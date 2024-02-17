Тур: 22. Стадион: Ostseestadion.
0'
28' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
0:1
34' ГолЖан-Люк Домпе
43' Желтая карточкаРамос Гильерме
Ход матча
28'
34'
0:1
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Merlin Polzin
История личных встреч
Ганза
Гамбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.2
Среднее время на гол
120
450
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.14
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.14
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.14
|Dennis Dressel
|2
|0.09
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.09
|Россбах Дамиан
|1
|0.05
|Фролинг Нильс
|1
|0.05
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Brumado Junior
|1
|0.05
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|14
|0.64
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.5
|Джатта Бейкери
|4
|0.18
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.14
|Мухайм Миро
|3
|0.14
|Ферай Иммануэль
|3
|0.14
|Рейс Людовит
|2
|0.09
|Мефферт Йонас
|1
|0.05
|Хайер Моритц
|1
|0.05
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.05
|Рамос Гильерме
|1
|0.05
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Кольке Маркус
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
13
Ганза
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Гамбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
5
17
Ганза
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Гамбург
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
9
30
Голы по времени матча
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
2
18%
6
30%
61-75
3
27%
6
30%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
4
25%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Забито
9
25
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
1
11%
2
8%
1-15
2
22%
6
24%
16-30
3
33%
6
24%
31-45
1
11%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
22%
5
20%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
17%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Забито
20
45
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 0
2
10%
4
9%
1-15
4
20%
8
18%
16-30
5
25%
7
16%
31-45
2
10%
7
16%
46-60
2
10%
8
18%
61-75
5
25%
11
24%
76-90
Пропущено
34
29
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
4
12%
7
24%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
8
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0
Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2
Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1
Результаты матчей
Ганза
Гамбург
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
3:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
10 раз 48%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ганза
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
38
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
714
156
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|11
|9
|1
|38 - 19
|42
|2.
|2:0
|22
|13
|3
|6
|39 - 28
|42
|3.
|1:0
|22
|12
|4
|6
|44 - 31
|40
|4.
|22
|10
|7
|5
|43 - 30
|37
|5.
|22
|10
|5
|7
|34 - 28
|35
|6.
|0:2
|22
|10
|4
|8
|34 - 35
|34
|7.
|21
|9
|5
|7
|44 - 30
|32
|8.
|22
|9
|5
|8
|42 - 36
|32
|9.
|21
|8
|5
|8
|32 - 35
|29
|10.
|21
|8
|5
|8
|30 - 39
|29
|11.
|21
|7
|7
|7
|38 - 38
|28
|12.
|0:0
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|13.
|22
|7
|6
|9
|35 - 33
|27
|14.
|0:0
|22
|7
|3
|12
|33 - 42
|24
|15.
|21
|7
|2
|12
|21 - 33
|23
|16.
|21
|6
|3
|12
|34 - 43
|21
|17.
|0:1
|22
|6
|3
|13
|20 - 35
|21
|18.
|21
|1
|9
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|26 - 10
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|4.
|1:0
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|5.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|9.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|10.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|11.
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|12.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|13.
|11
|5
|1
|5
|22 - 20
|16
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|16.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|17.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|18.
|11
|1
|5
|5
|10 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|4.
|10
|5
|2
|3
|25 - 12
|17
|5.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|15.
|0:0
|11
|2
|1
|8
|14 - 27
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8