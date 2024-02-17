Тур: 22. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Главный судья: Вельц Тобиас
0'
0:1
14' ГолГирасси Серу
16' Undefined phrase: football_event_Мелем Марвин
45' Желтая карточкаШтенцель Паскаль
45' Желтая карточкаКларер Кристоф
45' Вторая желтая карточкаШтенцель Паскаль
45' Желтая карточкаЛевелинг Джейми
Ход матча
14'
0:1
16'
45'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
235 Количество передач 211
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Карич
Эмир
17
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дармштадт
Штутгарт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.27
|Мелем Марвин
|3
|0.14
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.14
|Пфайффер Лука
|1
|0.05
|Кларер Кристоф
|1
|0.05
|Бадер Маттиас
|1
|0.05
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.05
|Хонзак Матиас
|1
|0.05
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.05
|Маглица Матей
|1
|0.05
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|18 (3)
|0.82
|Ундав Дениз
|14
|0.64
|Фюрих Крис
|6
|0.27
|Мийо Энцо
|3 (1)
|0.14
|Мвумпа Силас
|3
|0.14
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.09
|Левелинг Джейми
|2
|0.09
|Вагноман Жоша
|1
|0.05
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.05
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|5
|2
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Скарке Тим
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Франич Бартол
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|6
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Вагноман Жоша
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
2
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Штутгарт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
6
33
Дармштадт
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Штутгарт
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
14% (3)
62% (13)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
14
35
Голы по времени матча
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
25%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
5
22%
6
38%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Забито
8
35
3 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
0
0%
1
3%
1-15
3
38%
9
26%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
3
38%
3
9%
46-60
1
13%
10
29%
61-75
1
13%
5
14%
76-90
Пропущено
28
9
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
4
14%
3
33%
31-45
5
18%
2
22%
46-60
9
32%
1
11%
61-75
5
18%
1
11%
76-90
Забито
20
51
11 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 27
4 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
3
15%
4
8%
1-15
5
25%
11
22%
16-30
3
15%
9
18%
31-45
4
20%
5
10%
46-60
3
15%
12
24%
61-75
2
10%
10
20%
76-90
Пропущено
51
25
18 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
3
6%
3
12%
1-15
7
14%
2
8%
16-30
8
16%
4
16%
31-45
10
20%
5
20%
46-60
14
27%
7
28%
61-75
9
18%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Результаты матчей
Дармштадт
Штутгарт
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
38
101
29
74
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
55
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
183
615
156
318
1011
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|22
|18
|4
|0
|56 - 14
|58
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|1:0 Заявка
|22
|15
|1
|6
|50 - 27
|46
|4.
|1:0 Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|9.
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 40
|28
|10.
|0:1 Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|11.
|0:1 Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 34
|23
|12.
|0:1 Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 35
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|1:0 Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|0:1 Заявка
|22
|2
|6
|14
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|14.
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 19
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|0:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 11
|20
|4.
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|1:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
|Вердер
|Биттенкорт Леонардо
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|7
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Штутгарт
Исход игры
Дармштадт
3.4% (4)
Ничья
5.9% (7)
Штутгарт
90.8% (108)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (82)
Меньше
28.7% (33)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
47.1% (56)
1:3 Штутгарт
14.3% (17)
0:2 Штутгарт
14.3% (17)
0:1 Штутгарт
7.6% (9)
1:1 Ничья
5% (6)
2:3 Штутгарт
2.5% (3)
2:1 Дармштадт
2.5% (3)
0:3 Штутгарт
1.7% (2)
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