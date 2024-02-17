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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Дармштадт
0:1
Перерыв
Штутгарт
0'
0:1
14' Гол
Гирасси Серу
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Мелем Марвин
45' Желтая карточка
Штенцель Паскаль
45' Желтая карточка
Кларер Кристоф
45' Вторая желтая карточка
Штенцель Паскаль
45' Желтая карточка
Левелинг Джейми

Ход матча

14'
0:1
Гирасси Серу
(Антон Вальдемар)
16'
Мелем Марвин
 
45'
 
Штенцель Паскаль
45'
Кларер Кристоф
 
45'
 
Штенцель Паскаль
45'
 
Левелинг Джейми

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 235 Количество передач 211
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 119
Дармштадт 3.4% (4)
X 5.9% (7)
Штутгарт 90.8% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Штутгарт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
14
Кларер
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
17
Юстван
Юлиан
24
Пфайффер
Лука
40
Полтер
Себастьян
1
Бредлов
Фабиан
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Дармштадт
3-4-1-2
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Штутгарт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:1
ТМК
1:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б
2:2
Б
2:0
ТМС
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.27
Мелем Марвин 3 0.14
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.14
Пфайффер Лука 1 0.05
Кларер Кристоф 1 0.05
Бадер Маттиас 1 0.05
Нюрнбергер Фабиан 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Вильхельмссон Оскар 1 0.05
Маглица Матей 1 0.05
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 18 (3) 0.82
Ундав Дениз 14 0.64
Фюрих Крис 6 0.27
Мийо Энцо 3 (1) 0.14
Мвумпа Силас 3 0.14
Миттельштедт Максимилиан 2 0.09
Левелинг Джейми 2 0.09
Вагноман Жоша 1 0.05
Загаду Дан-Аксель 1 0.05
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 5 2
Кларер Кристоф 6 0
Скарке Тим 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Гьясула Клаус 3 1
Циммерман Кристоф 3 0
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Франич Бартол 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Мюллер Андреас 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 6 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 3 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Фюрих Крис 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
2
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Штутгарт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

6
33
Дармштадт
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Штутгарт
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
14% (3)
62% (13)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

14
35

Голы по времени матча

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
25%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
5
22%
6
38%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Забито

8
35
3 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
0
0%
1
3%
1-15
3
38%
9
26%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
3
38%
3
9%
46-60
1
13%
10
29%
61-75
1
13%
5
14%
76-90

Пропущено

28
9
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
4
14%
3
33%
31-45
5
18%
2
22%
46-60
9
32%
1
11%
61-75
5
18%
1
11%
76-90

Забито

20
51
11 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 27
4 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
3
15%
4
8%
1-15
5
25%
11
22%
16-30
3
15%
9
18%
31-45
4
20%
5
10%
46-60
3
15%
12
24%
61-75
2
10%
10
20%
76-90

Пропущено

51
25
18 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
3
6%
3
12%
1-15
7
14%
2
8%
16-30
8
16%
4
16%
31-45
10
20%
5
20%
46-60
14
27%
7
28%
61-75
9
18%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1

