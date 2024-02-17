Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

71' Команда Штутгарт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

71' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

70' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт в офсайде

69' Левелинг Джейми грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

69' СК Дармштадт контролирует мяч.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Мелем Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

66' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт в офсайде

64' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' СК Дармштадт контролирует мяч.

62' СК Дармштадт пытается что-то создать.

62' СК Дармштадт контролирует мяч.

62' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' СК Дармштадт контролирует мяч.

61' Холланд Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' СК Дармштадт пытается что-то создать.

60' СК Дармштадт контролирует мяч.

59' Кристоф Кларер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

58' Штенцель Паскаль получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' СК Дармштадт контролирует мяч.

57' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' СК Дармштадт контролирует мяч.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Штиллер Анджело получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Штиллер Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' СК Дармштадт пытается что-то создать.

53' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' СК Дармштадт пытается что-то создать.

52' СК Дармштадт контролирует мяч.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

51' Ундав Дениз не смог попасть в створ ударом издали

50' Удар от ворот произведет Штутгарт

50' Юстван Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

50' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' СК Дармштадт пытается что-то создать.

48' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' СК Дармштадт пытается что-то создать.

48' СК Дармштадт контролирует мяч.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [20] минут(а)

45' СК Дармштадт контролирует мяч.

45' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

43' СК Дармштадт пытается что-то создать.

42' СК Дармштадт начинает контратаку

42' Пфайффер Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Пфайффер Лука пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу ловит мяч

41' Юстван Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' СК Дармштадт пытается что-то создать.

40' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Карич Эмир из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' СК Дармштадт пытается что-то создать.

37' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

23' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

22' Матч возобновится спорным мячом

18' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

17' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда СК Дармштадт, отменен.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.

16' Г О О О О О Л! СК Дармштадт забивает! Мелем Марвин отличился.

15' Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' СК Дармштадт пытается что-то создать.

15' СК Дармштадт контролирует мяч.

15' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штутгарт будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт

14' Антон Вальдемар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Ундав Дениз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

10' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

8' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

8' Левелинг Джейми из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

7' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Кристоф Кларер успешно блокирует удар.

6' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' СК Дармштадт пытается что-то создать.

3' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' СК Дармштадт пытается что-то создать.

3' СК Дармштадт контролирует мяч.

3' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' СК Дармштадт начинает контратаку

2' Хорошую попытку сделал Фюрих Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

2' СК Дармштадт контролирует мяч.

2' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' СК Дармштадт начинает с центра поля