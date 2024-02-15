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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Брентфорд
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 46
Брентфорд 6.5% (3)
X 2.2% (1)
Ливерпуль 91.3% (42)
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Ливерпуль

История личных встреч

Брентфорд
Ливерпуль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
112

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.3
Мопе Нил 5 0.22
Висса Йоан 4 0.17
Йенсен Матиас 3 0.13
Тони Айвен 3 0.13
Норгор Кристиан 2 0.09
Ми Бен 2 0.09
Льюис-Поттер Кин 2 0.09
Коллинз Натан 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Янельт Витали 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Регилон Серхио 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 14 (4) 0.58
Жота Диогу 9 0.38
Нуньес Дарвин 8 0.33
Диас Луис 5 0.21
Гакпо Коди 3 0.13
Собослаи Доминик 3 0.13
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Брэдли Конор 1 0.04
Ван Дейк Виргил 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Макаллистер Алексис 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Робертсон Эндрю 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Мопе Нил 5 0
Годдос Саман 5 0
Ониика Фрэнк 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Янельт Витали 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Флеккен Марк 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Ми Бен 0 1
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Томас Франк 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 8 0
Макаллистер Алексис 5 1
Эндо Ватару 6 0
Конате Ибраима 4 1
Александер-Арнольд Трент 5 0
Жота Диогу 2 1
Гомес Джо 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Ливерпуль
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
7
Брентфорд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ливерпуль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

8
31
Брентфорд
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

17
38

Голы по времени матча

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
10%
1
5%
1-15
7
35%
1
5%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
12
57%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
5
21%
2
14%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Забито

13
31
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
1
3%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
2
15%
6
19%
61-75
3
23%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Забито

33
52
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
4
12%
2
4%
1-15
9
27%
5
10%
16-30
4
12%
11
21%
31-45
5
15%
6
12%
46-60
5
15%
7
13%
61-75
6
18%
21
40%
76-90

Пропущено

40
26
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
6
15%
4
15%
1-15
4
10%
6
23%
16-30
6
15%
6
23%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
8
20%
2
8%
61-75
9
23%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2
Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2
Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0

Результаты матчей

Брентфорд
Ливерпуль

Точный счет

1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
10
2
4
8
2.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
7
5
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
23
1
10
13
1.5
17
7
5
18
2.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 24 16 4 4 53 - 22 52
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 24 14 4 6 50 - 32 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 24 11 3 10 51 - 39 36
8.
Вест Хэм
 Заявка 24 10 6 8 36 - 42 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 24 5 6 13 30 - 44 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Арсенал
 Заявка 12 7 2 3 23 - 11 23
3.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
6.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
8.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 4 часа 57 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Ливерпуль.
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    • Прогнозы 46
    Брентфорд 6.5% (3)
    X 2.2% (1)
    Ливерпуль 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ливерпуль
    5.60
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    4.70
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    1.61
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    Прогнозы на матч Брентфорд - Ливерпуль

    Исход игры
    Брентфорд
    6.5% (3)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ливерпуль
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.55% (35)
    Меньше
    20.45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    39.1% (18)
    1:3 Ливерпуль
    21.7% (10)
    0:2 Ливерпуль
    15.2% (7)
    0:3 Ливерпуль
    4.3% (2)
    0:1 Ливерпуль
    4.3% (2)
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