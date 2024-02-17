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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 24800 Главный судья: Райчель Тобиас
Майнц
1:0
Конец матча
Аугсбург
0'
35' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
1:0
44' Гол
Ван дер Берг Сепп
45' Желтая карточка
Дамен Финн
1:0
45' Не забитый пенальти
Амири Надим
90' Желтая карточка
Кор Доминик
90' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90' Красная карточка
Педерсен Мадс
90' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
90'+24

Ход матча

35'
Ли Чхэ-Сон
 
44'
Ван дер Берг Сепп
(Амири Надим)
1:0
45'
 
Дамен Финн
45'
Амири Надим
1:0
46'
 
Биэл Пеп
Титц Филлип
74'
 
Педерсен Мадс
Реджбекай Элвис
74'
 
Гумни Роберт
Мбабу Кевин
77'
Гилавоги Жошуа
Ханше-Ольсен Андреас
 
83'
Ажорк Людовик
Онисиво Карим
 
83'
Нганкам Жессик
Груда Брайан
 
88'
 
Майер Арне
Энгельс Арне
90'
 
Михель Свен
Иаго Лопес
90'
Кор Доминик
 
90'
 
Гоувелеув Джеффри
90'
Папела Мервиль
Ли Чхэ-Сон
 
90'
 
Педерсен Мадс
90'
Ван дер Берг Сепп
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 300 Количество передач 363
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Майнц 44.4% (52)
X 42.7% (50)
Аугсбург 12.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
19
Каси
Антони
43
Груда
Брайан
9
Онисиво
Карим
7
Чхэ-Сон
Ли
II
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
17
Якич
Кристиян
16
Варгас
Рубен
8
Реджбекай
Элвис
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
Майнц
3-4-3
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Майнц
Аугсбург

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

40%
13.3%
46.7%
12 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
3:0
К
3:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:3
Б
4:2
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

54
36

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 2 0.09
Чхэ-Сон Ли II 2 0.09
Каси Антони 2 0.09
Ван дер Берг Сепп 2 0.09
Баррейро Леандро 2 0.09
Груда Брайан 1 0.05
Видмер Сильван 1 0.05
Рихтер Марко 1 0.05
Баркок Аймен 1 0.05
Буркардт Джонатан 1 0.05
Краусс Том 1 0.05
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Амири Надим 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 12 (3) 0.55
Титц Филлип 5 0.23
Энгельс Арне 2 0.09
Бельо Дион Дрене 2 0.09
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.09
Йенсен Фредрик 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Иаго Лопес 1 0.05
Варгас Рубен 1 0.05
Михель Свен 1 (1) 0.05
Бауэр Максимилиан 1 0.05
Удуохаи Феликс 1 0.05
Мбабу Кевин 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Якич Кристиян 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 8 0
Ван дер Берг Сепп 7 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Каси Антони 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Центнер Робин 2 0
Баркок Аймен 2 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Амири Надим 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Дамен Финн 4 0
Мбабу Кевин 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Иаго Лопес 2 0
Варгас Рубен 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
5
Майнц
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Аугсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
17
Майнц
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Аугсбург
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
29%
3
16%
1-15
1
7%
6
32%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
1
5%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
2
25%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
2
25%
5
25%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
7
35%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Забито

17
32
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
6%
1
3%
1-15
3
18%
5
16%
16-30
5
29%
29%
10
31%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
4
24%
2
6%
61-75
4
24%
8
25%
76-90

Пропущено

35
39
16 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
8
23%
5
13%
1-15
4
11%
9
23%
16-30
4
11%
12
31%
31-45
6
17%
4
10%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
8
23%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2
Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0

Результаты матчей

Майнц
Аугсбург

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Майнц
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
16
6
3
19
1.5
9
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 22 18 4 0 57 - 15 58
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 22 15 1 6 51 - 28 46
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 22 12 4 6 47 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
9.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
10.
Хайденхайм
 Заявка 22 7 6 9 31 - 38 27
11.
Унион Берлин
 Заявка 22 7 3 12 21 - 35 24
12.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
13.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Боруссия М
 0:1 Заявка 22 5 7 10 36 - 42 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 Заявка 22 2 6 14 23 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 11 1 4 6 19 - 27 7
15.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
16.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
18.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 8
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 106'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 106'
    Контроль мяча: Майнц: 45%, Аугсбург: 55%.
  • 106'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 105'
    Контроль мяча: Майнц: 45%, Аугсбург: 55%.
  • 104'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 104'
    Рефери не любит споров - именно за это Ван дер Берг Сепп сейчас получил желтую
  • 104'
    Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 102'
    УДАЛЕНИЕ! - Педерсен Мадс удален за серьёзный фол
  • 102'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 102'
    Безумный фол. Педерсен Мадс грубо играет против соперника. Пострадал Баррейро Леандро
  • 102'
    Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 102'
    Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 102'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
  • 101'
    Гилавоги Жошуа успешно блокирует удар.
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    • 101'
      Варгас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 100'
      Михель Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 100'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 100'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 99'
      Тактическая замена. Чхэ-Сон Ли II уходит с поля и его заменяет Папела Мервиль
    • 98'
      Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 97'
      Гоувелеув Джеффри получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 97'
      Кор Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 97'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 97'
      Мвене Филлипп из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Майнц 44.4% (52)
    X 42.7% (50)
    Аугсбург 12.8% (15)
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