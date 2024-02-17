Тур: 22. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Петерсен Мартин
0:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
175 Количество передач 306
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
25
Дженц
Мориц
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
25
Зюле
Никлас
22
Матсен
Ян
23
Джан
Эмре
10
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
10 Санчо ДжедонПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия Д
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
35 матчей
22.9%
14.3%
62.8%
8 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
28.6%
51.4%
7 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
0.89
Среднее время на гол
68
100
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
2.47
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
68
49
Голов в среднем за матч
1.94
1.4
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
46
64
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.41
|Майер Ловро
|4 (2)
|0.18
|Черны Вацлав
|3
|0.14
|Паредес Кевин
|2
|0.09
|Сванберг Маттиас
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.05
|Герхардт Янник
|1
|0.05
|Рожерио да Силва
|1
|0.05
|Лакруа Максанс
|1
|0.05
|Томаш Тьягу
|1
|0.05
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.5
|Мален Дониэлл
|9
|0.41
|Брандт Юлиан
|6
|0.27
|Ройс Марко
|4
|0.18
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.14
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.14
|Забитцер Марсель
|2
|0.09
|Хуммельс Матс
|2
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.05
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.05
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Матсен Ян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Арнольд Максимилиан
|6
|0
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Дженц Мориц
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Мален Дониэлл
|4
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Боруссия Д
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
7
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
6
21
Вольфсбург
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Боруссия Д
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
14% (3)
43% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
15
21
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
20%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
33%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
1
7%
7
33%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
12
24
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
2
17%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
50%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
6
32%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Забито
27
45
18 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
5
19%
7
16%
1-15
2
7%
5
11%
16-30
11
41%
10
22%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
5
19%
5
11%
61-75
2
7%
12
27%
76-90
Пропущено
31
24
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
3
10%
6
25%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
7
23%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
10
32%
3
13%
61-75
4
13%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1
Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3
Результаты матчей
Вольфсбург
Боруссия Д
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
4:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
8 раз 38%
0
4 раза 19%
1
8 раз 38%
3
5 раз 24%
4
4 раза 19%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
64
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
29
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
192
813
1110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|22
|18
|4
|0
|56 - 14
|58
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|1:0 Заявка
|22
|15
|1
|6
|50 - 27
|46
|4.
|1:0 Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|9.
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 40
|28
|10.
|0:1 Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|11.
|0:1 Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 34
|23
|12.
|0:1 Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 35
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|1:0 Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|0:1 Заявка
|22
|2
|6
|14
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|14.
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 19
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|0:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 11
|20
|4.
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|1:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
|Вердер
|Биттенкорт Леонардо
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:1 Боруссия Д
Исход игры
Вольфсбург
4.1% (5)
Ничья
8.1% (10)
Боруссия Д
87.8% (108)
Тотал 2.5
Больше
81.74% (94)
Меньше
18.26% (21)
Обе команды забьют
Да
87.83% (101)
Нет
12.17% (14)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
60.2% (74)
1:3 Боруссия Д
6.5% (8)
0:1 Боруссия Д
6.5% (8)
1:1 Ничья
5.7% (7)
2:3 Боруссия Д
4.9% (6)
0:2 Боруссия Д
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:0 Вольфсбург
1.6% (2)
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