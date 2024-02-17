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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Хайденхайм
0:1
Второй тайм: 52'
Байер Л
0'
27' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
32' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
0:1
45' Гол
Фримпонг Жереми

Ход матча

27'
Фёренбах Йонас
 
32'
Гимбер Бенедикт
 
45'
0:1
Фримпонг Жереми
(Адли Амин)
46'
Доведан Никола
Бек Адриан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 123
Хайденхайм 0.8% (1)
X 4.1% (5)
Байер Л 95.1% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Градецки
Лукаш
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
21
Адли
Амин
Хайденхайм
4-1-4-1
Байер Л
3-4-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Байер Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
4:1
К
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 7 0.32
Бесте Ян-Никлас 6 0.27
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.27
Шёппнер Ян 2 0.09
Майнка Патрик 2 0.09
Пирингер Марвин 2 0.09
Гимбер Бенедикт 1 0.05
Бек Адриан 1 0.05
Малони Леннард 1 0.05
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.45
Гримальдо Алехандро 8 0.36
Фримпонг Жереми 7 0.32
Вирц Флориан 5 0.23
Хофманн Йонас 4 0.18
Телла Нейтан 4 0.18
Та Джонатан 4 0.18
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.14
Шик Патрик 3 (1) 0.14
Адли Амин 1 0.05
Инкапье Пьеро 1 0.05
Гложек Адам 1 0.05
Станишич Йосип 1 0.05
Коссуну Одилон 1 0.05
Андрих Роберт 0 0
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Гимбер Бенедикт 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Кляйндинст Тим 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 5 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Алонсо Хаби 2 0
Градецки Лукаш 2 0
Станишич Йосип 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Адли Амин 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Вирц Флориан 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Байер Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
3
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Байер Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

7
31
Хайденхайм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Байер Л
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
3
18%
4
19%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Забито

13
31
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
2
15%
2
6%
1-15
2
15%
6
19%
16-30
2
15%
5
16%
31-45
3
23%
5
16%
46-60
3
23%
8
26%
61-75
1
8%
5
16%
76-90

Пропущено

20
7
14 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
6
30%
1
14%
1-15
4
20%
1
14%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
20%
2
29%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

30
52
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
3
10%
4
8%
1-15
5
17%
8
15%
16-30
4
13%
9
17%
31-45
7
23%
10
19%
46-60
7
23%
12
23%
61-75
4
13%
9
17%
76-90

Пропущено

36
17
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
8
22%
4
24%
1-15
5
14%
2
12%
16-30
7
19%
3
18%
31-45
2
6%
5
29%
29%
46-60
7
19%
2
12%
61-75
7
19%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Байер Л

Точный счет

3:2
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:3
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
3
9 раз 43%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
9
2
3
7
2.5
8
3
1
9
3.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
20
1
9
12
1.5
17
4
3
18
2.5
13
8
1
20
3.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 22 18 4 0 56 - 14 58
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 22 15 1 6 50 - 27 46
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
9.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 22 7 7 8 38 - 40 28
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 22 7 6 9 30 - 37 27
11.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 22 6 5 11 25 - 34 23
12.
Аугсбург
 0:1 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 22 6 4 12 20 - 35 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 1:0 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 22 2 6 14 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 16 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
13.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 19 11
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 1:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 3 8 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 11 9 2 0 24 - 8 29
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 5 5 1 22 - 11 20
4.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 6 0 5 16 - 17 18
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 1:0 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 1 3 8 8 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Вердер Биттенкорт Леонардо 7
Майнц Кор Доминик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Фримпонг оказался в центральной зоне и нанес плотный удар метров с 23 - мяч прошел над перекладиной.
  • 50'
    Неплохо комбинирует "Байер" на левом фланге, после прострела Адли мяч отскочил к Гримальдо, удар которого пришелся в защитника.
  • Угловой
    49'
    Угловой на правом фланге леверкузенцы разыграли неудачно, защитники прочитали манёвр Гримальдо.
  • 48'
    В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, "Байер" выполнил задачу-минимум и сейчас спокойно может сыграть по счёту.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Никола Доведан появился на поле вместо Адриана Бека.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЖЕРЕМИ ФРИМПОНГ!
    И всё-таки в раздевалку забивает "Байер"! Адли вошел в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю на свободного Фримпонга, который пробил точно в ближний угол!
  • Угловой
    45'
    Два угловых кряду с правого фланга исполнил Гримальдо, но оборона "Хайденхайма" во главе с Мюллером отбивается спокойно.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Харм Осмерс к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Малони здорово отработал в центре поля против Вирца, однако рефери определил аут в пользу "Байера", что явно не понравилось хавбеку "Хайденхайма". Обошлось без карточки за разговоры.
  • 42'
    При этом в последние минуты мы чаще видим в атаке именно "Хайденхайм", пусть и без реальной остроты.
  • 40'
    Да, не самым событийным выдается первый тайм, видимо, всё будет решаться уже после перерыва.
  • Фол, нарушение
    38'
    Кляйндинст в попытке отобрать мяч у Джаки фолит против швейцарца, свисток явно пришелся не по нраву местной публике.
  • 37'
    Быструю атаку проводят леверкузенцы, однако Шёппнер прерывает диагональный перевод на Гримальдо.
  • 36'
    А вот и первый удар в исполнении хозяев - Кляйндинст получает мяч в штрафной и пробивает с разворота метров с 14, но снаряд летит выше створа.
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    • 34'
      Штрафной с левого фланга подает Гримальдо, Инкапье добирается до верхового мяча, но направляет его по дуге в руки Мюллеру.
    • Желтая карточка
      32'
      Гимбер получает предупреждение за фол против Шика в центральном круге.
    • 31'
      65 процентов владения у "Байера" в первые полчаса, однако легкой прогулки на поле "Войт-Арены" у лидера не получается.
    • 29'
      Шик стал адресатом передачи на левый край штрафной, однако Мюллер вовремя вышел из ворот, попал мячом в чеха и организовал удар от ворот.
    • 28'
      Быстрый выход в атаку удался "Байеру," однако передача Вирца в штрафную получилась неточной.
    • Желтая карточка
      27'
      Первая желтая карточка в этой встрече - Фёренбах откровенно придержал на фланге Фримпонга, не дав тому разогнаться.
    • 25'
      4 удара по воротам нанесли гости, разок попав в створ ворот, "Хайденхайм" в этом компоненте не отметился ни разу.
    • 24'
      С игры Гримальдо тоже исполняет кросс в штрафную хозяев, но до Шика мячи не доходят.
    • 22'
      Теперь штрафной с левого фланга исполняет всё тот же Гримальдо, однако и в этом моменте лидеру не удается довести дело до удара.
    • Угловой
      21'
      Вновь угловой с левого фланга подает Гримальдо, в этот раз мяч летит невысоко, защитники "Хайденхайма" его легко выбивают.
    • 20'
      Вирц вошел в штрафную с левого края, раскидал финтами Шёппнера, однако подстраховка сработала, мяч выбит за лицевую.
    • 18'
      Динкчи с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, где оборона "Байера" сыграла внимательно.
    • Угловой
      17'
      Угловой с левого фланга подает Гримальдо, однако верховая борьба вновь остается за защитниками "Хайденхайма".
    • 16'
      Справились хозяева поля с подачей Вирца со штрафного, на подборе Джака откатил мяч Фримпонгу, который угодил в защитника.
    • Фол, нарушение
      15'
      Бесте с нарушением правил останавливает Фримпонга в паре метров от угла штрафной площади, перспективный "стандарт" готовят гости.
    • 14'
      Вирц догоняет мяч на левом фланге атаки и исполняет подачу в штрафную, которую прерывает Майнка.
    • Травма, повреждение
      12'
      Шик получает повреждение в единоборстве с соперником, помощь врачей требуется чешскому нападающему "Байера".
    • 11'
      Гримальдо с левого фланга остро подает во вратарскую, Фримпонг вылетает из-за спин защитников, но по мячу не попадает.
    • 10'
      "Байер" забирает мяч под свой контроль, выискивая слабые места в оборонительных порядках хозяев поля.
    • 9'
      Уютный стадиончик на 15 тысяч мест в Хайденхайме переполнен, хорошая шумовая поддержка местной команды. Поможет ли этот фактор выстоять против лидера?
    • Офсайд
      7'
      Быстрая атака "Байера" срывается отмашкой лайнсмена - Шик оказался в положении "вне игры".
    • Угловой
      6'
      Угловой на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако после навеса от флажка мяч достался Градецки.
    • 5'
      В первом круге "Байер" шансов сопернику не оставил, победив 4:1. Ныне травмированный Бонифасе отметился дублем.
    • 4'
      Вирц после передачи Фримпонга с правого фланга пробивает низом из пределов штрафной - разминка для Мюллера.
    • 3'
      "Хайденхайм" идет вполне неплохо для новичка - десятое место с хорошим отрывом от зоны вылета, на протяжении восьми матчей команда Франка Шмидта не проигрывает.
    • 2'
      Напомним, что "Байер" на прошлой неделе крупно обыграл "Баварию" и сделал широкий шаг к долгожданному чемпионству. По-прежнему команда Хаби Алонсо не проигрывает в этом сезоне.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 51'
      Удар от ворот произведет Хайденхайм
    • 51'
      Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Майнка Патрик из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 40%, Байер Л: 60%.
    • 50'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Майнка Патрик успешно блокирует удар.
    • 50'
      Жереми Фримпонг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Адли Амин из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Фёренбах Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 47'
      Малони Леннард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Бек Адриан уходит с поля и его заменяет Доведан Никола
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:1 Байер Л

    Исход игры
    Хайденхайм
    0.8% (1)
    Ничья
    4.1% (5)
    Байер Л
    95.1% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.35% (74)
    Меньше
    35.65% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    30.1% (37)
    0:2 Байер Л
    22% (27)
    1:3 Байер Л
    17.9% (22)
    0:3 Байер Л
    7.3% (9)
    0:1 Байер Л
    6.5% (8)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    2:3 Байер Л
    1.6% (2)
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