 - 33
|23
|16.
|21
|6
|3
|12
|34 - 43
|21
|17.
|0:1
|22
|6
|3
|13
|20 - 35
|21
|18.
|21
|1
|9
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|26 - 10
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|4.
|1:0
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|5.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|9.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|10.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|11.
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|12.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|13.
|11
|5
|1
|5
|22 - 20
|16
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|16.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|17.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|18.
|11
|1
|5
|5
|10 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|4.
|10
|5
|2
|3
|25 - 12
|17
|5.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|15.
|0:0
|11
|2
|1
|8
|14 - 27
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8