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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Lewis Smith
Фулхэм
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 42
Фулхэм 16.7% (7)
X 23.8% (10)
Астон Вилла 59.5% (25)
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Фулхэм
Астон Вилла

История личных встреч

Фулхэм
Астон Вилла

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
1:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Среднее время на гол

61
97

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Среднее время на гол

65
97

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20

Среднее время на гол

63
97

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 5 0.21
Хименес Рауль 5 0.21
Виллиан Боргес 4 (2) 0.17
Айуоби Алекс 3 0.13
Пальинья Жоау 3 0.13
Родриго Мунис 3 0.13
Уилсон Гарри 2 0.08
Винисиус Карлос 2 0.08
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 11 0.46
Бэйли Леон 7 0.29
Соарес Дуглас 7 (4) 0.29
Макгинн Джон 6 0.25
Диаби Мусса 4 0.17
Кэш Мэтти 2 0.08
Морено Алекс 2 0.08
Дуран Джон 2 0.08
Торрес Пау II 2 0.08
Тилеманс Юри 1 0.04
Дендонкер Леандер 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Рамси Джакоб 1 0.04
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 9 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Уилсон Гарри 4 0
Перейра Андреас 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Рид Харрисон 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 7 1
Макгинн Джон 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Динь Люка 5 0
Дзаньоло Николо 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Бэйли Леон 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
7
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Астон Вилла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

6
27
Фулхэм
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Астон Вилла
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

6
34

Голы по времени матча

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
2
9%
3
15%
1-15
3
14%
8
40%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
18%
3
15%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
7
39%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Забито

13
30
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
6
20%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
23%
7
23%
61-75
2
15%
9
30%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
6
25%
2
14%
76-90

Забито

35
50
17 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 2
3
9%
5
10%
1-15
8
23%
14
28%
16-30
6
17%
3
6%
31-45
6
17%
6
12%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
6
17%
12
24%
76-90

Пропущено

37
32
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
1
3%
4
13%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
8
22%
3
9%
31-45
5
14%
10
31%
46-60
10
27%
4
13%
61-75
9
24%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Фулхэм
Астон Вилла

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
5
2 раза 8%
1
8 раз 33%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
7
5
5
7
2.5
7
5
2
10
3.5
3
9
2
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
21
3
9
15
1.5
13
11
6
18
2.5
9
15
2
22
3.5
4
20
2
22
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 24 16 4 4 53 - 22 52
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 24 14 4 6 50 - 32 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 24 11 3 10 51 - 39 36
8.
Вест Хэм
 Заявка 24 10 6 8 36 - 42 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 24 5 6 13 30 - 44 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Арсенал
 Заявка 12 7 2 3 23 - 11 23
3.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
6.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
8.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 27 минут.

    Главный судья: Lewis Smith

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.5% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    Фулхэм 16.7% (7)
    X 23.8% (10)
    Астон Вилла 59.5% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Астон Вилла
    3.00
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    3.90
    Реклама, betcity.ru
    2.33
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Фулхэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Фулхэм
    16.7% (7)
    Ничья
    23.8% (10)
    Астон Вилла
    59.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    40.5% (17)
    1:1 Ничья
    16.7% (7)
    2:1 Фулхэм
    14.3% (6)
    0:1 Астон Вилла
    11.9% (5)
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