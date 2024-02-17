  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Михаловце
0:1
Второй тайм: 89'
Ружомберок
0'
17' Желтая карточка
Хриен Мартин
18' Желтая карточка
Stanislav Danko
42' Желтая карточка
Мойжиш Александр
0:1
45' Пенальти
Бодя Мартин
45' Желтая карточка
Веремеев Владислав
54' Желтая карточка
Franck Bahi
68' Желтая карточка
Enzo Arevalo
78' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
77
Фрелих
Жига
2
Lukas
Simko
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
25
Веремеев
Владислав
29
Enzo
Arevalo
91
Карасюк
Роман
8
Yushi
Shimamura
20
Яношик
Лукаш
51
Stanislav
Danko
9
Matus
Marcin
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
18
Бодя
Мартин
30
Хриен
Мартин
Михаловце
4-3-3
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Михаловце
Ружомберок

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

27 матчей

7.4%
40.7%
51.9%
2 победы 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

3.7%
63%
33.3%
1 победа 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
4:3
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
С
4:0
С
0:0
С
1:3
С
2:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.47
2

Среднее время на гол

61
45

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.37
1.07

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 7 (2) 0.35
Ван Кессел Гино 2 0.1
Issa Adekunle 2 0.1
Марьянович Саша 1 0.05
Магда Даниэль 1 0.05
Daniel Pavuk 1 0.05
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лавринчик Самуэль 4 0.2
Хриен Мартин 3 0.15
Герец Штефан 3 0.15
Домонкос Кристоф 3 0.15
Бодя Мартин 3 (1) 0.15
Шефчик Самуэль 2 0.1
Тучны Адам 1 0.05
Мудры Тимотей 1 0.05
Бобчек Томаш 1 0.05
Малы Матуш 1 0.05
Гладик Ян 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 5 0
Franck Bahi 5 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Карасюк Роман 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Stanislav Danko 2 0
Вашко Филип 2 0
Lukas Simko 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Хриен Мартин 5 0
Лавринчик Самуэль 4 0
Лютеран Оливер 4 0
Мрва Марио 2 1
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Мудры Тимотей 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Фрюхвальд Томаш 2 0
Масло Ян 1 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Малы Матуш 1 0
Тучны Адам 1 0
Viktor Uradnik 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ружомберок
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
11
Михаловце
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

2
10
Михаловце
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Ружомберок
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

17
20
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
5
29%
29%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
24%
2
10%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
15%
1
14%
1-15
6
30%
1
14%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
2
13%
7
32%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
4
25%
2
9%
76-90

Пропущено

37
27
23 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
7
19%
2
7%
1-15
9
24%
5
19%
16-30
7
19%
8
30%
30%
31-45
2
5%
4
15%
46-60
4
11%
6
22%
61-75
8
22%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3
Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2
Ружомберок
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1
Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2

Результаты матчей

Михаловце
Ружомберок

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
3
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
4
2
17
1.5
6
13
1
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 1:1 20 12 3 5 38 - 28 39
3.
Спартак Трнава
 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 0:0 20 10 3 7 39 - 32 33
5.
Дукла Банска-Бистрица
 20 9 6 5 37 - 27 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
ДАК
 19 9 5 5 28 - 19 32
8.
Ружомберок
 1:0 20 7 7 6 22 - 28 28
9.
Скалица
 1:1 20 6 4 10 18 - 23 22
10.
Кошице
 0:0 20 3 4 13 16 - 43 13
11.
Михаловце
 0:1 20 0 6 14 14 - 40 6
12.
Злате Моравце
 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:1 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 1:0 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Скалица
 1:1 10 5 2 3 11 - 8 17
8.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 0:0 10 2 3 5 7 - 18 9
11.
Михаловце
 0:1 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 1:1 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 10 4 1 5 18 - 16 13
6.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
7.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
8.
Ружомберок
 1:0 10 1 5 4 11 - 21 8
9.
Скалица
 1:1 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 0:0 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 0:1 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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    Михаловце
    Ничья
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