Тур: 20. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
1:0
1' ГолDaniel Smekal
25' Желтая карточкаИлько Патрик
27' Желтая карточкаГази Адам
1:1
29' ГолЯворчек Доминик
79' Желтая карточкаПодгорин Оливер
90' Желтая карточкаAntoin Essomba
Ход матча
1'
1:0
25'
27'
29'
1:1
79'
90'
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
19 Martin Masik
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleПолузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
34 Ivan Mensah
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Скалица
Жилина
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.6
0.67
Среднее время на гол
34
135
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|4
|0.2
|Гаша Роман
|2
|0.1
|Матеёв Роберт
|2
|0.1
|Подгорин Оливер
|2
|0.1
|Яо Янн Майкл
|1
|0.05
|Моронг Адам
|1
|0.05
|Martin Nagy II
|1
|0.05
|Denis Baumgartner
|1
|0.05
|Davi Alves
|1
|0.05
|Власко Ян
|1 (1)
|0.05
|Adam Krcik
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.45
|Henry Addo
|5
|0.25
|Зауэр Марио
|3
|0.15
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|0.15
|Минарик Ян
|3
|0.15
|Antoin Essomba
|3
|0.15
|Илько Патрик
|2
|0.1
|Samuel Gidi
|1
|0.05
|Руснак Матуш
|1
|0.05
|Копас Адам
|1
|0.05
|Капралик Адриан
|1
|0.05
|Яворчек Доминик
|1
|0.05
|Немчик Томаш
|1
|0.05
|Стойчевски Андрей
|1
|0.05
|Лейтнер Патрик
|1
|0.05
|Xavier Adang
|1
|0.05
|Eric Bille
|1
|0.05
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Adam Krcik
|4
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Martin Masik
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Жилина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Скалица
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
2
25
Скалица
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Жилина
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
4
27
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
26
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
2
29%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
6
23%
61-75
1
14%
7
27%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
20%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Забито
17
37
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
18%
5
14%
1-15
2
12%
6
16%
16-30
1
6%
7
19%
31-45
5
29%
29%
3
8%
46-60
4
24%
8
22%
61-75
2
12%
8
22%
76-90
Пропущено
22
27
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
4
18%
6
22%
61-75
4
18%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1
Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1
Жилина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0
Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Результаты матчей
Скалица
Жилина
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
5
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Скалица
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
36
64
18
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
63
19
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
415
109
217
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|3
|1
|49 - 15
|48
|2.
|1:1
|20
|12
|3
|5
|38 - 28
|39
|3.
|19
|11
|3
|5
|28 - 18
|36
|4.
|0:0
|20
|10
|3
|7
|39 - 32
|33
|5.
|20
|9
|6
|5
|37 - 27
|33
|6.
|20
|9
|6
|5
|31 - 21
|33
|7.
|19
|9
|5
|5
|28 - 19
|32
|8.
|1:0
|20
|7
|7
|6
|22 - 28
|28
|9.
|1:1
|20
|6
|4
|10
|18 - 23
|22
|10.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|16 - 43
|13
|11.
|0:1
|20
|0
|6
|14
|14 - 40
|6
|12.
|19
|0
|4
|15
|10 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|8
|0
|2
|26 - 18
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|23 - 8
|23
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|6.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|7.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|11 - 8
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|9.
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|7 - 18
|9
|11.
|0:1
|10
|0
|4
|6
|6 - 19
|4
|12.
|10
|0
|3
|7
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|23 - 11
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|5.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|8.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|11 - 21
|8
|9.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|10.
|0:0
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|11.
|0:1
|10
|0
|2
|8
|8 - 21
|2
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6