Тур: 20. Стадион: Жемплин.
0:1
Второй тайм: 89'
0'
17' Желтая карточкаХриен Мартин
18' Желтая карточкаStanislav Danko
42' Желтая карточкаМойжиш Александр
0:1
45' ПенальтиБодя Мартин
45' Желтая карточкаВеремеев Владислав
54' Желтая карточкаFranck Bahi
68' Желтая карточкаEnzo Arevalo
78' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
Ход матча
17'
18'
42'
45'
0:1
54'
68'
77
Фрелих
Жига
29
Enzo
Arevalo
20
Яношик
Лукаш
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
18
Бодя
Мартин
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Enzo ArevaloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Franck Bahi
-
23 Samuel Ramos
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Михаловце
Ружомберок
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
27 матчей
7.4%
40.7%
51.9%
2 победы 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
3.7%
63%
33.3%
1 победа 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.47
2
Среднее время на гол
61
45
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.37
1.07
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|7 (2)
|0.35
|Ван Кессел Гино
|2
|0.1
|Issa Adekunle
|2
|0.1
|Марьянович Саша
|1
|0.05
|Магда Даниэль
|1
|0.05
|Daniel Pavuk
|1
|0.05
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.2
|Хриен Мартин
|3
|0.15
|Герец Штефан
|3
|0.15
|Домонкос Кристоф
|3
|0.15
|Бодя Мартин
|3 (1)
|0.15
|Шефчик Самуэль
|2
|0.1
|Тучны Адам
|1
|0.05
|Мудры Тимотей
|1
|0.05
|Бобчек Томаш
|1
|0.05
|Малы Матуш
|1
|0.05
|Гладик Ян
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|5
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Stanislav Danko
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Lukas Simko
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Хриен Мартин
|5
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Мудры Тимотей
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Фрюхвальд Томаш
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ружомберок
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
11
Михаловце
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
2
10
Михаловце
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Ружомберок
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
17
20
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
5
29%
29%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
24%
2
10%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
15%
1
14%
1-15
6
30%
1
14%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
2
13%
7
32%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
4
25%
2
9%
76-90
Пропущено
37
27
23 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
7
19%
2
7%
1-15
9
24%
5
19%
16-30
7
19%
8
30%
30%
31-45
2
5%
4
15%
46-60
4
11%
6
22%
61-75
8
22%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3
Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2
Ружомберок
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1
Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2
Результаты матчей
Михаловце
Ружомберок
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
18
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
217
613
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|3
|1
|49 - 15
|48
|2.
|1:1
|20
|12
|3
|5
|38 - 28
|39
|3.
|19
|11
|3
|5
|28 - 18
|36
|4.
|0:0
|20
|10
|3
|7
|39 - 32
|33
|5.
|20
|9
|6
|5
|37 - 27
|33
|6.
|20
|9
|6
|5
|31 - 21
|33
|7.
|19
|9
|5
|5
|28 - 19
|32
|8.
|1:0
|20
|7
|7
|6
|22 - 28
|28
|9.
|1:1
|20
|6
|4
|10
|18 - 23
|22
|10.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|16 - 43
|13
|11.
|0:1
|20
|0
|6
|14
|14 - 40
|6
|12.
|19
|0
|4
|15
|10 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|8
|0
|2
|26 - 18
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|23 - 8
|23
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|6.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|7.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|11 - 8
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|9.
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|7 - 18
|9
|11.
|0:1
|10
|0
|4
|6
|6 - 19
|4
|12.
|10
|0
|3
|7
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|23 - 11
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|5.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|8.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|11 - 21
|8
|9.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|10.
|0:0
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|11.
|0:1
|10
|0
|2
|8
|8 - 21
|2
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6