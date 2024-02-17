  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Скалица
1:1
Конец матча
Жилина
0'
1:0
1' Гол
Daniel Smekal
25' Желтая карточка
Илько Патрик
27' Желтая карточка
Гази Адам
1:1
29' Гол
Яворчек Доминик
64' Желтая карточка
Гаша Роман
79' Желтая карточка
Подгорин Оливер
90' Желтая карточка
Antoin Essomba
90'+4
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
5
Tomas
Jasso
17
James
Ndjeungoue
20
Бари
Кристиан
27
Яворчек
Доминик
37
Зауэр
Марио
6
Xavier
Adang
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
19
Ямбор
Тимотей
Скалица
4-2-3-1
Жилина
3-4-2-1

История личных встреч

Скалица
Жилина

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
5:3
С
1:0
С
1:0
К
4:1
К
3:2
С
1:0
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.6
0.67

Среднее время на гол

34
135

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 4 0.2
Гаша Роман 2 0.1
Матеёв Роберт 2 0.1
Подгорин Оливер 2 0.1
Яо Янн Майкл 1 0.05
Моронг Адам 1 0.05
Martin Nagy II 1 0.05
Denis Baumgartner 1 0.05
Davi Alves 1 0.05
Власко Ян 1 (1) 0.05
Adam Krcik 0 0
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Mario Holly 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.45
Henry Addo 5 0.25
Зауэр Марио 3 0.15
Ямбор Тимотей 3 (1) 0.15
Минарик Ян 3 0.15
Antoin Essomba 3 0.15
Илько Патрик 2 0.1
Samuel Gidi 1 0.05
Руснак Матуш 1 0.05
Копас Адам 1 0.05
Капралик Адриан 1 0.05
Яворчек Доминик 1 0.05
Немчик Томаш 1 0.05
Стойчевски Андрей 1 0.05
Лейтнер Патрик 1 0.05
Xavier Adang 1 0.05
Eric Bille 1 0.05
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 5 0
Власко Ян 3 1
Adam Krcik 4 0
Подгорин Оливер 3 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Mario Holly 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Daniel Smekal 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Гаша Роман 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Davi Alves 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Губочан Томаш 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0
Xavier Adang 1 0
Eric Bille 1 0

Результаты матчей

Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Жилина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Скалица
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

2
25
Скалица
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Жилина
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

5
28

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

8
10
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

7
26
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
29%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
6
23%
61-75
1
14%
7
27%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
20%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Забито

18
38
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
4
22%
5
13%
1-15
2
11%
7
18%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
5
28%
3
8%
46-60
4
22%
8
21%
61-75
2
11%
8
21%
76-90

Пропущено

23
28
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
13%
4
14%
1-15
5
22%
3
11%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
3
13%
5
18%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
4
17%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1
Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1
Жилина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0
Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4

Результаты матчей

Скалица
Жилина

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
5
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Скалица
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
16
4
4
16
1.5
10
10
2
18
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 20 12 3 5 38 - 28 39
3.
Спартак Трнава
 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 20 10 3 7 39 - 32 33
5.
Дукла Банска-Бистрица
 20 9 6 5 37 - 27 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
ДАК
 19 9 5 5 28 - 19 32
8.
Ружомберок
 20 7 7 6 22 - 28 28
9.
Скалица
 20 6 4 10 18 - 23 22
10.
Кошице
 20 3 4 13 16 - 43 13
11.
Михаловце
 20 0 6 14 14 - 40 6
12.
Злате Моравце
 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Скалица
 10 5 2 3 11 - 8 17
8.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 10 2 3 5 7 - 18 9
11.
Михаловце
 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
6.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
7.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
8.
Ружомберок
 10 1 5 4 11 - 21 8
9.
Скалица
 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • 77'
    Илько Патрик уходит с поля. Loic Essomba выходит вместо него
  • 70'
    Гази Адам уходит с поля. Матеёв Роберт выходит вместо него
  • 70'
    Гаша Роман уходит с поля. Собчик Алекс выходит вместо него
  • 64'
    Eric Bille уходит с поля. Кельян Нсона Ва Сака выходит вместо него
  • 64'
    Гаша Роман получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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