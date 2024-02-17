Тур: 22. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 60542
1:0
Конец матча
0'
59' Желтая карточкаВукотич Александар
1:0
60' ПенальтиКараман Кенан
87' Желтая карточкаШалленберг Рон
88' Желтая карточкаФроэзе Кианз
90' Желтая карточкаТемпельман Лино
90'+7
Ход матча
60'
1:0
87'
88'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
479 Количество передач 492
-
49 Владение мячом, % 51
26
Калаш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Веен Висбаден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|7 (1)
|0.32
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.14
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.14
|Ласм Бриан
|3
|0.14
|Оуведжан Томас
|2
|0.09
|Каминьски Марцин
|2
|0.09
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.09
|Мёркин Дерри
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|1
|0.05
|Идризи Бленди
|1
|0.05
|Мор Тобиас
|1
|0.05
|Темпельман Лино
|1
|0.05
|Форсан Эудраого
|1
|0.05
|Латца Данни
|1
|0.05
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Калаш Томаш
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Keke Topp
|1
|0.05
|Шалленберг Рон
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|8 (1)
|0.36
|Hyun-ju Lee
|3
|0.14
|Гоппел Теймен
|2
|0.09
|Вукотич Александар
|2
|0.09
|Ковачевич Франко
|2
|0.09
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.09
|Хессер Робин
|1
|0.05
|Бэтцнер Ник
|1
|0.05
|Гюнтер Лассе
|1
|0.05
|Фроэзе Кианз
|1
|0.05
|Райнталер Макс
|1
|0.05
|Чатич Амар
|1
|0.05
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Yusuf Kabadayi
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|6
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
7
Шальке 04
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Веен Висбаден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
5
11
Шальке 04
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Веен Висбаден
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
5%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
7
37%
2
15%
61-75
4
21%
4
31%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
4
25%
6
35%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
26
11
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
2
18%
16-30
2
8%
1
9%
31-45
7
27%
4
36%
46-60
3
12%
1
9%
61-75
6
23%
3
27%
76-90
Забито
34
25
10 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
1
3%
2
8%
1-15
4
12%
5
20%
16-30
5
15%
1
4%
31-45
5
15%
4
16%
46-60
12
35%
6
24%
61-75
7
21%
7
28%
76-90
Пропущено
42
28
18 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
10%
1
4%
1-15
10
24%
4
14%
16-30
4
10%
3
11%
31-45
11
26%
10
36%
46-60
5
12%
3
11%
61-75
8
19%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2
Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2
Результаты матчей
Шальке 04
Веен Висбаден
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
56
28
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
47
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
175
913
616
616
220
220
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8