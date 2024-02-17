  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 17810 Главный судья: Вельц Тобиас
Дармштадт
1:2
Конец матча
Штутгарт
0'
0:1
14' Гол
Гирасси Серу
16' Undefined phrase: football_event_
Мелем Марвин
45' Желтая карточка
Штенцель Паскаль
45' Желтая карточка
Кларер Кристоф
45' Вторая желтая карточка
Штенцель Паскаль
45' Желтая карточка
Левелинг Джейми
67' Желтая карточка
Фюрих Крис
67' Желтая карточка
Циммерман Кристоф
69' Желтая карточка
Брунст Александер
71' Желтая карточка
Каразор Атакан
90' Желтая карточка
Юстван Юлиан
0:2
90' Гол
Дауд Махмуд
1:2
90' Гол
Сейдель Аарон
90' Желтая карточка
Торстен Либеркнехт
90'+9

Ход матча

14'
0:1
Гирасси Серу
(Антон Вальдемар)
16'
Мелем Марвин
 
45'
 
Штенцель Паскаль
45'
Кларер Кристоф
 
45'
 
Штенцель Паскаль
45'
 
Левелинг Джейми
46'
Нюрнбергер Фабиан
Кларер Кристоф
 
46'
 
Вагноман Жоша
Левелинг Джейми
63'
 
Мийо Энцо
Гирасси Серу
67'
 
Фюрих Крис
67'
Циммерман Кристоф
 
69'
Брунст Александер
 
71'
 
Каразор Атакан
71'
 
Чжон Ву-Ён
Фюрих Крис
73'
Сейдель Аарон
Пфайффер Лука
 
74'
Торсиэлло Фабио
Карич Эмир
 
81'
 
Стеригу Леонидас
Миттельштедт Максимилиан
81'
 
Дауд Махмуд
Ундав Дениз
86'
Вильхельмссон Оскар
Гьясула Клаус
 
86'
Шнелльхардт Фабиан
Мелем Марвин
 
90'
Юстван Юлиан
 
90'
0:2
Дауд Махмуд
90'
Сейдель Аарон
(Вильхельмссон Оскар)
1:2
90'
Торстен Либеркнехт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 403 Количество передач 358
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Дармштадт 3.4% (4)
X 5.9% (7)
Штутгарт 90.8% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
14
Кларер
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
17
Юстван
Юлиан
24
Пфайффер
Лука
40
Полтер
Себастьян
1
Бредлов
Фабиан
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Дармштадт
3-4-1-2
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Штутгарт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:1
ТМК
1:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б
2:2
Б
2:0
ТМС
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.27
Мелем Марвин 3 0.14
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.14
Пфайффер Лука 1 0.05
Кларер Кристоф 1 0.05
Бадер Маттиас 1 0.05
Нюрнбергер Фабиан 1 0.05
Вильхельмссон Оскар 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Сейдель Аарон 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Маглица Матей 1 0.05
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 18 (3) 0.82
Ундав Дениз 14 0.64
Фюрих Крис 6 0.27
Мийо Энцо 3 (1) 0.14
Мвумпа Силас 3 0.14
Миттельштедт Максимилиан 2 0.09
Левелинг Джейми 2 0.09
Вагноман Жоша 1 0.05
Дауд Махмуд 1 0.05
Загаду Дан-Аксель 1 0.05
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 5 2
Кларер Кристоф 6 0
Скарке Тим 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Гьясула Клаус 3 1
Циммерман Кристоф 4 0
Торстен Либеркнехт 4 0
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Франич Бартол 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Мюллер Андреас 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 7 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 3 0
Фюрих Крис 2 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
2
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Штутгарт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

6
33
Дармштадт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Штутгарт
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

15
35

Голы по времени матча

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
23%
4
22%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
6
33%
76-90

Пропущено

25
17
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
12%
2
12%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
5
20%
6
35%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Забито

