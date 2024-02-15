Тур: 22. Стадион: Фольксваген-Арена.
Позже
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Главный тренер: Ковач Нико
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Главный тренер: Терзич Эдин
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История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия Д
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
35 матчей
22.9%
14.3%
62.8%
8 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
28.6%
51.4%
7 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
0.89
Среднее время на гол
68
100
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
2.47
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
68
49
Голов в среднем за матч
1.94
1.4
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
46
64
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.43
|Майер Ловро
|4 (2)
|0.19
|Черны Вацлав
|3
|0.14
|Паредес Кевин
|2
|0.1
|Сванберг Маттиас
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.05
|Герхардт Янник
|1
|0.05
|Рожерио да Силва
|1
|0.05
|Лакруа Максанс
|1
|0.05
|Томаш Тьягу
|1
|0.05
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|10 (3)
|0.48
|Мален Дониэлл
|9
|0.43
|Брандт Юлиан
|6
|0.29
|Ройс Марко
|4
|0.19
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.14
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.14
|Забитцер Марсель
|2
|0.1
|Хуммельс Матс
|2
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.05
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.05
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Матсен Ян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Арнольд Максимилиан
|6
|0
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Дженц Мориц
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Мален Дониэлл
|4
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Боруссия Д
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
7
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
6
21
Вольфсбург
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Боруссия Д
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
14% (3)
43% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
15
21
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
20%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
33%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
1
7%
7
33%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
12
24
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
2
17%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
50%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
6
32%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Забито
27
45
18 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
5
19%
7
16%
1-15
2
7%
5
11%
16-30
11
41%
10
22%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
5
19%
5
11%
61-75
2
7%
12
27%
76-90
Пропущено
31
24
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
3
10%
6
25%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
7
23%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
10
32%
3
13%
61-75
4
13%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1
Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3
Результаты матчей
Вольфсбург
Боруссия Д
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
4:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
8 раз 38%
0
4 раза 19%
1
8 раз 38%
3
5 раз 24%
4
4 раза 19%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
64
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
29
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
192
813
1110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|55 - 14
|55
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|49 - 27
|43
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|38 - 40
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|15 - 35
|16
|17.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|18.
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д
Исход игры
Вольфсбург
5.1% (2)
Ничья
10.3% (4)
Боруссия Д
84.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
81.58% (31)
Меньше
18.42% (7)
Обе команды забьют
Да
89.47% (34)
Нет
10.53% (4)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
64.1% (25)
1:1 Ничья
7.7% (3)
1:3 Боруссия Д
5.1% (2)
2:3 Боруссия Д
5.1% (2)
0:1 Боруссия Д
5.1% (2)
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