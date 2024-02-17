  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Хоффенхайм
0:0
Перерыв
Унион Берлин
0'
45' Желтая карточка
Нсоки Стенли
45' Желтая карточка
Фолланд Кевин
45' Вторая желтая карточка
Нсоки Стенли
45' Вторая желтая карточка
Фолланд Кевин
45' Желтая карточка
Духи Данило

Ход матча

6'
 
Крал Алекс
Хедира Рани
29'
Вегхорст Ваут
Прёмель Гриша
 
45'
Нсоки Стенли
 
45'
 
Фолланд Кевин
45'
Нсоки Стенли
 
45'
 
Фолланд Кевин
45'
 
Духи Данило

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 251 Количество передач 202
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 118
Хоффенхайм 66.9% (79)
X 24.6% (29)
Унион Берлин 8.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Унион Берлин
3.75
3.75
Реклама, pari.ru
4.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
6
Прёмель
Гриша
27
Крамарич
Андрей
40
Тохумджу
Умут
9
Бебу
Ила
14
Бейер
Максимилиан
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
29
Тусар
Люка
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
Хоффенхайм
4-4-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Унион Берлин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
0:2
Б
4:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.4

Среднее время на гол

32
64

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Среднее время на гол

75
51

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
57

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 8 0.36
Крамарич Андрей 8 (5) 0.36
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.23
Прёмель Гриша 3 0.14
Сков Роберт 3 0.14
Бебу Ила 3 0.14
Кабак Озан 2 0.09
Гриллич Флориан 1 0.05
Бюльтер Мариус 1 0.05
Кадержабек Павел 1 0.05
Брукс Джон 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 5 0.23
Бехренс Кевин 4 0.18
Холлербах Бенедикт 3 0.14
Фолланд Кевин 2 (1) 0.09
Духи Данило 2 0.09
Пантович Милош 1 0.05
Кауфманн Миккель 1 0.05
Фофана Датро 1 0.05
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.05
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Шефер Андраш 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Акпогума Кевин 6 0
Гриллич Флориан 6 0
Кабак Озан 6 0
Фогт Кевин 5 0
Брукс Джон 5 0
Стах Антон 4 0
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Кадержабек Павел 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Сков Роберт 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаберер Яник 5 0
Госенс Робин 4 0
Лейте Диогу 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Фолланд Кевин 1 1
Хедира Рани 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Тусар Люка 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Юранович Йосип 1 0
Духи Данило 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Шефер Андраш 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Унион Берлин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

12
5
Хоффенхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Унион Берлин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

17
12
Хоффенхайм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Унион Берлин
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

29
17

Голы по времени матча

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
5
56%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

19
20
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
1
5%
7
35%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
4
21%
2
10%
76-90

Забито

21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
4
19%
2
17%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
5
24%
3
25%
76-90

Пропущено

21
14
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
7
33%
1
7%
61-75
4
19%
6
43%
76-90

Забито

38
21
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 10
6
16%
4
19%
1-15
7
18%
2
10%
16-30
6
16%
6
29%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
4
11%
4
19%
61-75
7
18%
3
14%
76-90

Пропущено

40
34
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
2
5%
5
15%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
9
23%
4
12%
31-45
6
15%
8
24%
46-60
8
20%
4
12%
61-75
8
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0
Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3

Результаты матчей

Хоффенхайм
Унион Берлин

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:3
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:3
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
3
7 раз 33%
2
4 раза 19%
0
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
3
7
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
7
4
1.5
2
9
4
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
10
11
11
10
1.5
5
16
7
14
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 22 18 4 0 56 - 14 58
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 22 15 1 6 50 - 27 46
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
9.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 22 7 7 8 38 - 40 28
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 22 7 6 9 30 - 37 27
11.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 22 6 5 11 25 - 34 23
12.
Аугсбург
 0:1 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 22 6 4 12 20 - 35 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 1:0 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 22 2 6 14 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 16 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
13.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 19 11
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 1:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 3 8 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 11 9 2 0 24 - 8 29
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 5 5 1 22 - 11 20
4.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 6 0 5 16 - 17 18
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 1:0 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 1 3 8 8 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Вердер Биттенкорт Леонардо 7
Майнц Кор Доминик 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Хоффенхайм 66.9% (79)
    X 24.6% (29)
    Унион Берлин 8.5% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Унион Берлин
    3.75
    3.75
    Реклама, pari.ru
    4.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Хоффенхайм
    66.9% (79)
    Ничья
    24.6% (29)
    Унион Берлин
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    44.9% (53)
    1:1 Ничья
    22.9% (27)
    1:0 Хоффенхайм
    15.3% (18)
    1:2 Унион Берлин
    5.1% (6)
    2:0 Хоффенхайм
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хоффенхайм
    Унион Берлин
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный