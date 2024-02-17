Тур: 22. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 24800 Главный судья: Райчель Тобиас
0'
35' Желтая карточкаЛи Чхэ-Сон
1:0
44' ГолВан дер Берг Сепп
45' Желтая карточкаДамен Финн
1:0
45' Не забитый пенальтиАмири Надим
90' Желтая карточкаКор Доминик
90' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90' Красная карточкаПедерсен Мадс
90' Желтая карточкаВан дер Берг Сепп
90'+24
Ход матча
35'
44'
1:0
45'
45'
1:0
46'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
300 Количество передач 363
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
18
Амири
Надим
19
Каси
Антони
43
Груда
Брайан
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
-
43 Груда БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Аугсбург
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
40%
13.3%
46.7%
12 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.79
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.81
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
54
36
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|2
|0.09
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.09
|Каси Антони
|2
|0.09
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.09
|Баррейро Леандро
|2
|0.09
|Груда Брайан
|1
|0.05
|Видмер Сильван
|1
|0.05
|Рихтер Марко
|1
|0.05
|Баркок Аймен
|1
|0.05
|Буркардт Джонатан
|1
|0.05
|Краусс Том
|1
|0.05
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|12 (3)
|0.55
|Титц Филлип
|5
|0.23
|Энгельс Арне
|2
|0.09
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.09
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.09
|Йенсен Фредрик
|1
|0.05
|Педерсен Мадс
|1
|0.05
|Иаго Лопес
|1
|0.05
|Варгас Рубен
|1
|0.05
|Михель Свен
|1 (1)
|0.05
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.05
|Удуохаи Феликс
|1
|0.05
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|8
|0
|Ван дер Берг Сепп
|7
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Иаго Лопес
|2
|0
|Варгас Рубен
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
5
Майнц
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Аугсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
5
17
Майнц
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Аугсбург
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
29%
3
16%
1-15
1
7%
6
32%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
1
5%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
2
25%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
2
25%
5
25%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
7
35%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
5
24%
3
15%
76-90
Забито
17
32
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
6%
1
3%
1-15
3
18%
5
16%
16-30
5
29%
29%
10
31%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
4
24%
2
6%
61-75
4
24%
8
25%
76-90
Пропущено
35
39
16 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
8
23%
5
13%
1-15
4
11%
9
23%
16-30
4
11%
12
31%
31-45
6
17%
4
10%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
8
23%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2
Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0
Результаты матчей
Майнц
Аугсбург
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Майнц
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
110
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
166
319
913
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 28
|40
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 42
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 27
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6