Результаты матчей

Дармштадт
Штутгарт

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
10
1
2
9
2.5
7
4
1
10
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
18
3
6
15
1.5
15
6
3
18
2.5
10
11
1
20
3.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 22 18 4 0 56 - 14 58
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 22 15 1 6 50 - 27 46
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
9.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 22 7 7 8 38 - 40 28
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 22 7 6 9 30 - 37 27
11.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 22 6 5 11 25 - 34 23
12.
Аугсбург
 0:1 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 22 6 4 12 20 - 35 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 1:0 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 22 2 6 14 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 16 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
13.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 19 11
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 1:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 3 8 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 11 9 2 0 24 - 8 29
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 5 5 1 22 - 11 20
4.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 6 0 5 16 - 17 18
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 1:0 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 1 3 8 8 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Вердер Биттенкорт Леонардо 7
Майнц Кор Доминик 7
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  • Первый тайм
  • 71'
    Команда Штутгарт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 71'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 71'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Штутгарт: 47%.
  • 70'
    Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт в офсайде
  • 70'
    Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 70'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Штутгарт: 47%.
  • 70'
    Левелинг Джейми грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 69'
    Судья свистит. Штиллер Анджело атаковал сзади соперника. Это Полтер Себастьян заработал своей команде штрафной
  • 69'
    СК Дармштадт контролирует мяч.
  • 68'
    Мелем Марвин возвращается на поле.
  • 68'
    Матч возобновлен
  • 68'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мелем Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 68'
    Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 68'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 67'
    Штенцель Паскаль получает вторую желтую карточку. Удаление.
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    • 64'
      Фюрих Крис из команды Штутгарт разыграл угловой с правого угла.
    • 64'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 63'
      Миттельштедт Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Миттельштедт Максимилиан успешно блокирует удар.
    • 63'
      Юстван Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 62'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 62'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 62'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Антон Вальдемар успешно блокирует удар.
    • 62'
      Полтер Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 61'
      Холланд Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 60'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Штутгарт: 48%.
    • 59'
      Кристоф Кларер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 59'
      Безумный фол. Циммерман Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Гирасси Серу
    • 59'
      Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Штенцель Паскаль получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 57'
      Судья свистит. Штиллер Анджело атаковал сзади соперника. Это Холланд Фабиан заработал своей команде штрафной
    • 57'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 57'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Миттельштедт Максимилиан выиграл воздушное противоборство у Юстван Юлиан.
    • 56'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 56'
      Штиллер Анджело возвращается на поле.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Ох, нехорошо это выглядит. Штиллер Анджело получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Штутгарт: 51%.
    • 55'
      Штиллер Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Штиллер Анджело пострадал.
    • 53'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 53'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Ито Хироки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 52'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 52'
      Каразор Атакан наказан за толчок Мелем Марвин
    • 51'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 51'
      Ундав Дениз не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 50'
      Юстван Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 50'
      Антон Вальдемар успешно блокирует удар.
    • 50'
      Полтер Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Штутгарт: 56%.
    • 50'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Гирасси Серу из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 48'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 48'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 47'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 47'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Каразор Атакан
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [20] минут(а)
    • 45'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 45'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Штутгарт: 55%.
    • 45'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 44'
      Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Штенцель Паскаль успешно блокирует удар.
    • 44'
      Циммерман Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 43'
      Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 42'
      Ито Хироки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Левелинг Джейми из команды Штутгарт фолит на Мелем Марвин, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 42'
      Левелинг Джейми из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 42'
      Пфайффер Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Бредлов Фабиан делает важнейший сейв!
    • 41'
      Пфайффер Лука пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу ловит мяч
    • 41'
      Юстван Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 38%, Штутгарт: 62%.
    • 40'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 40'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 40'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Миттельштедт Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Штиллер Анджело из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Пфайффер Лука
    • 39'
      Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 38'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Гирасси Серу пострадал.
    • 38'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 37'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 36'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 22'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 36%, Штутгарт: 64%.
    • 18'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 17'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда СК Дармштадт, отменен.
    • 17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.
    • 16'
      Г О О О О О Л! СК Дармштадт забивает! Мелем Марвин отличился.
    • 16'
      Юстван Юлиан задерживает мяч рукой
    • 15'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 15'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 32%, Штутгарт: 68%.
    • 15'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штутгарт будет все-таки засчитан.
    • 15'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт.
    • 14'
      Антон Вальдемар сделал результативную передачу.
    • 14'
      ГОООООЛ - Гирасси Серу Штутгарт забивает ударом головой
    • 14'
      Антон Вальдемар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Ундав Дениз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Фюрих Крис из команды Штутгарт разыграл угловой с правого угла.
    • 13'
      Холланд Фабиан выиграл воздушное противоборство у Гирасси Серу.
    • 12'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 12'
      Назначен штрафной. Пострадал Гирасси Серу, его свалил Гьясула Клаус.
    • 12'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 11'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 11'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 10'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 35%, Штутгарт: 65%.
    • 10'
      Левелинг Джейми из команды Штутгарт в офсайде
    • 9'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 9'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 8'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 8'
      Левелинг Джейми из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 7'
      Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 7'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 7'
      Кристоф Кларер успешно блокирует удар.
    • 7'
      Каразор Атакан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Гьясула Клаус успешно блокирует удар.
    • 6'
      Миттельштедт Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 6'
      Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 61%, Штутгарт: 39%.
    • 5'
      Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 4'
      Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 3'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 3'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 3'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Фюрих Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 2'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 2'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 1'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Дармштадт.
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    Прогнозы 119
    Дармштадт 3.4% (4)
    X 5.9% (7)
    Штутгарт 90.8% (108)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Штутгарт
    7.40
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    7.20
    Реклама, betboom.ru
    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Штутгарт

    Исход игры
    Дармштадт
    3.4% (4)
    Ничья
    5.9% (7)
    Штутгарт
    90.8% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.3% (82)
    Меньше
    28.7% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    47.1% (56)
    1:3 Штутгарт
    14.3% (17)
    0:2 Штутгарт
    14.3% (17)
    0:1 Штутгарт
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    2:3 Штутгарт
    2.5% (3)
    2:1 Дармштадт
    2.5% (3)
    0:3 Штутгарт
    1.7% (2)
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