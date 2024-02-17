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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 45+'
Борнмут
0'
44' Желтая карточка
Кристи Райан

Ход матча

44'
 
Кристи Райан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 122
Ньюкасл 97.5% (119)
X 1.6% (2)
Борнмут 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
67
Майли
Льюис
24
Альмирон
Мигель
10
Гордон
Энтони
15
Барнс
Харви
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
Ньюкасл
4-3-3
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Борнмут

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Среднее время на гол

77
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
63

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 10 (2) 0.4
Гордон Энтони 7 0.28
Уилсон Каллум 7 (2) 0.28
Лонгстафф Шон 4 0.16
Гимараэс Бруно 3 0.12
Альмирон Мигель 3 0.12
Шёр Фабиан 3 0.12
Ботман Свен 2 0.08
Бёрн Дэн 2 0.08
Жоэлинтон 2 0.08
Барнс Харви 2 0.08
Триппьер Киран 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 14 (1) 0.58
Сенеси Маркос 3 0.13
Семеньо Антуан 3 0.13
Клюйверт Джастин 3 0.13
Тавернер Маркус 2 0.08
Биллинг Филип 2 0.08
Синистерра Луис 2 0.08
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 6 0
Биллинг Филип 3 1
Кук Льюис 3 1
Нето Мурара 4 0
Семеньо Антуан 4 0
Кристи Райан 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Забарный Илья 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Соланке Доминик 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Смит Адам 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
9
Ньюкасл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Борнмут
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

17
11
Ньюкасл
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
17% (4)
25% (6)
Борнмут
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

25
20

Голы по времени матча

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
5
17%
4
20%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
7
24%
3
15%
61-75
5
17%
4
20%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
7%
4
15%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
3
21%
6
23%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
6
29%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
5
24%
2
17%
61-75
4
19%
3
25%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
4%
1
6%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

50
32
22 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
6
12%
6
19%
1-15
6
12%
5
16%
16-30
10
20%
3
9%
31-45
7
14%
6
19%
46-60
12
24%
5
16%
61-75
9
18%
7
22%
76-90

Пропущено

40
43
15 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
2
5%
5
12%
1-15
7
18%
5
12%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
7
18%
8
19%
46-60
8
20%
7
16%
61-75
10
25%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0
Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4

Результаты матчей

Ньюкасл
Борнмут

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
8
1 раз 8%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
4
7
5
7
2.5
1
10
4
8
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
18
5
13
11
1.5
9
14
8
16
2.5
4
19
5
19
3.5
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 25 17 4 4 55 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 25 15 4 6 51 - 32 49
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 25 14 5 6 51 - 37 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 25 11 4 10 51 - 39 37
8.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 25 10 7 8 36 - 42 37
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 25 10 5 10 38 - 39 35
11.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
12.
Фулхэм
 0:1 Заявка 25 8 5 12 33 - 40 29
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 24 7 7 10 32 - 45 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 25 5 7 13 30 - 44 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 25 3 4 18 25 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 13 9 0 4 25 - 17 27
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 14 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 13 7 1 5 22 - 14 22
10.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
14.
Борнмут
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 20 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 13 1 2 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 25 18
8.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 4 3 6 19 - 27 15
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 12 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 62%, Борнмут: 38%.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Кристи Райан получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Кристи Райан из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Гимараэс Бруно пострадал.
  • 44'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 43'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 42'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.3% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Ньюкасл 97.5% (119)
    X 1.6% (2)
    Борнмут 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Борнмут
    2.17
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    4.00
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Борнмут

    Исход игры
    Ньюкасл
    97.5% (119)
    Ничья
    1.6% (2)
    Борнмут
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.48% (73)
    Меньше
    36.52% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    62.61% (72)
    Нет
    37.39% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    44.3% (54)
    2:0 Ньюкасл
    18% (22)
    1:0 Ньюкасл
    14.8% (18)
    3:1 Ньюкасл
    8.2% (10)
    3:2 Ньюкасл
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Ньюкасл
    1.6% (2)
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