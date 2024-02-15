  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Вольфсбург
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 39
Вольфсбург 5.1% (2)
X 10.3% (4)
Боруссия Д 84.6% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Боруссия Д
3.10
Реклама, pari.ru
4.00
Реклама, betcity.ru
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Вольфсбург
Боруссия Д

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия Д

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

35 матчей

22.9%
14.3%
62.8%
8 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
28.6%
51.4%
7 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

Б
1:0
Б
6:0
Б
2:0
Б
6:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:5
Б
5:1
Б
1:2
К
1:3
Б
2:1
Б
2:2
К
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:3
Б
1:3
Б
5:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:0

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
0.89

Среднее время на гол

68
100

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

2.47
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

68
49

Голов в среднем за матч

1.94
1.4

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

46
64

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.43
Майер Ловро 4 (2) 0.19
Черны Вацлав 3 0.14
Паредес Кевин 2 0.1
Сванберг Маттиас 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Арнольд Максимилиан 1 0.05
Герхардт Янник 1 0.05
Рожерио да Силва 1 0.05
Лакруа Максанс 1 0.05
Томаш Тьягу 1 0.05
Бехренс Кевин 0 0
Дженц Мориц 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 10 (3) 0.48
Мален Дониэлл 9 0.43
Брандт Юлиан 6 0.29
Ройс Марко 4 0.19
Рюэрсон Юлиан 3 0.14
Мукоко Юссуфа 3 0.14
Забитцер Марсель 2 0.1
Хуммельс Матс 2 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.05
Джан Эмре 1 (1) 0.05
Зюле Никлас 1 0.05
Шлоттербек Нико 1 0.05
Нмеча Феликс 0 0
Матсен Ян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Арнольд Максимилиан 6 0
Сванберг Маттиас 6 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 4 0
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Дженц Мориц 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Герхардт Янник 2 0
Черны Вацлав 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Мален Дониэлл 4 0
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Матсен Ян 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Боруссия Д
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
7
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

6
21
Вольфсбург
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Боруссия Д
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
14% (3)
43% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

15
21
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
20%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
33%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
1
7%
7
33%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

12
24
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
2
17%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
50%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
1
8%
5
21%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
6
32%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Забито

27
45
18 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
5
19%
7
16%
1-15
2
7%
5
11%
16-30
11
41%
10
22%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
5
19%
5
11%
61-75
2
7%
12
27%
76-90

Пропущено

31
24
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
3
10%
6
25%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
7
23%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
10
32%
3
13%
61-75
4
13%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1
Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3

Результаты матчей

Вольфсбург
Боруссия Д

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
4:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
8 раз 38%
0
4 раза 19%
1
8 раз 38%
3
5 раз 24%
4
4 раза 19%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
19
2
8
13
1.5
11
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 21 17 4 0 55 - 14 55
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 21 14 1 6 49 - 27 43
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 21 7 6 8 38 - 40 27
9.
Хайденхайм
 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
10.
Вердер
 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 Заявка 21 6 5 10 25 - 33 23
12.
Аугсбург
 Заявка 21 5 8 8 31 - 39 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 Заявка 21 6 3 12 20 - 35 21
16.
Кёльн
 Заявка 21 3 7 11 15 - 35 16
17.
Дармштадт
 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
18.
Майнц
 Заявка 21 1 9 11 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 4 4 17 - 19 10
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 6 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Вольфсбург.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.23. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.23 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Вольфсбург 5.1% (2)
    X 10.3% (4)
    Боруссия Д 84.6% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Боруссия Д
    3.10
    Реклама, pari.ru
    4.00
    Реклама, betcity.ru
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Вольфсбург - Боруссия Д онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д

    Исход игры
    Вольфсбург
    5.1% (2)
    Ничья
    10.3% (4)
    Боруссия Д
    84.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.58% (31)
    Меньше
    18.42% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    64.1% (25)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    1:3 Боруссия Д
    5.1% (2)
    2:3 Боруссия Д
    5.1% (2)
    0:1 Боруссия Д
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный