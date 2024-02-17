5(0) - 3(1). Это статистика по ударам (в створ). Как видим, единственное попадание в створ за сыгранные минуты стало голом. Отменённые мячи, естественно, не в счёт.

Виллиан отдал передачу во фланг влево Энтони Робинсону, чья попытка сделать прострельный пас в центр была заблокирована.

Виллиан с левого фланга закрутил мяч в область 11-метровой отметки, откуда Родриго Мунис из неудобного положения головой переправил мяч в руки Эмилиано Мартинеса.

Леон Бэйли по правой зоне входил в чужую штрафную площадь, и остановил его по правилам Исса Диоп, выбив мяч за лицевую на угловой.

ГОЛ! 0:2! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД. 0:1. Подали гости угловой с правого края, Олли Уоткинс скинул мяч к левой штанге, и Алекс Морено из небольшого офсайда поразил цель. Или не из офсайда?

Идёт ВАР-проверка, и показывают такой повтор, где на глаз трудно определить, было ли "вне игры".

Не засчитано всё-таки взятие ворот. После видеопроверки подтверждён вердикт лайнсмена. Найден офсайд у Морено, по миллиметрам выверяли там.

Перекладина! Отправил в неё мяч Леон Бэйли. На правом фланге убрал он Энтони Робинсона и с подступов к штрафной площади стрельнул в верхнюю планку. Отскок получился за лицевую.

Ещё одно подключение Леона Бэйли справа. На этот раз он не справился с обыгрышем соперника и потерял мяч в чужой штрафной площади, упав на газон. Без пенальти.

Том Кэрни запускал проникающий пас по левому флангу для Виллиана. Тому не удалось сделать нормальную обработку и зацепиться за игровой снаряд.

Тимоти Кастань просто действует внутри своей штрафной площади. Во избежание неприятных эксцессов защитник "Фулхэма" выносит мяч за боковую линию.

Дуглас Соарес неудачную передачу выполнил перед чужой штрафной площадкой, буквально подарил мяч оппоненту. "Фулхэм" в контратаке проявил подобную щедрость.

Андреас Перейра из центра поля уже успел сделать пас партнёру, когда уронил его Джон Макгинн. Отложенную жёлтую карточку получил за это игрок "Астон Виллы". А Перейре всё же не потребовалась медпомощь.

Олли Уоткинс в центральной трети поля пострадал от действий Исса Диопа. Жёсткая борьба была между ними. Врачи появились на футбольном поле.

Покинул пределы поля Олли Уоткинс в сопровождении медиков. Ситуативно "Астон Вилла" остаётся на поле вдесятером.

Том Кэрни заработал штрафной удар для "Фулхэма" на левом фланге. Леон Бэйли высоко задрал ногу, но всё-таки успел в итоге опустить её. Всё равно опасная игра.

ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА. СЧЁТ 0:0. Тим Рим переправил мяч в сетку после подачи штрафного и скидки Бобби Рида.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Олли Уоткинс! Плохо вбросили хозяева аут на своей половине с левого фланга, Виллиан оказался на газоне, Исса Диоп тоже не смог исправить ситуацию для "Фулхэма", и Олли Уоткинс примерно с правого угла вратарской низом поразил дальний угол.

"Фулхэм" идёт в таблице ниже "Астон Виллы", но играет дома, поэтому поражение никак не может устраивать "дачников" сегодня.

С другой стороны, "Астон Вилла", похоже, переключилась с внушительной домашней победной серии на гостевую. Что ей ещё остаётся делать, если уж в родных стенах она летит одному сопернику за другим?

По владению мячом статистика 45 - 55. Естественно, это в процентном соотношении. Гости больше контролируют игровой снаряд.

С правого фланга подача у "Фулхэма", но не удаётся дальше нанести удар по воротам. Андрес Перейра позже прикладывается издали - гораздо выше и правее створа.

"Астон Вилла" вроде как с намерениями атаковать держит мяч в середине поля, но под прессингом опускаются бирмингемцы пониже.

18' Алекс Морено вбросил аут в атаке с левого фланга, а мяч срикошетил от газона и ушёл за лицевую поверх головы Олли Уоткинса.

17' Если брать прошлый тур АПЛ, то "Фулхэм" там потерпел поражение от "Борнмута", а "Астон Вилла" проиграла "Манчестер Юнайтед".

16' Андреас Перейра из зоны правого инсайда пасовал в центр - был перехвачен мяч хозяевами. Потом Бобби Рид в районе правого угла вратарской упал после контакта ногами с соперником. Нет пенальти.

15' Родриго Мунис был выведен забросом почти один на один с Эмилианом Мартинесом по правому полуфлангу. Выстрелил Мунис из-под Клемана Ленгле мимо ближней девятки.

14' Подача с левого фланга теперь всё-таки летит у "Фулхэма" в чужую штрафную площадь. И слишком легко вылавливает этот мяч Эмилиано Мартинес.

13' Виллиана выдавили защитники гостей на левый фланг. Так и не смог экс-защитник "Анжи" осуществить подачу. Продолжил "Фулхэм" владеть мячом в середине поля.

12' Заброс вперёд на правый фланг у лондонской команды. Безадресным он оказывается, и мяч тихо укатывается за пределы поля за лицевую линию.

11' Изобразилась позиционная атака у "Астон Виллы" после своего корнера. Джон Макгинн в итоге ударил из-за пределов штрафной площади низом левее рамки.

10' Алекс Морено не сумел с левого фланга доставить мяч в центр штрафной площади, поскольку Тимоти Кастань перевёл мяч в аут. А вскоре угловой получился для "Астон Вилллы".

9' Родриго Мунис нанёс удар по воротам "Астон Виллы" из центральной зоны с подступов к штрафной площадке. Мяч проследовал немного левее створа.

8' Не удалось обострить "Фулхэму" в своей атаке правым флангом. Эмилиано Мартинес не стал сам выносить мяч из своей штрафной - предоставил это право партнёру-защитнику.

7' Ещё ряд матчей проходит в АПЛ синхронно, а в 20:30 состоится центральная игра 25-го тура между "Манчестер Сити" и "Челси".

6' Пока без опасных моментов проходит матч, если не считать гол "Виллы" из офсайда. А, ну был неточный удар Рида. Всё ещё впереди, видимо.

5' Андреас Перейра теперь неудачно действовал на чужой половине поля, потерял мяч. А затем сфолил против Мэтти Кэша.

5' Алекс Морено продвинулся немного вперёд по левому флангу и отдал поперечный пас в центр. Мяч оказался перехвачен "дачниками".

4' "Астон Вилла" в последнее время очень плохо стала выступать дома. А вот в гостях - другое дело. Так что команде Унаи Эмери в плюс, что она сегодня играет на выезде.

3' Угловой заработал "Фулхэм" на левом фланге. Подача последовала от Андреаса Перейры на ближний край вратарской, и Бобби Рид пробил головой мимо левого угла створа.

2' "Фулхэм" выступает в бело-чёрной форме, а у "Астон Виллы" бордово-бело-голубая расцветка.

2' ГОЛ! 0:1! ОФСАЙД - СЧЁТ 0:0.

Олли Уоткинс вышел один на один и поразил левый нижний угол. Взятие ворот было сразу же отменено из-за "вне игры".