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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Смит Льюис
Фулхэм
0:1
Первый тайм: 44'
Астон Вилла
0'
0:1
23' Гол
Уоткинс Олли
33' Желтая карточка
Макгинн Джон

Ход матча

23'
0:1
Уоткинс Олли
33'
 
Макгинн Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 137
Фулхэм 12.4% (17)
X 28.5% (39)
Астон Вилла 59.1% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Астон Вилла
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
10
Кэрни
Том
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
17
Ленгле
Клеман
14
Торрес
Пау
II
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
31
Бэйли
Леон
8
Тилеманс
Юри
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
Фулхэм
4-2-3-1
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Астон Вилла

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
1:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Среднее время на гол

61
97

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Среднее время на гол

65
97

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20

Среднее время на гол

63
97

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 5 0.2
Хименес Рауль 5 0.2
Виллиан Боргес 4 (2) 0.16
Айуоби Алекс 3 0.12
Пальинья Жоау 3 0.12
Родриго Мунис 3 0.12
Уилсон Гарри 2 0.08
Винисиус Карлос 2 0.08
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 12 0.48
Бэйли Леон 7 0.28
Соарес Дуглас 7 (4) 0.28
Макгинн Джон 6 0.24
Диаби Мусса 4 0.16
Кэш Мэтти 2 0.08
Морено Алекс 2 0.08
Дуран Джон 2 0.08
Торрес Пау II 2 0.08
Тилеманс Юри 1 0.04
Дендонкер Леандер 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Рамси Джакоб 1 0.04
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 9 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Уилсон Гарри 4 0
Перейра Андреас 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Рид Харрисон 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 7 1
Макгинн Джон 7 0
Кэш Мэтти 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Динь Люка 5 0
Дзаньоло Николо 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Бэйли Леон 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
7
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Астон Вилла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

6
27
Фулхэм
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Астон Вилла
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

6
34

Голы по времени матча

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
2
9%
3
15%
1-15
3
14%
8
40%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
18%
3
15%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
7
39%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Забито

13
30
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
6
20%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
23%
7
23%
61-75
2
15%
9
30%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
6
25%
2
14%
76-90

Забито

35
50
17 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 2
3
9%
5
10%
1-15
8
23%
14
28%
16-30
6
17%
3
6%
31-45
6
17%
6
12%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
6
17%
12
24%
76-90

Пропущено

37
32
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
1
3%
4
13%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
8
22%
3
9%
31-45
5
14%
10
31%
46-60
10
27%
4
13%
61-75
9
24%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Фулхэм
Астон Вилла

