Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

Первый тайм

52' Это был отличный перфоманс от команды Майнц , есть о чем петь фанатам в перерыве.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Оооо... вот это был удар! Амири Надим должен был забить с этой позиции.

51' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Амири Надим наносит удар в каркас ворот!

50' Дамен Финн получил желтую карточку от судьи

50' После проверки VAR судья изменил решение - Майнц пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Майнц

49' Груда Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Аугсбург

48' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Аугсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Амири Надим из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Груда Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Варгас Рубен нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

41' Энгельс Арне из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Мбабу Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Матч возобновлен

39' Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

39' Оооо... вот это был удар! Чхэ-Сон Ли II должен был забить с этой позиции.

38' Груда Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Чхэ-Сон Ли II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Удар от ворот произведет Аугсбург

34' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Аугсбург

31' Каси Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Аугсбург

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

25' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Иаго Лопес пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

24' Якич Кристиян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Майнц

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Майнц

19' Реджбекай Элвис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Иаго Лопес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Демирович Эрмедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

13' Баррейро Леандро нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

13' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

10' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Майнц

8' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Аугсбург

5' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аугсбург начинает с центра поля