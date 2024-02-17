Первый тайм

16' Макаллистер в верховой борьбе с Тоуни нарушает правила, хозяева быстро разыгрывают штрафной, а Алексис тут же фолит против Тоуни еще раз, только в этот раз совсем рядом с углом штрафной площадки.

15' Мопе в штрафной "Ливерпуля" выдает тонкий пас на Тоуни, который пробивает в дальний угол низом, но в цель не попадает!

14' А вот угловой с правого фланга получился крайне неудачным, мяч в полёте покидает пределы поля.

13' Угловой с левого фланга подает Робертсон, однако борьба в воздухе остается за хозяевами. Вторым темпом шотландец снова грузит в штрафную, а Ми выбивает мяч за лицевую.

11' Постепенно "Ливерпуль" обозначает свое намерение играть в контроль мяча, моменты у ворот Флеккена наверняка будут возникать регулярно.

10' Брэдли получает мяч в штрафной и с носка пробивает в правый от себя угол, Флеккен вытаскивает снаряд, а Жота на добивании с острого угла не попал в створ!