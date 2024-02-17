Тур: 25. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Смит Льюис
0:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
23'
0:1
33'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Астон Вилла
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Среднее время на гол
61
97
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Среднее время на гол
65
97
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.42
0.92
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
Среднее время на гол
63
97
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.2
|Хименес Рауль
|5
|0.2
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.16
|Айуоби Алекс
|3
|0.12
|Пальинья Жоау
|3
|0.12
|Родриго Мунис
|3
|0.12
|Уилсон Гарри
|2
|0.08
|Винисиус Карлос
|2
|0.08
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|12
|0.48
|Бэйли Леон
|7
|0.28
|Соарес Дуглас
|7 (4)
|0.28
|Макгинн Джон
|6
|0.24
|Диаби Мусса
|4
|0.16
|Кэш Мэтти
|2
|0.08
|Морено Алекс
|2
|0.08
|Дуран Джон
|2
|0.08
|Торрес Пау II
|2
|0.08
|Тилеманс Юри
|1
|0.04
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Рамси Джакоб
|1
|0.04
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|9
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Уилсон Гарри
|4
|0
|Перейра Андреас
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|7
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
7
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Астон Вилла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
6
27
Фулхэм
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Астон Вилла
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
6
34
Голы по времени матча
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
2
9%
3
15%
1-15
3
14%
8
40%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
18%
3
15%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
7
39%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Забито
13
30
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
6
20%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
23%
7
23%
61-75
2
15%
9
30%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Забито
35
50
17 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 2
3
9%
5
10%
1-15
8
23%
14
28%
16-30
6
17%
3
6%
31-45
6
17%
6
12%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
6
17%
12
24%
76-90
Пропущено
37
32
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
1
3%
4
13%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
8
22%
3
9%
31-45
5
14%
10
31%
46-60
10
27%
4
13%
61-75
9
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Фулхэм
Астон Вилла
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
5
2 раза 8%
1
8 раз 33%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
75
57
75
210
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
213
915
1311
618
915
222
420
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|2:0 Заявка
|25
|17
|4
|4
|55 - 22
|55
|3.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|4.
|1:0 Заявка
|25
|15
|4
|6
|51 - 32
|49
|5.
|0:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 37
|47
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|0:0 Заявка
|25
|11
|4
|10
|51 - 39
|37
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 42
|37
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|1:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|38 - 39
|35
|11.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|12.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|33 - 40
|29
|13.
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 45
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|0:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|30 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|20.
|0:2 Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|0:1 Заявка
|13
|9
|0
|4
|25 - 17
|27
|6.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|0:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 14
|22
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|0:2 Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|5.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|12 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Астон Вилла
Исход игры
Фулхэм
12.4% (17)
Ничья
28.5% (39)
Астон Вилла
59.1% (81)
Тотал 2.5
Больше
60.34% (70)
Меньше
39.66% (46)
Обе команды забьют
Да
84.48% (98)
Нет
15.52% (18)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
35.8% (49)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:1 Фулхэм
8% (11)
0:1 Астон Вилла
8% (11)
1:3 Астон Вилла
3.6% (5)
0:2 Астон Вилла
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:0 Фулхэм
1.5% (2)
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