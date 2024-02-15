Тур: 25. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Lewis Smith
Позже
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Главный тренер: Силва Марку
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Главный тренер: Эмери Унаи
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История личных встреч
Фулхэм
Астон Вилла
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Среднее время на гол
61
97
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Среднее время на гол
65
97
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.42
0.92
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
Среднее время на гол
63
97
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.21
|Хименес Рауль
|5
|0.21
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.17
|Айуоби Алекс
|3
|0.13
|Пальинья Жоау
|3
|0.13
|Родриго Мунис
|3
|0.13
|Уилсон Гарри
|2
|0.08
|Винисиус Карлос
|2
|0.08
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|11
|0.46
|Бэйли Леон
|7
|0.29
|Соарес Дуглас
|7 (4)
|0.29
|Макгинн Джон
|6
|0.25
|Диаби Мусса
|4
|0.17
|Кэш Мэтти
|2
|0.08
|Морено Алекс
|2
|0.08
|Дуран Джон
|2
|0.08
|Торрес Пау II
|2
|0.08
|Тилеманс Юри
|1
|0.04
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Рамси Джакоб
|1
|0.04
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|9
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Уилсон Гарри
|4
|0
|Перейра Андреас
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|6
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
7
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Астон Вилла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
6
27
Фулхэм
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Астон Вилла
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
6
34
Голы по времени матча
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
2
9%
3
15%
1-15
3
14%
8
40%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
18%
3
15%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
7
39%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Забито
13
30
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
6
20%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
23%
7
23%
61-75
2
15%
9
30%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Забито
35
50
17 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 2
3
9%
5
10%
1-15
8
23%
14
28%
16-30
6
17%
3
6%
31-45
6
17%
6
12%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
6
17%
12
24%
76-90
Пропущено
37
32
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
1
3%
4
13%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
8
22%
3
9%
31-45
5
14%
10
31%
46-60
10
27%
4
13%
61-75
9
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Фулхэм
Астон Вилла
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
5
2 раза 8%
1
8 раз 33%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
75
57
75
210
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
213
915
1311
618
915
222
420
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|53 - 22
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|50 - 32
|46
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|51 - 39
|36
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 42
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|11.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 44
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Фулхэм - Астон Вилла
Исход игры
Фулхэм
16.7% (7)
Ничья
23.8% (10)
Астон Вилла
59.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
84.21% (32)
Нет
15.79% (6)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
40.5% (17)
1:1 Ничья
16.7% (7)
2:1 Фулхэм
14.3% (6)
0:1 Астон Вилла
11.9% (5)
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