8
35
3 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 11
0
0%
1
3%
1-15
3
38%
9
26%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
3
38%
3
9%
46-60
1
13%
10
29%
61-75
1
13%
5
14%
76-90

Пропущено

28
9
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
4
14%
3
33%
31-45
5
18%
2
22%
46-60
9
32%
1
11%
61-75
5
18%
1
11%
76-90

Забито

21
53
11 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 15
10 Не забивали 3
3
14%
5
9%
1-15
5
24%
11
21%
16-30
3
14%
9
17%
31-45
4
19%
5
9%
46-60
3
14%
12
23%
61-75
3
14%
11
21%
76-90

Пропущено

53
26
19 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
4
8%
3
12%
1-15
7
13%
2
8%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
10
19%
5
19%
46-60
14
26%
7
27%
61-75
10
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1

Результаты матчей

Дармштадт
Штутгарт

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
3
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
10
1
2
10
2.5
7
4
1
11
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
6
5
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
19
3
6
16
1.5
16
6
3
19
2.5
10
12
1
21
3.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 22 18 4 0 57 - 15 58
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 22 15 1 6 51 - 28 46
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 22 12 4 6 47 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
9.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
10.
Хайденхайм
 Заявка 22 7 6 9 31 - 38 27
11.
Унион Берлин
 Заявка 22 7 3 12 21 - 35 24
12.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
13.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Боруссия М
 0:1 Заявка 22 5 7 10 36 - 42 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 Заявка 22 2 6 14 23 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 11 1 4 6 19 - 27 7
15.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
16.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
18.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 8
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Штутгарт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Штутгарт: 44%.
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17810 болельщиков
  • 99'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Штутгарт: 44%.
    • 95'
      Бредлов Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
    • 94'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 93'
      Отличный гол забил Дауд Махмуд
    • 92'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Г О О О О Л - Дауд Махмуд забивает ударом с правой ноги!
    • 92'
      Близко! Мийо Энцо нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 90'
      Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Штутгарт: 44%.
    • 90'
      Юстван Юлиан получил желтую карточку от судьи
    • 90'
      Юстван Юлиан наказан за толчок Каразор Атакан
    • 90'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 90'
      Ито Хироки выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 89'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 89'
      Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 88'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 88'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Чжон Ву-Ён нанес удар в каркас ворот!
    • 88'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Шнелльхардт Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Ито Хироки
    • 87'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 87'
      Сейдель Аарон пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу ловит мяч
    • 86'
      Тактическая замена. Мелем Марвин уходит с поля и его заменяет Шнелльхардт Фабиан
    • 86'
      Тактическая замена. Гьясула Клаус уходит с поля и его заменяет Вильхельмссон Оскар
    • 86'
      Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 85'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 85'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Штутгарт: 44%.
    • 85'
      Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 84'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 84'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 83'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 83'
      Стеригу Леонидас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 82'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 81'
      Ундав Дениз получил травму и заменен. Дауд Махмуд выходит на поле.
    • 81'
      Тактическая замена. Миттельштедт Максимилиан уходит с поля и его заменяет Стеригу Леонидас
    • 81'
      Шанс! Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 81'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Ито Хироки успешно блокирует удар.
    • 81'
      Торсиэлло Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 80'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 80'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Штутгарт: 44%.
    • 79'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 79'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 79'
      Матч возобновлен
    • 79'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ундав Дениз получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 79'
      Ундав Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 79'
      Чжон Ву-Ён не смог попасть в створ ударом издали
    • 78'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 78'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Юстван Юлиан
    • 76'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 75'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 55%, Штутгарт: 45%.
    • 74'
      Хорошую попытку сделал Сейдель Аарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 74'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Тактическая замена. Карич Эмир уходит с поля и его заменяет Торсиэлло Фабио
    • 73'
      Тактическая замена. Пфайффер Лука уходит с поля и его заменяет Сейдель Аарон
    • 73'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ито Хироки получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 72'
      Ито Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 72'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 72'
      Ито Хироки успешно блокирует удар.
    • 72'
      Нюрнбергер Фабиан пробил со штрафного прямо в стенку
    • 71'
      Тактическая замена. Фюрих Крис уходит с поля и его заменяет Чжон Ву-Ён
    • 71'
      Каразор Атакан получил желтую карточку от судьи
    • 71'
      Судья сигнализирует, что Каразор Атакан из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Юстван Юлиан
