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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Падерборн
0:2
Второй тайм: 51'
Хольштайн Киль
0'
0:1
16' Гол
Порат Финн
0:2
33' Гол
Скрибски Стивен
40' Желтая карточка
Laurin Curda

Ход матча

16'
0:1
Порат Финн
(Матино Сюто)
33'
0:2
Скрибски Стивен
(Холтби Льюис)
40'
Laurin Curda
 
46'
Рор Максимилиан
Хеуэр Яннис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Хольштайн Киль
3.60
7.70
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2.95
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Все Коэффициенты
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
43
Martin
Ens
23
Обермайр
Рафаэль
33
Marcel
Hoffmeier
8
Кинсомби
Давид
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
39
Гримальди
Адриано
29
Ilyas
Ansah
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
Падерборн
3-3-1-3
Хольштайн Киль
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Хольштайн Киль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
7:2
Б2
3:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
4:4
Б3
2:1
Б3
1:3

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.8
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2.4

Среднее время на гол

54
37

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2.18
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
47

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.32
Бильбия Филип 4 0.18
Гримальди Адриано 4 0.18
Платте Феликс 3 0.14
Обермайр Рафаэль 2 0.09
Клаас Себастьян 2 0.09
Кинсомби Давид 2 (1) 0.09
Mattes Hansen 2 0.09
Лайпертц Роберт 1 0.05
Sirlord Conteh 1 0.05
Костонс Кун 1 0.05
Kai Klefisch 1 0.05
Niclas Nadj 1 0.05
Ilyas Ansah 1 0.05
Муслиу Визар 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Крузе Макс 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 8 (3) 0.36
Пихлер Бенедикт 7 0.32
Арп Янн-Фите 5 0.23
Беккер Тимо 4 0.18
Порат Финн 3 0.14
Холтби Льюис 2 0.09
Роте Том 2 0.09
Матино Сюто 2 (1) 0.09
Стернер Йонас 2 0.09
Зандер Филипп 1 0.05
Фридьонссон Хольмберт 1 0.05
Эррас Патрик 1 0.05
Nicolai Remberg 1 0.05
Шульц Марвин 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 4 1
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Кинсомби Давид 3 0
Клаас Себастьян 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бильбия Филип 1 1
Tobias Mueller 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Ilyas Ansah 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 5 0
Роте Том 5 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Беккер Тимо 3 0
Nicolai Remberg 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Эррас Патрик 1 0
Меес Джошуа 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Падерборн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Хольштайн Киль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
4
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хольштайн Киль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

13
16
Падерборн
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
19%
1
5%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
16%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
7
37%
2
11%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
2
11%
6
33%
76-90

Забито

34
37
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
4
12%
2
5%
1-15
6
18%
9
24%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
6
18%
11
30%
30%
46-60
7
21%
4
11%
61-75
7
21%
4
11%
76-90

Пропущено

33
28
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
4
12%
4
14%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
10
30%
3
11%
31-45
9
27%
3
11%
46-60
3
9%
7
25%
61-75
6
18%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1
Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3

Результаты матчей

Падерборн
Хольштайн Киль

Точный счет

0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:2
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
7
4
3
7
2.5
3
8
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
20
1
10
11
1.5
11
10
5
16
2.5
5
16
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 2:0 22 13 3 6 39 - 28 42
3.
Гамбург
 1:0 22 12 4 6 44 - 31 40
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 0:2 22 10 4 8 34 - 35 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
12.
Веен Висбаден
 0:0 22 7 7 8 25 - 27 28
13.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
14.
Шальке 04
 0:0 22 7 3 12 33 - 42 24
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 0:1 22 6 3 13 20 - 35 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
2.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
4.
Гамбург
 1:0 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Хольштайн Киль
 2:0 11 6 1 4 21 - 18 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
7.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
8.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
9.
Шальке 04
 0:0 11 5 2 4 19 - 15 17
10.
Падерборн
 0:2 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
12.
Веен Висбаден
 0:0 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 0:1 11 4 1 6 12 - 16 13
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2:0 11 7 2 2 18 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Гамбург
 1:0 12 5 4 3 20 - 17 19
4.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
5.
Падерборн
 0:2 11 5 2 4 16 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 0:0 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 0:1 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 0:0 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Хеуэр Яннис уходит с поля. Рор Максимилиан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 16'
    Г О О О О Л - Порат Финн бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Хольштайн Киль
3.60
7.70
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