Второй тайм начался! Никола Доведан появился на поле вместо Адриана Бека.

В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, "Байер" выполнил задачу-минимум и сейчас спокойно может сыграть по счёту.

Неплохо комбинирует "Байер" на левом фланге, после прострела Адли мяч отскочил к Гримальдо, удар которого пришелся в защитника.

Фримпонг оказался в центральной зоне и нанес плотный удар метров с 23 - мяч прошел над перекладиной.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЖЕРЕМИ ФРИМПОНГ! И всё-таки в раздевалку забивает "Байер"! Адли вошел в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю на свободного Фримпонга, который пробил точно в ближний угол!

А вот и первый удар в исполнении хозяев - Кляйндинст получает мяч в штрафной и пробивает с разворота метров с 14, но снаряд летит выше створа.

Быструю атаку проводят леверкузенцы, однако Шёппнер прерывает диагональный перевод на Гримальдо.

Кляйндинст в попытке отобрать мяч у Джаки фолит против швейцарца, свисток явно пришелся не по нраву местной публике.

Да, не самым событийным выдается первый тайм, видимо, всё будет решаться уже после перерыва.

При этом в последние минуты мы чаще видим в атаке именно "Хайденхайм", пусть и без реальной остроты.

Малони здорово отработал в центре поля против Вирца, однако рефери определил аут в пользу "Байера", что явно не понравилось хавбеку "Хайденхайма". Обошлось без карточки за разговоры.

2 минуты добавляет Харм Осмерс к основному времени первого тайма.

Два угловых кряду с правого фланга исполнил Гримальдо, но оборона "Хайденхайма" во главе с Мюллером отбивается спокойно.

34' Штрафной с левого фланга подает Гримальдо, Инкапье добирается до верхового мяча, но направляет его по дуге в руки Мюллеру.

32' Гимбер получает предупреждение за фол против Шика в центральном круге.

31' 65 процентов владения у "Байера" в первые полчаса, однако легкой прогулки на поле "Войт-Арены" у лидера не получается.

29' Шик стал адресатом передачи на левый край штрафной, однако Мюллер вовремя вышел из ворот, попал мячом в чеха и организовал удар от ворот.

28' Быстрый выход в атаку удался "Байеру," однако передача Вирца в штрафную получилась неточной.

27' Первая желтая карточка в этой встрече - Фёренбах откровенно придержал на фланге Фримпонга, не дав тому разогнаться.

25' 4 удара по воротам нанесли гости, разок попав в створ ворот, "Хайденхайм" в этом компоненте не отметился ни разу.

24' С игры Гримальдо тоже исполняет кросс в штрафную хозяев, но до Шика мячи не доходят.

22' Теперь штрафной с левого фланга исполняет всё тот же Гримальдо, однако и в этом моменте лидеру не удается довести дело до удара.