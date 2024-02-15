Тур: 22. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
Позже
-
Главный тренер: Розе Марко
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия М
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.43
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|15 (2)
|0.71
|Шешко Беньямин
|6
|0.29
|Симонс Хави
|5
|0.24
|Поульсен Юссуф
|3
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.14
|Раум Давид
|2
|0.1
|Ольмо Дани
|2
|0.1
|Форсберг Эмиль
|2
|0.1
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|Кампль Кевин
|1
|0.05
|Клостерманн Лукас
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.33
|Сибачо Жордан
|4
|0.19
|Райтц Рокко
|4
|0.19
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.19
|Нойхаус Флориан
|3
|0.14
|Хак Робин
|2
|0.1
|Нгуму Натан
|2
|0.1
|Эльведи Нико
|2
|0.1
|Итакура Ко
|2
|0.1
|Онора Франк
|1
|0.05
|Вебер Максимилиан
|1
|0.05
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.05
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Коне Куадио
|1
|0.05
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Коне Куадио
|3
|1
|Эльведи Нико
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
16
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Боруссия М
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
12
14
РБ Лейпциг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Боруссия М
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
28
19
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
6
21%
2
11%
1-15
4
14%
6
32%
16-30
5
18%
5
26%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
3
16%
76-90
Пропущено
10
26
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
40%
6
23%
31-45
2
20%
1
4%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
1
10%
8
31%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
3
16%
7
44%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Забито
45
35
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
7
16%
4
11%
1-15
5
11%
11
31%
16-30
8
18%
7
20%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
8
18%
6
17%
76-90
Пропущено
29
42
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 18
2
7%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
9
31%
8
19%
31-45
5
17%
8
19%
46-60
6
21%
6
14%
61-75
4
14%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Боруссия М
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
92
65
56
29
29
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
55
37
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
174
156
1110
813
615
219
219
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|55 - 14
|55
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|49 - 27
|43
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|38 - 40
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|15 - 35
|16
|17.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|18.
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия М
Исход игры
РБ Лейпциг
92.1% (35)
Ничья
2.6% (1)
Боруссия М
5.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
86.11% (31)
Меньше
13.89% (5)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
57.9% (22)
3:1 РБ Лейпциг
7.9% (3)
1:0 РБ Лейпциг
7.9% (3)
3:2 РБ Лейпциг
5.3% (2)
2:0 РБ Лейпциг
5.3% (2)
1:2 Боруссия М
5.3% (2)
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