Тур: 20. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
1:0
1' ГолDaniel Smekal
25' Желтая карточкаИлько Патрик
27' Желтая карточкаГази Адам
1:1
29' ГолЯворчек Доминик
64' Желтая карточкаГаша Роман
79' Желтая карточкаПодгорин Оливер
90' Желтая карточкаAntoin Essomba
90'+4
Ход матча
1'
1:0
25'
27'
29'
1:1
64'
79'
90'
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
19 Martin Masik
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleПолузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
34 Ivan Mensah
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Скалица
Жилина
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.6
0.67
Среднее время на гол
34
135
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|4
|0.2
|Гаша Роман
|2
|0.1
|Матеёв Роберт
|2
|0.1
|Подгорин Оливер
|2
|0.1
|Яо Янн Майкл
|1
|0.05
|Моронг Адам
|1
|0.05
|Martin Nagy II
|1
|0.05
|Denis Baumgartner
|1
|0.05
|Davi Alves
|1
|0.05
|Власко Ян
|1 (1)
|0.05
|Adam Krcik
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.45
|Henry Addo
|5
|0.25
|Зауэр Марио
|3
|0.15
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|0.15
|Минарик Ян
|3
|0.15
|Antoin Essomba
|3
|0.15
|Илько Патрик
|2
|0.1
|Samuel Gidi
|1
|0.05
|Руснак Матуш
|1
|0.05
|Копас Адам
|1
|0.05
|Капралик Адриан
|1
|0.05
|Яворчек Доминик
|1
|0.05
|Немчик Томаш
|1
|0.05
|Стойчевски Андрей
|1
|0.05
|Лейтнер Патрик
|1
|0.05
|Xavier Adang
|1
|0.05
|Eric Bille
|1
|0.05
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Adam Krcik
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Martin Masik
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Жилина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Скалица
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
2
25
Скалица
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Жилина
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
5
28
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
8
10
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
7
26
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
29%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
6
23%
61-75
1
14%
7
27%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
20%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Забито
18
38
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
4
22%
5
13%
1-15
2
11%
7
18%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
5
28%
3
8%
46-60
4
22%
8
21%
61-75
2
11%
8
21%
76-90
Пропущено
23
28
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
13%
4
14%
1-15
5
22%
3
11%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
3
13%
5
18%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
4
17%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1
Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1
Жилина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0
Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Результаты матчей
Скалица
Жилина
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
5
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Скалица
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
64
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
19
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
164
416
1010
218
614
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6