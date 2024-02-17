Тур: 25. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Солсбери Майкл
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бёрн
Дэн
67
Майли
Льюис
15
Барнс
Харви
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоНападающий
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ньюкасл
Борнмут
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Среднее время на гол
77
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
63
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|10 (2)
|0.4
|Гордон Энтони
|7
|0.28
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.28
|Лонгстафф Шон
|4
|0.16
|Гимараэс Бруно
|3
|0.12
|Альмирон Мигель
|3
|0.12
|Шёр Фабиан
|3
|0.12
|Ботман Свен
|2
|0.08
|Бёрн Дэн
|2
|0.08
|Жоэлинтон
|2
|0.08
|Барнс Харви
|2
|0.08
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Майли Льюис
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Тонали Сандро
|1
|0.04
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|14 (1)
|0.58
|Сенеси Маркос
|3
|0.13
|Семеньо Антуан
|3
|0.13
|Клюйверт Джастин
|3
|0.13
|Тавернер Маркус
|2
|0.08
|Биллинг Филип
|2
|0.08
|Синистерра Луис
|2
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|8
|0
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|6
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Кук Льюис
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Кристи Райан
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Смит Адам
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
9
Ньюкасл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Борнмут
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
17
11
Ньюкасл
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
17% (4)
25% (6)
Борнмут
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
25
20
Голы по времени матча
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
5
17%
4
20%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
7
24%
3
15%
61-75
5
17%
4
20%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
7%
4
15%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
3
21%
6
23%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
6
29%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
5
24%
2
17%
61-75
4
19%
3
25%
76-90
Пропущено
26
17
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
4%
1
6%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
50
32
22 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
6
12%
6
19%
1-15
6
12%
5
16%
16-30
10
20%
3
9%
31-45
7
14%
6
19%
46-60
12
24%
5
16%
61-75
9
18%
7
22%
76-90
Пропущено
40
43
15 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
2
5%
5
12%
1-15
7
18%
5
12%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
7
18%
8
19%
46-60
8
20%
7
16%
61-75
10
25%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0
Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4
Результаты матчей
Ньюкасл
Борнмут
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
8
1 раз 8%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
47
57
110
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
66
57
39
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
185
1311
914
816
419
519
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|2:0 Заявка
|25
|17
|4
|4
|55 - 22
|55
|3.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|4.
|1:0 Заявка
|25
|15
|4
|6
|51 - 32
|49
|5.
|0:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 37
|47
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|0:0 Заявка
|25
|11
|4
|10
|51 - 39
|37
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 42
|37
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|1:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|38 - 39
|35
|11.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|12.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|33 - 40
|29
|13.
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 45
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|0:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|30 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|20.
|0:2 Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|0:1 Заявка
|13
|9
|0
|4
|25 - 17
|27
|6.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|0:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 14
|22
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|0:2 Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|5.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|12 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Борнмут
Исход игры
Ньюкасл
97.5% (119)
Ничья
1.6% (2)
Борнмут
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.48% (73)
Меньше
36.52% (42)
Обе команды забьют
Да
62.61% (72)
Нет
37.39% (43)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
44.3% (54)
2:0 Ньюкасл
18% (22)
1:0 Ньюкасл
14.8% (18)
3:1 Ньюкасл
8.2% (10)
3:2 Ньюкасл
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
3:0 Ньюкасл
1.6% (2)
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