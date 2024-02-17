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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Скалица
1:1
Второй тайм: 90+'
Жилина
0'
1:0
1' Гол
Daniel Smekal
25' Желтая карточка
Илько Патрик
27' Желтая карточка
Гази Адам
1:1
29' Гол
Яворчек Доминик
79' Желтая карточка
Подгорин Оливер
90' Желтая карточка
Antoin Essomba

Ход матча

1'
Daniel Smekal
(Mario Holly)
1:0
25'
 
Илько Патрик
27'
Гази Адам
 
29'
1:1
Яворчек Доминик
65'
 
Нсона Келиан
Eric Bille
71'
Собчик Алекс
Гаша Роман
 
71'
Матеёв Роберт
Гази Адам
 
77'
 
Antoin Essomba
Илько Патрик
79'
Подгорин Оливер
 
80'
Martin Masik
Mario Holly
 
85'
 
Губочан Томаш
Бари Кристиан
89'
Michael Ranko
Daniel Smekal
 
90'
 
Antoin Essomba
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Жилина
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Все Коэффициенты
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
5
Tomas
Jasso
17
James
Ndjeungoue
20
Бари
Кристиан
27
Яворчек
Доминик
37
Зауэр
Марио
6
Xavier
Adang
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
19
Ямбор
Тимотей
Скалица
4-2-3-1
Жилина
3-4-2-1

История личных встреч

Скалица
Жилина

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
5:3
С
1:0
С
1:0
К
4:1
К
3:2
С
1:0
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.6
0.67

Среднее время на гол

34
135

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 4 0.2
Гаша Роман 2 0.1
Матеёв Роберт 2 0.1
Подгорин Оливер 2 0.1
Яо Янн Майкл 1 0.05
Моронг Адам 1 0.05
Martin Nagy II 1 0.05
Denis Baumgartner 1 0.05
Davi Alves 1 0.05
Власко Ян 1 (1) 0.05
Adam Krcik 0 0
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Mario Holly 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.45
Henry Addo 5 0.25
Зауэр Марио 3 0.15
Ямбор Тимотей 3 (1) 0.15
Минарик Ян 3 0.15
Antoin Essomba 3 0.15
Илько Патрик 2 0.1
Samuel Gidi 1 0.05
Руснак Матуш 1 0.05
Копас Адам 1 0.05
Капралик Адриан 1 0.05
Яворчек Доминик 1 0.05
Немчик Томаш 1 0.05
Стойчевски Андрей 1 0.05
Лейтнер Патрик 1 0.05
Xavier Adang 1 0.05
Eric Bille 1 0.05
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 5 0
Власко Ян 3 1
Adam Krcik 4 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Mario Holly 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Daniel Smekal 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Davi Alves 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Губочан Томаш 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Xavier Adang 1 0
Eric Bille 1 0

Результаты матчей

Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Жилина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Скалица
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

2
25
Скалица
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Жилина
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

4
27

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
26
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
2
29%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
6
23%
61-75
1
14%
7
27%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
20%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Забито

17
37
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
18%
5
14%
1-15
2
12%
6
16%
16-30
1
6%
7
19%
31-45
5
29%
29%
3
8%
46-60
4
24%
8
22%
61-75
2
12%
8
22%
76-90

Пропущено

22
27
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
4
18%
6
22%
61-75
4
18%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1
Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1
Жилина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0
Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4

Результаты матчей

Скалица
Жилина

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
5
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Скалица
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
6
4
1
8
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
9
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
4
4
15
1.5
10
9
2
17
2.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 1:1 20 12 3 5 38 - 28 39
3.
Спартак Трнава
 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 0:0 20 10 3 7 39 - 32 33
5.
Дукла Банска-Бистрица
 20 9 6 5 37 - 27 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
ДАК
 19 9 5 5 28 - 19 32
8.
Ружомберок
 1:0 20 7 7 6 22 - 28 28
9.
Скалица
 1:1 20 6 4 10 18 - 23 22
10.
Кошице
 0:0 20 3 4 13 16 - 43 13
11.
Михаловце
 0:1 20 0 6 14 14 - 40 6
12.
Злате Моравце
 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:1 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 1:0 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Скалица
 1:1 10 5 2 3 11 - 8 17
8.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 0:0 10 2 3 5 7 - 18 9
11.
Михаловце
 0:1 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 1:1 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 10 4 1 5 18 - 16 13
6.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
7.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
8.
Ружомберок
 1:0 10 1 5 4 11 - 21 8
9.
Скалица
 1:1 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 0:0 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 0:1 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
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  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • 71'
    Гаша Роман уходит с поля. Собчик Алекс выходит вместо него
  • 71'
    Гази Адам уходит с поля. Матеёв Роберт выходит вместо него
  • 65'
    Eric Bille уходит с поля. Кельян Нсона Ва Сака выходит вместо него
  • 64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Г О О О О Л - Яворчек Доминик бьет в цель!
  • 27'
    Гази Адам получил желтую карточку от судьи
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    • 25'
      Илько Патрик получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Mario Holly сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Daniel Smekal бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Скалица
    Ничья
    Жилина
    6.80
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    3.35
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    6.30
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