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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Майнц
1:0
Второй тайм: 57'
Аугсбург
0'
35' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
1:0
44' Гол
Ван дер Берг Сепп
45' Желтая карточка
Дамен Финн
1:0
45' Не забитый пенальти
Амири Надим

Ход матча

35'
Ли Чхэ-Сон
 
44'
Ван дер Берг Сепп
(Амири Надим)
1:0
45'
 
Дамен Финн
45'
Амири Надим
1:0
46'
 
Биэл Пеп
Титц Филлип

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 163 Количество передач 155
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 117
Майнц 44.4% (52)
X 42.7% (50)
Аугсбург 12.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Майнц
Ничья
Аугсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
19
Каси
Антони
43
Груда
Брайан
9
Онисиво
Карим
7
Чхэ-Сон
Ли
II
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
17
Якич
Кристиян
16
Варгас
Рубен
8
Реджбекай
Элвис
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
Майнц
3-4-3
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Майнц
Аугсбург

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

40%
13.3%
46.7%
12 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
3:0
К
3:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:3
Б
4:2
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

54
36

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 2 0.09
Чхэ-Сон Ли II 2 0.09
Каси Антони 2 0.09
Ван дер Берг Сепп 2 0.09
Баррейро Леандро 2 0.09
Груда Брайан 1 0.05
Видмер Сильван 1 0.05
Рихтер Марко 1 0.05
Баркок Аймен 1 0.05
Буркардт Джонатан 1 0.05
Краусс Том 1 0.05
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Амири Надим 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 12 (3) 0.55
Титц Филлип 5 0.23
Энгельс Арне 2 0.09
Бельо Дион Дрене 2 0.09
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.09
Йенсен Фредрик 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Иаго Лопес 1 0.05
Варгас Рубен 1 0.05
Михель Свен 1 (1) 0.05
Бауэр Максимилиан 1 0.05
Удуохаи Феликс 1 0.05
Мбабу Кевин 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Якич Кристиян 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 0
Ван дер Берг Сепп 6 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Каси Антони 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Центнер Робин 2 0
Баркок Аймен 2 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Амири Надим 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Дамен Финн 4 0
Мбабу Кевин 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Иаго Лопес 2 0
Варгас Рубен 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Майнц
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
5
Майнц
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
17
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Аугсбург
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
29%
3
17%
1-15
1
7%
6
33%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
2
25%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
2
25%
5
25%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
7
35%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Забито

16
32
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
6%
1
3%
1-15
3
19%
5
16%
16-30
4
25%
10
31%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
4
25%
2
6%
61-75
4
25%
8
25%
76-90

Пропущено

35
38
16 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
8
23%
5
13%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
4
11%
11
29%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
8
23%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2
Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0

Результаты матчей

Майнц
Аугсбург

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
2
3 раза 14%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Майнц
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
1
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
5
3
18
1.5
9
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 22 18 4 0 56 - 14 58
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 22 15 1 6 50 - 27 46
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
9.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 22 7 7 8 38 - 40 28
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 22 7 6 9 30 - 37 27
11.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 22 6 5 11 25 - 34 23
12.
Аугсбург
 0:1 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 22 6 4 12 20 - 35 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 1:0 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 22 2 6 14 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 16 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
13.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 19 11
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 1:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 3 8 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 11 9 2 0 24 - 8 29
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 5 5 1 22 - 11 20
4.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 6 0 5 16 - 17 18
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 1:0 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 1 3 8 8 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Вердер Биттенкорт Леонардо 7
Майнц Кор Доминик 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Это был отличный перфоманс от команды Майнц, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Майнц: 51%, Аугсбург: 49%.
    • 52'
      Оооо... вот это был удар! Амири Надим должен был забить с этой позиции.
    • 51'
      ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Амири Надим наносит удар в каркас ворот!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39.3% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Майнц 44.4% (52)
    X 42.7% (50)
    Аугсбург 12.8% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Аугсбург
    3.80
    5.20
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:0 Аугсбург

    Исход игры
    Майнц
    44.4% (52)
    Ничья
    42.7% (50)
    Аугсбург
    12.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (45)
    Меньше
    60.87% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (46)
    2:1 Майнц
    25.6% (30)
    1:0 Майнц
    13.7% (16)
    1:2 Аугсбург
    6% (7)
    0:1 Аугсбург
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Майнц
    2.6% (3)
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