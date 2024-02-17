Тур: 22. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Хартманн Роберт
0:0
Перерыв
0'
45' Желтая карточкаНсоки Стенли
45' Желтая карточкаФолланд Кевин
45' Вторая желтая карточкаНсоки Стенли
45' Вторая желтая карточкаФолланд Кевин
45' Желтая карточкаДухи Данило
Ход матча
45'
45'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
251 Количество передач 202
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Унион Берлин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.4
Среднее время на гол
32
64
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Среднее время на гол
75
51
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
57
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|8
|0.36
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.36
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.23
|Прёмель Гриша
|3
|0.14
|Сков Роберт
|3
|0.14
|Бебу Ила
|3
|0.14
|Кабак Озан
|2
|0.09
|Гриллич Флориан
|1
|0.05
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Брукс Джон
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|5
|0.23
|Бехренс Кевин
|4
|0.18
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.14
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.09
|Духи Данило
|2
|0.09
|Пантович Милош
|1
|0.05
|Кауфманн Миккель
|1
|0.05
|Фофана Датро
|1
|0.05
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.05
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Акпогума Кевин
|6
|0
|Гриллич Флориан
|6
|0
|Кабак Озан
|6
|0
|Фогт Кевин
|5
|0
|Брукс Джон
|5
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаберер Яник
|5
|0
|Госенс Робин
|4
|0
|Лейте Диогу
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Фолланд Кевин
|1
|1
|Хедира Рани
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Духи Данило
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Унион Берлин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
5
Хоффенхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Унион Берлин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
17
12
Хоффенхайм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Унион Берлин
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
29
17
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
5
56%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
19
20
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
1
5%
7
35%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
4
21%
2
10%
76-90
Забито
21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
4
19%
2
17%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Пропущено
21
14
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
7
33%
1
7%
61-75
4
19%
6
43%
76-90
Забито
38
21
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 10
6
16%
4
19%
1-15
7
18%
2
10%
16-30
6
16%
6
29%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
4
11%
4
19%
61-75
7
18%
3
14%
76-90
Пропущено
40
34
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
2
5%
5
15%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
9
23%
4
12%
31-45
6
15%
8
24%
46-60
8
20%
4
12%
61-75
8
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0
Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Результаты матчей
Хоффенхайм
Унион Берлин
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:3
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:3
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
3
7 раз 33%
2
4 раза 19%
0
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
37
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
74
29
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
1011
1110
516
714
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|22
|18
|4
|0
|56 - 14
|58
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|1:0 Заявка
|22
|15
|1
|6
|50 - 27
|46
|4.
|1:0 Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|9.
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 40
|28
|10.
|0:1 Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|11.
|0:1 Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 34
|23
|12.
|0:1 Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 35
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|1:0 Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|0:1 Заявка
|22
|2
|6
|14
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|14.
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 19
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|0:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 11
|20
|4.
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|1:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
|Вердер
|Биттенкорт Леонардо
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|7
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Хоффенхайм
66.9% (79)
Ничья
24.6% (29)
Унион Берлин
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
79.13% (91)
Нет
20.87% (24)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
44.9% (53)
1:1 Ничья
22.9% (27)
1:0 Хоффенхайм
15.3% (18)
1:2 Унион Берлин
5.1% (6)
2:0 Хоффенхайм
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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