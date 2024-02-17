Тур: 22. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 12852
0:4
Конец матча
0'
0:1
16' ГолПорат Финн
0:2
33' ГолСкрибски Стивен
40' Желтая карточкаLaurin Curda
0:3
52' ГолШульц Марвин
54' Желтая карточкаГримальди Адриано
75' Желтая карточкаШульц Марвин
78' Желтая карточкаХолтби Льюис
90' Красная карточкаMartin Ens
90' Желтая карточкаБильбия Филип
90' Желтая карточкаNicolai Remberg
0:4
90' ГолNiklas Niehoff
90'+36
Ход матча
16'
0:1
33'
0:2
40'
52'
0:3
75'
78'
90'
90'
90'
90'
0:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
467 Количество передач 387
-
57 Владение мячом, % 43
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
43
Martin
Ens
29
Ilyas
Ansah
10
Костонс
Кун
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
43 Martin EnsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Меес ДжошуаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Падерборн
Хольштайн Киль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.8
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.67
2.4
Среднее время на гол
54
37
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2.18
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
47
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.32
|Бильбия Филип
|4
|0.18
|Гримальди Адриано
|4
|0.18
|Платте Феликс
|3
|0.14
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.09
|Клаас Себастьян
|2
|0.09
|Кинсомби Давид
|2 (1)
|0.09
|Mattes Hansen
|2
|0.09
|Лайпертц Роберт
|1
|0.05
|Sirlord Conteh
|1
|0.05
|Костонс Кун
|1
|0.05
|Kai Klefisch
|1
|0.05
|Niclas Nadj
|1
|0.05
|Ilyas Ansah
|1
|0.05
|Муслиу Визар
|1
|0.05
|Хеуэр Яннис
|1
|0.05
|Крузе Макс
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|8 (3)
|0.36
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.32
|Арп Янн-Фите
|5
|0.23
|Беккер Тимо
|4
|0.18
|Порат Финн
|3
|0.14
|Холтби Льюис
|2
|0.09
|Роте Том
|2
|0.09
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.09
|Стернер Йонас
|2
|0.09
|Шульц Марвин
|1
|0.05
|Зандер Филипп
|1
|0.05
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.05
|Эррас Патрик
|1
|0.05
|Nicolai Remberg
|1
|0.05
|Niklas Niehoff
|1
|0.05
|Меес Джошуа
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|4
|1
|Гримальди Адриано
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Бильбия Филип
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Клаас Себастьян
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Tobias Mueller
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Ilyas Ansah
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|6
|0
|Роте Том
|5
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Шульц Марвин
|2
|1
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Хольштайн Киль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
4
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хольштайн Киль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
13
16
Падерборн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Хольштайн Киль
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
6
30%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
4
22%
6
30%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
3
15%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
6%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
5
28%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
19%
1
5%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
16%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
7
37%
2
11%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
2
11%
6
33%
76-90
Забито
34
41
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
4
12%
2
5%
1-15
6
18%
10
24%
16-30
4
12%
8
20%
31-45
6
18%
12
29%
29%
46-60
7
21%
4
10%
61-75
7
21%
5
12%
76-90
Пропущено
37
28
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
4
11%
4
14%
1-15
2
5%
3
11%
16-30
11
30%
30%
3
11%
31-45
10
27%
3
11%
46-60
3
8%
7
25%
61-75
7
19%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1
Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3
Результаты матчей
Падерборн
Хольштайн Киль
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
56
74
38
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
56
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
211
1012
1210
517
616
121
220
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8