Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Joe White выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Ньюкасл имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Ньюкасл

50' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали

48' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Кристи Райан получил желтую карточку от судьи

44' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Ньюкасл

42' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Борнмут

40' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Шёр Фабиан пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

39' Майли Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Борнмут

38' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

37' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Борнмут

34' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Игра в одни ворота сейчас. Ньюкасл доминирует и владеет мячом

30' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

28' Гордон Энтони пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

26' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Оооо... вот это был удар! Соланке Доминик должен был забить с этой позиции.

24' Хорошую попытку сделал Соланке Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

22' Удар от ворот произведет Борнмут

21' Альмирон Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

19' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Борнмут

18' Гордон Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Ньюкасл

16' Оооо... вот это был удар! Тавернер Маркус должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Тавернер Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Соланке Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Тавернер Маркус пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем

16' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

11' Тавернер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Борнмут

8' Гордон Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Ньюкасл

7' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ботман Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Борнмут

5' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сенеси Маркос из команды Борнмут наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Борнмут начинает с центра поля