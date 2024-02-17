Тур: 22. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Зрители: 17810 Главный судья: Вельц Тобиас
0'
0:1
14' ГолГирасси Серу
16' Undefined phrase: football_event_Мелем Марвин
45' Желтая карточкаШтенцель Паскаль
45' Желтая карточкаКларер Кристоф
45' Вторая желтая карточкаШтенцель Паскаль
45' Желтая карточкаЛевелинг Джейми
67' Желтая карточкаФюрих Крис
67' Желтая карточкаЦиммерман Кристоф
69' Желтая карточкаБрунст Александер
71' Желтая карточкаКаразор Атакан
90' Желтая карточкаЮстван Юлиан
0:2
90' ГолДауд Махмуд
1:2
90' ГолСейдель Аарон
90' Желтая карточкаТорстен Либеркнехт
90'+9
Ход матча
14'
0:1
16'
45'
45'
45'
45'
67'
71'
71'
90'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
403 Количество передач 358
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Карич
Эмир
17
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дармштадт
Штутгарт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.27
|Мелем Марвин
|3
|0.14
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.14
|Пфайффер Лука
|1
|0.05
|Кларер Кристоф
|1
|0.05
|Бадер Маттиас
|1
|0.05
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.05
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.05
|Хонзак Матиас
|1
|0.05
|Сейдель Аарон
|1
|0.05
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|Маглица Матей
|1
|0.05
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|18 (3)
|0.82
|Ундав Дениз
|14
|0.64
|Фюрих Крис
|6
|0.27
|Мийо Энцо
|3 (1)
|0.14
|Мвумпа Силас
|3
|0.14
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.09
|Левелинг Джейми
|2
|0.09
|Вагноман Жоша
|1
|0.05
|Дауд Махмуд
|1
|0.05
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.05
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|5
|2
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Скарке Тим
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Торстен Либеркнехт
|4
|0
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Франич Бартол
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|7
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Вагноман Жоша
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
2
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Штутгарт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
6
33
Дармштадт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Штутгарт
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
15
35
Голы по времени матча
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
23%
4
22%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
6
33%
76-90
Пропущено
25
17
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
12%
2
12%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
5
20%
6
35%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Забито
8
35
3 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 11
0
0%
1
3%
1-15
3
38%
9
26%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
3
38%
3
9%
46-60
1
13%
10
29%
61-75
1
13%
5
14%
76-90
Пропущено
28
9
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
4
14%
3
33%
31-45
5
18%
2
22%
46-60
9
32%
1
11%
61-75
5
18%
1
11%
76-90
Забито
21
53
11 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 15
10 Не забивали 3
3
14%
5
9%
1-15
5
24%
11
21%
16-30
3
14%
9
17%
31-45
4
19%
5
9%
46-60
3
14%
12
23%
61-75
3
14%
11
21%
76-90
Пропущено
53
26
19 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
4
8%
3
12%
1-15
7
13%
2
8%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
10
19%
5
19%
46-60
14
26%
7
27%
61-75
10
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Результаты матчей
Дармштадт
Штутгарт
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
3
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
101
210
74
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
37
65
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
193
616
166
319
1012
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 28
|40
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 42
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 27
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6