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
5
2 раза 8%
1
8 раз 33%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
7
5
5
7
2.5
7
5
2
10
3.5
3
9
2
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
21
3
9
15
1.5
13
11
6
18
2.5
9
15
2
22
3.5
4
20
2
22
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 25 17 4 4 55 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 25 15 4 6 51 - 32 49
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 25 14 5 6 51 - 37 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 25 11 4 10 51 - 39 37
8.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 25 10 7 8 36 - 42 37
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 25 10 5 10 38 - 39 35
11.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
12.
Фулхэм
 0:1 Заявка 25 8 5 12 33 - 40 29
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 24 7 7 10 32 - 45 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 25 5 7 13 30 - 44 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 25 3 4 18 25 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 13 9 0 4 25 - 17 27
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 14 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 13 7 1 5 22 - 14 22
10.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
14.
Борнмут
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 20 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 13 1 2 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 25 18
8.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 4 3 6 19 - 27 15
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 12 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    42'
    Не засчитано всё-таки взятие ворот. После видеопроверки подтверждён вердикт лайнсмена. Найден офсайд у Морено, по миллиметрам выверяли там.
  • Видеоповтор
    41'
    Идёт ВАР-проверка, и показывают такой повтор, где на глаз трудно определить, было ли "вне игры".
  • Офсайд
    40'
    ГОЛ! 0:2! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД. 0:1.
    Подали гости угловой с правого края, Олли Уоткинс скинул мяч к левой штанге, и Алекс Морено из небольшого офсайда поразил цель. Или не из офсайда?
  • Угловой
    39'
    Леон Бэйли по правой зоне входил в чужую штрафную площадь, и остановил его по правилам Исса Диоп, выбив мяч за лицевую на угловой.
  • 39'
    Виллиан с левого фланга закрутил мяч в область 11-метровой отметки, откуда Родриго Мунис из неудобного положения головой переправил мяч в руки Эмилиано Мартинеса.
  • 38'
    Виллиан отдал передачу во фланг влево Энтони Робинсону, чья попытка сделать прострельный пас в центр была заблокирована.
  • 37'
    5(0) - 3(1). Это статистика по ударам (в створ). Как видим, единственное попадание в створ за сыгранные минуты стало голом. Отменённые мячи, естественно, не в счёт.
  • 35'
    Покинул пределы поля Олли Уоткинс в сопровождении медиков. Ситуативно "Астон Вилла" остаётся на поле вдесятером.
  • Травма, повреждение
    34'
    Олли Уоткинс в центральной трети поля пострадал от действий Исса Диопа. Жёсткая борьба была между ними. Врачи появились на футбольном поле.
  • Желтая карточка
    33'
    Андреас Перейра из центра поля уже успел сделать пас партнёру, когда уронил его Джон Макгинн. Отложенную жёлтую карточку получил за это игрок "Астон Виллы". А Перейре всё же не потребовалась медпомощь.
  • 32'
    Дуглас Соарес неудачную передачу выполнил перед чужой штрафной площадкой, буквально подарил мяч оппоненту. "Фулхэм" в контратаке проявил подобную щедрость.
  • 31'
    Тимоти Кастань просто действует внутри своей штрафной площади. Во избежание неприятных эксцессов защитник "Фулхэма" выносит мяч за боковую линию.
  • 30'
    Том Кэрни запускал проникающий пас по левому флангу для Виллиана. Тому не удалось сделать нормальную обработку и зацепиться за игровой снаряд.
  • Судья
    29'
    Ещё одно подключение Леона Бэйли справа. На этот раз он не справился с обыгрышем соперника и потерял мяч в чужой штрафной площади, упав на газон. Без пенальти.
  • Штанга
    28'
    Перекладина! Отправил в неё мяч Леон Бэйли. На правом фланге убрал он Энтони Робинсона и с подступов к штрафной площади стрельнул в верхнюю планку. Отскок получился за лицевую.
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    • 27'
      "Астон Вилла" вроде как с намерениями атаковать держит мяч в середине поля, но под прессингом опускаются бирмингемцы пониже.
    • 26'
      С правого фланга подача у "Фулхэма", но не удаётся дальше нанести удар по воротам. Андрес Перейра позже прикладывается издали - гораздо выше и правее створа. 
    • 25'
      По владению мячом статистика 45 - 55. Естественно, это в процентном соотношении. Гости больше контролируют игровой снаряд.
    • 24'
      С другой стороны, "Астон Вилла", похоже, переключилась с внушительной домашней победной серии на гостевую. Что ей ещё остаётся делать, если уж в родных стенах она летит одному сопернику за другим?
