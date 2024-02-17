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Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Soeren Storks
РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 18'
Боруссия М
0'
8' Желтая карточка
Эльведи Нико
1:0
14' Гол
Симонс Хави

Ход матча

8'
 
Эльведи Нико
14'
Симонс Хави
(Поульсен Юссуф)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 118
РБ Лейпциг 89% (105)
X 6.8% (8)
Боруссия М 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
Боруссия М
7.30
6.10
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9.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
33
Николас
Мориц
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
29
Скалли
Джозеф
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
25
Хак
Робин
13
Сибачо
Жордан
РБ Лейпциг
4-4-2
Боруссия М
3-5-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия М

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.43
1.25

Среднее время на гол

37
72

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 15 (2) 0.68
Шешко Беньямин 6 0.27
Симонс Хави 5 0.23
Поульсен Юссуф 3 0.14
Баумгартнер Кристоф 3 0.14
Раум Давид 2 0.09
Ольмо Дани 2 0.09
Форсберг Эмиль 2 0.09
Вернер Тимо 2 (1) 0.09
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Симакан Мохамед 1 0.05
Кампль Кевин 1 0.05
Клостерманн Лукас 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.32
Сибачо Жордан 4 0.18
Райтц Рокко 4 0.18
Чванчара Томаш 4 (1) 0.18
Нойхаус Флориан 3 0.14
Хак Робин 2 0.09
Нгуму Натан 2 0.09
Эльведи Нико 2 0.09
Итакура Ко 2 0.09
Онора Франк 1 0.05
Вебер Максимилиан 1 0.05
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.05
Скалли Джозеф 1 0.05
Коне Куадио 1 0.05
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 5 0
Симонс Хави 5 0
Опенда Лои 4 0
Раум Давид 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Айдара Амаду 3 0
Шлагер Ксавер 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 6 0
Эльведи Нико 5 0
Коне Куадио 3 1
Итакура Ко 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Нойхаус Флориан 2 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
16
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Боруссия М
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

12
14
РБ Лейпциг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Боруссия М
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

28
19
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
6
21%
2
11%
1-15
4
14%
6
32%
16-30
5
18%
5
26%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
3
16%
76-90

Пропущено

10
26
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
40%
6
23%
31-45
2
20%
1
4%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
1
10%
8
31%
76-90

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
3
19%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
3
16%
7
44%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Забито

45
35
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
7
16%
4
11%
1-15
5
11%
11
31%
16-30
8
18%
7
20%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
8
18%
6
17%
76-90

Пропущено

29
42
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 18
2
7%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
9
31%
8
19%
31-45
5
17%
8
19%
46-60
6
21%
6
14%
61-75
4
14%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Боруссия М

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
9
2
1.5
6
5
5
6
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
15
6
1.5
11
10
8
13
2.5
6
15
2
19
3.5
2
19
2
19
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 22 18 4 0 57 - 15 58
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 22 15 1 6 51 - 28 46
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 22 12 4 6 47 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
9.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
10.
Хайденхайм
 Заявка 22 7 6 9 31 - 38 27
11.
Унион Берлин
 Заявка 22 7 3 12 21 - 35 24
12.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
13.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Боруссия М
 0:1 Заявка 22 5 7 10 36 - 42 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 Заявка 22 2 6 14 23 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 11 1 4 6 19 - 27 7
15.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
16.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
18.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 8
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Боруссия М начинает контратаку
  • 19'
    Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Айдара Амаду навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 19'
    Хорошую попытку сделал Симонс Хави. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 19'
    Поульсен Юссуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 19'
    РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 16'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 66%, Боруссия М: 34%.
    • 15'
      Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 14'
      Ольмо Дани сделал ключевой пас для гола!
    • 14'
      Поульсен Юссуф сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Симонс Хави забивает с правой ноги!
    • 14'
      Поульсен Юссуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Ольмо Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ольмо Дани пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 90 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    РБ Лейпциг 89% (105)
    X 6.8% (8)
    Боруссия М 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Боруссия М
    7.30
    6.10
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    9.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    89% (105)
    Ничья
    6.8% (8)
    Боруссия М
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (90)
    Меньше
    21.74% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    56.8% (67)
    1:0 РБ Лейпциг
    8.5% (10)
    2:0 РБ Лейпциг
    8.5% (10)
    3:1 РБ Лейпциг
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    1:2 Боруссия М
    3.4% (4)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Боруссия М
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