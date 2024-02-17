  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 12852
Падерборн
0:4
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
16' Гол
Порат Финн
0:2
33' Гол
Скрибски Стивен
40' Желтая карточка
Laurin Curda
0:3
52' Гол
Шульц Марвин
54' Желтая карточка
Гримальди Адриано
75' Желтая карточка
Шульц Марвин
78' Желтая карточка
Холтби Льюис
90' Красная карточка
Martin Ens
90' Желтая карточка
Бильбия Филип
90' Желтая карточка
Nicolai Remberg
0:4
90' Гол
Niklas Niehoff
90'+36

Ход матча

16'
0:1
Порат Финн
(Матино Сюто)
33'
0:2
Скрибски Стивен
(Холтби Льюис)
40'
Laurin Curda
 
46'
Рор Максимилиан
Хеуэр Яннис
 
52'
0:3
Шульц Марвин
54'
Гримальди Адриано
 
57'
 
Marko Ivezic
Порат Финн
63'
Sirlord Conteh
Костонс Кун
 
63'
Лайпертц Роберт
Обермайр Рафаэль
 
63'
Аарон Зентер
Гримальди Адриано
 
63'
Клаас Себастьян
Ilyas Ansah
 
75'
 
Шульц Марвин
78'
 
Холтби Льюис
78'
 
Коменда Марко
Роте Том
89'
 
Меес Джошуа
Скрибски Стивен
89'
 
Niklas Niehoff
Матино Сюто
89'
 
Розенбоом Лассе
Беккер Тимо
90'
Martin Ens
 
90'
Бильбия Филип
 
90'
 
Nicolai Remberg
90'
0:4
Niklas Niehoff
(Меес Джошуа)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 467 Количество передач 387
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
43
Martin
Ens
33
Marcel
Hoffmeier
8
Кинсомби
Давид
29
Ilyas
Ansah
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
23
Обермайр
Рафаэль
39
Гримальди
Адриано
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
7
Скрибски
Стивен
Падерборн
4-1-4-1
Хольштайн Киль
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Хольштайн Киль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
7:2
Б2
3:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
4:4
Б3
2:1
Б3
1:3

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.8
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2.4

Среднее время на гол

54
37

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2.18
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
47

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.32
Бильбия Филип 4 0.18
Гримальди Адриано 4 0.18
Платте Феликс 3 0.14
Обермайр Рафаэль 2 0.09
Клаас Себастьян 2 0.09
Кинсомби Давид 2 (1) 0.09
Mattes Hansen 2 0.09
Лайпертц Роберт 1 0.05
Sirlord Conteh 1 0.05
Костонс Кун 1 0.05
Kai Klefisch 1 0.05
Niclas Nadj 1 0.05
Ilyas Ansah 1 0.05
Муслиу Визар 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Крузе Макс 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 8 (3) 0.36
Пихлер Бенедикт 7 0.32
Арп Янн-Фите 5 0.23
Беккер Тимо 4 0.18
Порат Финн 3 0.14
Холтби Льюис 2 0.09
Роте Том 2 0.09
Матино Сюто 2 (1) 0.09
Стернер Йонас 2 0.09
Шульц Марвин 1 0.05
Зандер Филипп 1 0.05
Фридьонссон Хольмберт 1 0.05
Эррас Патрик 1 0.05
Nicolai Remberg 1 0.05
Niklas Niehoff 1 0.05
Меес Джошуа 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 4 1
Гримальди Адриано 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Бильбия Филип 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Клаас Себастьян 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Tobias Mueller 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Ilyas Ansah 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 6 0
Роте Том 5 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Nicolai Remberg 4 0
Шульц Марвин 2 1
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Эррас Патрик 1 0
Меес Джошуа 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Хольштайн Киль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
4
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хольштайн Киль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

13
16
Падерборн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Хольштайн Киль
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
6
30%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
4
22%
6
30%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
3
15%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
6%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
5
28%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
19%
1
5%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
16%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
7
37%
2
11%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
2
11%
6
33%
76-90

Забито

34
41
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
4
12%
2
5%
1-15
6
18%
10
24%
16-30
4
12%
8
20%
31-45
6
18%
12
29%
29%
46-60
7
21%
4
10%
61-75
7
21%
5
12%
76-90

Пропущено

37
28
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
4
11%
4
14%
1-15
2
5%
3
11%
16-30
11
30%
30%
3
11%
31-45
10
27%
3
11%
46-60
3
8%
7
25%
61-75
7
19%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1
Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3

Результаты матчей

Падерборн
Хольштайн Киль

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
7
4
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
5
6
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
21
1
10
12
1.5
12
10
5
17
2.5
6
16
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
17.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
2.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
6.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
7.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
11.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Лаурин Курда получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Холтби Льюис сделал результативную передачу.
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