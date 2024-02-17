Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

59' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

59' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

54' Духи Данило получил желтую карточку от судьи

54' Лайдуни Аисса нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

54' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

48' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

47' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Фолланд Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Нсоки Стенли получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Судья начинает матч

43' Матч прерван

41' Матч остановлен

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч остановлен

39' Матч возобновится спорным мячом

37' Матч остановлен

36' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

32' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Прёмель Гриша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Холлербах Бенедикт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Крамарич Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

20' Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали

19' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Холлербах Бенедикт нанес удар в каркас ворот!

18' Фолланд Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

5' Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Матч возобновлен

4' Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Оооо... вот это был удар! Бебу Ила должен был забить с этой позиции.

3' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бебу Ила нанес удар в каркас ворот!

3' Хорошую попытку сделал Бебу Ила . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Стах Антон из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

1' Фолланд Кевин не смог попасть в створ ударом издали

1' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.