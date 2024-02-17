Тур: 22. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 19050 Главный судья: Хартманн Роберт
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаНсоки Стенли
45' Желтая карточкаФолланд Кевин
45' Вторая желтая карточкаНсоки Стенли
45' Вторая желтая карточкаФолланд Кевин
45' Желтая карточкаДухи Данило
0:1
84' ГолАаронсон Бренден
86' Желтая карточкаКадержабек Павел
89' Желтая карточкаЛейте Диогу
90'+5
Ход матча
45'
45'
45'
45'
45'
84'
86'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
625 Количество передач 298
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Унион Берлин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.4
Среднее время на гол
32
64
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Среднее время на гол
75
51
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
57
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|8
|0.36
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.36
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.23
|Прёмель Гриша
|3
|0.14
|Сков Роберт
|3
|0.14
|Бебу Ила
|3
|0.14
|Кабак Озан
|2
|0.09
|Гриллич Флориан
|1
|0.05
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Брукс Джон
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|5
|0.23
|Бехренс Кевин
|4
|0.18
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.14
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.09
|Духи Данило
|2
|0.09
|Пантович Милош
|1
|0.05
|Кауфманн Миккель
|1
|0.05
|Ааронсон Бренден
|1
|0.05
|Фофана Датро
|1
|0.05
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.05
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
|Вертессен Йорбе
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Акпогума Кевин
|6
|0
|Гриллич Флориан
|6
|0
|Кабак Озан
|6
|0
|Фогт Кевин
|5
|0
|Брукс Джон
|5
|0
|Кадержабек Павел
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаберер Яник
|5
|0
|Лейте Диогу
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Госенс Робин
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Хедира Рани
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Унион Берлин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
5
Хоффенхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Унион Берлин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
17
12
Хоффенхайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Унион Берлин
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
29
17
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
2
12%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
5
50%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
2
12%
1
10%
76-90
Пропущено
20
20
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
10%
3
15%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
7
35%
2
10%
31-45
1
5%
7
35%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
5
25%
2
10%
76-90
Забито
21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
4
19%
2
17%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Пропущено
21
14
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
7
33%
1
7%
61-75
4
19%
6
43%
76-90
Забито
38
22
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 10
6
16%
4
18%
1-15
7
18%
2
9%
16-30
6
16%
6
27%
31-45
8
21%
2
9%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
7
18%
4
18%
76-90
Пропущено
41
34
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
2
5%
5
15%
1-15
7
17%
5
15%
16-30
9
22%
4
12%
31-45
6
15%
8
24%
46-60
8
20%
4
12%
61-75
9
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0
Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Результаты матчей
Хоффенхайм
Унион Берлин
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:3
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
3
7 раз 32%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
47
37
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
57
74
210
47
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
1111
1111
517
715
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 28
|40
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 42
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 27
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 Унион Берлин
Исход игры
Хоффенхайм
66.9% (79)
Ничья
24.6% (29)
Унион Берлин
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
79.13% (91)
Нет
20.87% (24)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
44.9% (53)
1:1 Ничья
22.9% (27)
1:0 Хоффенхайм
15.3% (18)
1:2 Унион Берлин
5.1% (6)
2:0 Хоффенхайм
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!