    • 71'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 71'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, Штутгарт: 46%.
    • 70'
      Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 69'
      Брунст Александер получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 69'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 68'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 67'
      Рефери не любит споров - именно за это Циммерман Кристоф сейчас получил желтую
    • 67'
      Рефери не любит споров - именно за это Фюрих Крис сейчас получил желтую
    • 66'
      Ундав Дениз из команды Штутгарт опасно и грубо сыграл. Холланд Фабиан пострадал.
    • 66'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Каразор Атакан из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Штутгарт: 47%.
    • 65'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 64'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 64'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Мийо Энцо
    • 63'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 62'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 62'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 62'
      Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 61'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Фюрих Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, Штутгарт: 46%.
    • 60'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 60'
      Карич Эмир наказан за толчок Гирасси Серу
    • 59'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 59'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Хорошую попытку сделал Юстван Юлиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 59'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 59'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 57'
      Ундав Дениз из команды Штутгарт опасно и грубо сыграл. Гьясула Клаус пострадал.
    • 57'
      Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Вагноман Жоша из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 56'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 56'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 55'
      Антон Вальдемар успешно блокирует удар.
    • 55'
      Нюрнбергер Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, Штутгарт: 46%.
    • 55'
      Судья свистит. Антон Вальдемар атаковал сзади соперника. Это Полтер Себастьян заработал своей команде штрафной
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, Штутгарт: 46%.
    • 54'
      Штутгарт начинает контратаку
    • 54'
      Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Пфайффер Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 54'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Штиллер Анджело
    • 52'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 52'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Штиллер Анджело из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Штутгарт: 48%.
    • 50'
      Фюрих Крис из команды Штутгарт заходит слишком далеко, он валит Бадер Маттиас.
    • 50'
      Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 49'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Фюрих Крис
    • 48'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 48'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 48'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 48'
      Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Назначен штрафной. Пострадал Фюрих Крис, его свалил Карич Эмир.
    • 46'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 46'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 46'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Левелинг Джейми уходит с поля и его заменяет Вагноман Жоша
    • 46'
      Тактическая замена. Кристоф Кларер уходит с поля и его заменяет Нюрнбергер Фабиан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 71'
      Команда Штутгарт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 71'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 71'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Штутгарт: 47%.
    • 70'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 70'
      Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Штутгарт: 47%.
    • 69'
      Левелинг Джейми грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 69'
      Судья свистит. Штиллер Анджело атаковал сзади соперника. Это Полтер Себастьян заработал своей команде штрафной
    • 69'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 68'
      Мелем Марвин возвращается на поле.
    • 68'
      Матч возобновлен
    • 68'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мелем Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 68'
      Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 67'
      Штенцель Паскаль получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 67'
      Штенцель Паскаль из команды Штутгарт толкнул локтем оппонента. Это Мелем Марвин заработал фол
    • 66'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 66'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 65'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Штутгарт: 48%.
    • 65'
      Ундав Дениз из команды Штутгарт в офсайде
    • 65'
      Циммерман Кристоф успешно блокирует удар.
    • 65'
      Ито Хироки нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Циммерман Кристоф успешно блокирует удар.
    • 64'
      Левелинг Джейми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Фюрих Крис из команды Штутгарт разыграл угловой с правого угла.
    • 64'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 63'
      Миттельштедт Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Миттельштедт Максимилиан успешно блокирует удар.
    • 63'
      Юстван Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 62'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 62'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 62'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Антон Вальдемар успешно блокирует удар.
    • 62'
      Полтер Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 61'
      Холланд Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 60'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Штутгарт: 48%.
    • 59'
      Кристоф Кларер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 59'
      Безумный фол. Циммерман Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Гирасси Серу
    • 59'
      Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Штенцель Паскаль получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 57'