    • 23'
      "Фулхэм" идёт в таблице ниже "Астон Виллы", но играет дома, поэтому поражение никак не может устраивать "дачников" сегодня.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Олли Уоткинс!
      Плохо вбросили хозяева аут на своей половине с левого фланга, Виллиан оказался на газоне, Исса Диоп тоже не смог исправить ситуацию для "Фулхэма", и Олли Уоткинс примерно с правого угла вратарской низом поразил дальний угол.
    • Судья
      21'
      Решение главного арбитра подтверждено видеоассистентами. Гол "Фулхэма" аннулирован из-за "вне игры",
    • Видеоповтор
      20'
      Идёт ВАР-проверка по поводу правильности отмены гола "Фулхэма" из-за офсайда.
    • Офсайд
      20'
      ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА. СЧЁТ 0:0.
      Тим Рим переправил мяч в сетку после подачи штрафного и скидки Бобби Рида. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Том Кэрни заработал штрафной удар для "Фулхэма" на левом фланге. Леон Бэйли высоко задрал ногу, но всё-таки успел в итоге опустить её. Всё равно опасная игра.
    • 18'
      Алекс Морено вбросил аут в атаке с левого фланга, а мяч срикошетил от газона и ушёл за лицевую поверх головы Олли Уоткинса.
    • 17'
      Если брать прошлый тур АПЛ, то "Фулхэм" там потерпел поражение от "Борнмута", а "Астон Вилла" проиграла "Манчестер Юнайтед".
    • Судья
      16'
      Андреас Перейра из зоны правого инсайда пасовал в центр - был перехвачен мяч хозяевами. Потом Бобби Рид в районе правого угла вратарской упал после контакта ногами с соперником. Нет пенальти.
    • Опасный момент
      15'
      Родриго Мунис был выведен забросом почти один на один с Эмилианом Мартинесом по правому полуфлангу. Выстрелил Мунис из-под Клемана Ленгле мимо ближней девятки.
    • 14'
      Подача с левого фланга теперь всё-таки летит у "Фулхэма" в чужую штрафную площадь. И слишком легко вылавливает этот мяч Эмилиано Мартинес.
    • 13'
      Виллиана выдавили защитники гостей на левый фланг. Так и не смог экс-защитник "Анжи" осуществить подачу. Продолжил "Фулхэм" владеть мячом в середине поля.
    • 12'
      Заброс вперёд на правый фланг у лондонской команды. Безадресным он оказывается, и мяч тихо укатывается за пределы поля за лицевую линию.
    • Опасный момент
      11'
      Изобразилась позиционная атака у "Астон Виллы" после своего корнера. Джон Макгинн в итоге ударил из-за пределов штрафной площади низом левее рамки.
    • Угловой
      10'
      Алекс Морено не сумел с левого фланга доставить мяч в центр штрафной площади, поскольку Тимоти Кастань перевёл мяч в аут. А вскоре угловой получился для "Астон Вилллы".
    • Опасный момент
      9'
      Родриго Мунис нанёс удар по воротам "Астон Виллы" из центральной зоны с подступов к штрафной площадке. Мяч проследовал немного левее створа.
    • 8'
      Не удалось обострить "Фулхэму" в своей атаке правым флангом. Эмилиано Мартинес не стал сам выносить мяч из своей штрафной - предоставил это право партнёру-защитнику.
    • Анонс
      7'
      Ещё ряд матчей проходит в АПЛ синхронно, а в 20:30 состоится центральная игра 25-го тура между "Манчестер Сити" и "Челси".
    • 6'
      Пока без опасных моментов проходит матч, если не считать гол "Виллы" из офсайда. А, ну был неточный удар Рида. Всё ещё впереди, видимо.
    • Фол, нарушение
      5'
      Андреас Перейра теперь неудачно действовал на чужой половине поля, потерял мяч. А затем сфолил против Мэтти Кэша.
    • 5'
      Алекс Морено продвинулся немного вперёд по левому флангу и отдал поперечный пас в центр. Мяч оказался перехвачен "дачниками".
    • 4'
      "Астон Вилла" в последнее время очень плохо стала выступать дома. А вот в гостях - другое дело. Так что команде Унаи Эмери в плюс, что она сегодня играет на выезде.
    • Опасный момент
      3'
      Угловой заработал "Фулхэм" на левом фланге. Подача последовала от Андреаса Перейры на ближний край вратарской, и Бобби Рид пробил головой мимо левого угла створа.
    • 2'
      "Фулхэм" выступает в бело-чёрной форме, а у "Астон Виллы" бордово-бело-голубая расцветка.
    • Офсайд
      2'
      ГОЛ! 0:1! ОФСАЙД - СЧЁТ 0:0.
      Олли Уоткинс вышел один на один и поразил левый нижний угол. Взятие ворот было сразу же отменено из-за "вне игры".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Астон Вилла

    Исход игры
    Фулхэм
    12.4% (17)
    Ничья
    28.5% (39)
    Астон Вилла
    59.1% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.34% (70)
    Меньше
    39.66% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    35.8% (49)
    1:1 Ничья
    20.4% (28)
    2:1 Фулхэм
    8% (11)
    0:1 Астон Вилла
    8% (11)
    1:3 Астон Вилла
    3.6% (5)
    0:2 Астон Вилла
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    1:0 Фулхэм
    1.5% (2)
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