Тур: 25. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Оливер Майкл
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
7
Мопе
Нил
84
Брэдли
Конор
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Ливерпуль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
112
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.3
|Мопе Нил
|5
|0.22
|Висса Йоан
|4
|0.17
|Йенсен Матиас
|3
|0.13
|Тони Айвен
|3
|0.13
|Норгор Кристиан
|2
|0.09
|Ми Бен
|2
|0.09
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.09
|Коллинз Натан
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Янельт Витали
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|14 (4)
|0.58
|Жота Диогу
|9
|0.38
|Нуньес Дарвин
|8
|0.33
|Диас Луис
|5
|0.21
|Гакпо Коди
|3
|0.13
|Собослаи Доминик
|3
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.08
|Брэдли Конор
|1
|0.04
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|Эллиотт Харви
|1
|0.04
|Макаллистер Алексис
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Эндо Ватару
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Янельт Витали
|4
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Флеккен Марк
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Ми Бен
|0
|1
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Эндо Ватару
|6
|0
|Конате Ибраима
|4
|1
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Гомес Джо
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Ливерпуль
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
7
Брентфорд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ливерпуль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
8
31
Брентфорд
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
17
38
Голы по времени матча
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
10%
1
5%
1-15
7
35%
1
5%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
12
57%
76-90
Пропущено
24
14
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
5
21%
2
14%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Забито
13
31
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
1
3%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
2
15%
6
19%
61-75
3
23%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Забито
33
52
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
4
12%
2
4%
1-15
9
27%
5
10%
16-30
4
12%
11
21%
31-45
5
15%
6
12%
46-60
5
15%
7
13%
61-75
6
18%
21
40%
76-90
Пропущено
40
26
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
6
15%
4
15%
1-15
4
10%
6
23%
16-30
6
15%
6
23%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
8
20%
2
8%
61-75
9
23%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2
Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2
Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Результаты матчей
Брентфорд
Ливерпуль
Точный счет
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
66
102
48
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
231
1013
177
518
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|25
|16
|7
|2
|55 - 23
|55
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|53 - 22
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|50 - 32
|46
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|51 - 39
|36
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 42
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|11.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|0:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|34 - 39
|26
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 44
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 23
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|23
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Брентфорд
2.1% (3)
Ничья
4.2% (6)
Ливерпуль
93.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
78.45% (91)
Меньше
21.55% (25)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
34.3% (49)
1:3 Ливерпуль
19.6% (28)
0:2 Ливерпуль
11.9% (17)
0:1 Ливерпуль
4.9% (7)
0:3 Ливерпуль
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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