      Судья свистит. Штиллер Анджело атаковал сзади соперника. Это Холланд Фабиан заработал своей команде штрафной
    • 57'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 57'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Миттельштедт Максимилиан выиграл воздушное противоборство у Юстван Юлиан.
    • 56'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 56'
      Штиллер Анджело возвращается на поле.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Ох, нехорошо это выглядит. Штиллер Анджело получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Штутгарт: 51%.
    • 55'
      Штиллер Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Штиллер Анджело пострадал.
    • 53'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 53'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Ито Хироки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 52'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 52'
      Каразор Атакан наказан за толчок Мелем Марвин
    • 51'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 51'
      Ундав Дениз не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 50'
      Юстван Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 50'
      Антон Вальдемар успешно блокирует удар.
    • 50'
      Полтер Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Штутгарт: 56%.
    • 50'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Гирасси Серу из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 48'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 48'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 47'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 47'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Каразор Атакан
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [20] минут(а)
    • 45'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 45'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Штутгарт: 55%.
    • 45'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 44'
      Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Штенцель Паскаль успешно блокирует удар.
    • 44'
      Циммерман Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 43'
      Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 42'
      Ито Хироки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Левелинг Джейми из команды Штутгарт фолит на Мелем Марвин, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 42'
      Левелинг Джейми из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 42'
      Пфайффер Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Бредлов Фабиан делает важнейший сейв!
    • 41'
      Пфайффер Лука пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу ловит мяч
    • 41'
      Юстван Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 38%, Штутгарт: 62%.
    • 40'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 40'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 40'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Миттельштедт Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Штиллер Анджело из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Пфайффер Лука
    • 39'
      Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 38'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Гирасси Серу пострадал.
    • 38'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 37'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 36'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 22'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 36%, Штутгарт: 64%.
    • 18'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 17'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда СК Дармштадт, отменен.
    • 17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.
    • 16'
      Г О О О О О Л! СК Дармштадт забивает! Мелем Марвин отличился.
    • 16'
      Юстван Юлиан задерживает мяч рукой
    • 15'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 15'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 32%, Штутгарт: 68%.
    • 15'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штутгарт будет все-таки засчитан.
    • 15'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт.
    • 14'
      Антон Вальдемар сделал результативную передачу.
    • 14'
      ГОООООЛ - Гирасси Серу Штутгарт забивает ударом головой
    • 14'
      Антон Вальдемар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Ундав Дениз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Фюрих Крис из команды Штутгарт разыграл угловой с правого угла.
    • 13'
      Холланд Фабиан выиграл воздушное противоборство у Гирасси Серу.
    • 12'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 12'
      Назначен штрафной. Пострадал Гирасси Серу, его свалил Гьясула Клаус.
    • 12'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 11'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 11'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 10'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 35%, Штутгарт: 65%.
    • 10'
      Левелинг Джейми из команды Штутгарт в офсайде
    • 9'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 9'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 8'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 8'
      Левелинг Джейми из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 7'
      Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 7'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 7'
      Кристоф Кларер успешно блокирует удар.
    • 7'
      Каразор Атакан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Гьясула Клаус успешно блокирует удар.
    • 6'
      Миттельштедт Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 6'
      Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 61%, Штутгарт: 39%.
    • 5'
      Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 4'
      Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 3'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 3'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 3'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Фюрих Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 2'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 2'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 1'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Дармштадт 3.4% (4)
    X 5.9% (7)
    Штутгарт 90.8% (108)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Дармштадт 1:2 Штутгарт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult