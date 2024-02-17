Тур: 22. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Soeren Storks
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
8'
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Нападающий
-
49 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия М
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.43
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|15 (2)
|0.68
|Шешко Беньямин
|6
|0.27
|Симонс Хави
|5
|0.23
|Поульсен Юссуф
|3
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.14
|Раум Давид
|2
|0.09
|Ольмо Дани
|2
|0.09
|Форсберг Эмиль
|2
|0.09
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.09
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|Кампль Кевин
|1
|0.05
|Клостерманн Лукас
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.32
|Сибачо Жордан
|4
|0.18
|Райтц Рокко
|4
|0.18
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.18
|Нойхаус Флориан
|3
|0.14
|Хак Робин
|2
|0.09
|Нгуму Натан
|2
|0.09
|Эльведи Нико
|2
|0.09
|Итакура Ко
|2
|0.09
|Онора Франк
|1
|0.05
|Вебер Максимилиан
|1
|0.05
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.05
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Коне Куадио
|1
|0.05
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Эльведи Нико
|5
|0
|Коне Куадио
|3
|1
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
16
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Боруссия М
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
12
14
РБ Лейпциг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Боруссия М
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
28
19
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
6
21%
2
11%
1-15
4
14%
6
32%
16-30
5
18%
5
26%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
3
16%
76-90
Пропущено
10
26
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
40%
6
23%
31-45
2
20%
1
4%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
1
10%
8
31%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
3
16%
7
44%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Забито
45
35
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
7
16%
4
11%
1-15
5
11%
11
31%
16-30
8
18%
7
20%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
8
18%
6
17%
76-90
Пропущено
29
42
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 18
2
7%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
9
31%
8
19%
31-45
5
17%
8
19%
46-60
6
21%
6
14%
61-75
4
14%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Боруссия М
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
92
65
56
29
29
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
55
37
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
174
156
1110
813
615
219
219
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 28
|40
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 42
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 27
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М
Исход игры
РБ Лейпциг
89% (105)
Ничья
6.8% (8)
Боруссия М
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (90)
Меньше
21.74% (25)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
56.8% (67)
1:0 РБ Лейпциг
8.5% (10)
2:0 РБ Лейпциг
8.5% (10)
3:1 РБ Лейпциг
6.8% (8)
1:1 Ничья
4.2% (5)
1:2 Боруссия М
3.4% (4)
3:2 РБ Лейпциг
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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