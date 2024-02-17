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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Тоттенхэм
0:1
Первый тайм: 45+'
Вулверхэмптон
0'
0:1
42' Гол
Гомес Жоао

Ход матча

42'
0:1
Гомес Жоао
(Сарабия Пабло)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 127
Тоттенхэм 93.7% (119)
X 5.5% (7)
Вулверхэмптон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
12
Эмерсон
Жуниор
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
33
Дэвис
Бен
8
Биссума
Ив
29
Сарр
Пап
Матар
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
7
Хын
Мин
Сон
9
Ришарлисон
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
21
Сарабия
Пабло
7
Нету
Педру
11
Хи-Чан
Хван
Тоттенхэм
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.38

Среднее время на гол

69
65

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.28
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
62

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.48
Ришарлисон 10 0.4
Кулушевски Деян 5 0.2
Мэддисон Джеймс 3 0.12
Джонсон Бреннан 3 0.12
Сарр Пап Матар 3 0.12
Ромеро Кристиан 3 0.12
Удоги Дестини 2 0.08
Ло Чельсо Джовани 2 0.08
Дэвис Бен 1 0.04
Бентанкур Родриго 1 0.04
Эмерсон Жуниор 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Велиз Алехо 1 0.04
Порро Педро 0 0
Вернер Тимо 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.4
Кунья Матеус 9 (1) 0.36
Лемина Марио 4 0.16
Нету Педру 2 0.08
Сарабия Пабло 2 (1) 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Калайджич Саша 2 0.08
Килман Макс 2 0.08
Доусон Крэйг 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Гомес Жоао 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 5 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Вулверхэмптон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
7
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

24
13
Тоттенхэм
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
Вулверхэмптон
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

27
20

Голы по времени матча

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
22%
7
41%
76-90

Пропущено

18
20
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
7
39%
6
30%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
19%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
6
22%
5
26%
61-75
3
11%
6
32%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
5
25%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Забито

50
36
24 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
9
18%
3
8%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
8
16%
3
8%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
8
22%
61-75
8
16%
13
36%
76-90

Пропущено

37
40
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
4
11%
8
20%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
16%
4
10%
31-45
3
8%
8
20%
46-60
7
19%
4
10%
61-75
13
35%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2
Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
14 раз 58%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
6
6
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
5
7
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
1.5
Больше Меньше
11
13
5
19
2.5
4
20
2
22
3.5
2
22
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 25 17 4 4 55 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 25 15 4 6 51 - 32 49
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 25 14 5 6 51 - 37 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 25 11 4 10 51 - 39 37
8.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 25 10 7 8 36 - 42 37
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 25 10 5 10 38 - 39 35
11.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
12.
Фулхэм
 0:1 Заявка 25 8 5 12 33 - 40 29
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 24 7 7 10 32 - 45 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 25 5 7 13 30 - 44 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 25 3 4 18 25 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 13 9 0 4 25 - 17 27
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 14 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 13 7 1 5 22 - 14 22
10.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
14.
Борнмут
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 20 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 13 1 2 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 25 18
8.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 4 3 6 19 - 27 15
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 12 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Сон выполнил вертикальный пас на ход Мэддисону на левый край чужой штрафной площади, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за пределы поля.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • 44'
    Шумно стало сейчас в гостевом секторе на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Несколько сотен болельщиков гостей здесь также присутствуют и изо всех сил поддерживают своих любимцев.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Жоао Гомес!!!
    Отбились после подачи углового с левого фланга "шпоры", но заработан был стандарт "волками" сразу после этого на правом фланге. Пошла подача в район линии вратарской площади, где оставшийся почему-то без присмотра Гомес в высоком прыжке пробил точно в левый верхний угол.
  • Угловой
    42'
    Позиционную атаку провели гости, в ходе которой прошёл пас на Нету на левый фланг, но прострельная передача от него была блокирована. Будет угловой.
  • 41'
    Но и лондонцы сейчас в простой ситуации при перепасовке допустили грубую ошибку, выпустив мяч за боковую линию. Вулверхэмптонцы не будут торопиться возвращать игровой снаряд в игру.
  • 40'
    Тяжеловатыми выглядят некоторые из "волков" в концовке первого тайма. Попытки контратак у гостей как-то совсем перестали получаться.
  • Судья
    39'
    Судья не сумел увернуться от мяча неподалёку от штрафной площади "Вулверхэмптона", из-за чего пришлось останавливать встречу. Публика на трибунах недовольно загудела.
  • 38'
    Левым флангом провели атаку "шпоры" с передачей от Мэддисона в район 11-метровой отметки на Кулушевски, но тому пришлось пробивать из-под себя, из-за чего получилось очень коряво.
  • Желтая карточка
    37'
    Гари О'Нил завёлся сейчас у кромки поля, пока против ещё одного его подопечного Аит-Нури нарушили правила. Требует тренер наказывать лондонцев предупреждениями.
  • Фол, нарушение
    36'
    Сарабия пострадал теперь в стыке с Дэвисом, пытаясь после этого выпросить жёлтую карточку для своего обидчика, но судья предпочитает всё ещё не расчехлять карман.
  • 35'
    Сарр снова открывался на правом фланге атаки "Тоттенхэма", но передача в его адрес сейчас последовала слишком сильная, так что игровой снаряд ушёл за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    34'
    Учащаются нарушения правил в средней зоне. Наверное, это свидетельствует о том, что футболисты начали уже чувствовать признаки усталости.
  • Фол, нарушение
    33'
    Сон в середине поля получил повреждение в единоборстве с Гомесом. Было достаточно больно корейцу, но перетерпел он, так что на поле даже не пришлось вызывать медиков.
  • 31'
    Хван по левому краю ворвался на левый край штрафной площади хозяев, отдал пас в центр на Гомеса, но тому не удалось найти возможность для удара по ворот - его "скушали" вражеские защитники.
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    • 30'
      Аит-Нури по левому флангу разогнал контратаку "Вулверхэмптона", попытался обострить игру передачей вперёд на Нету, но последнего в подкате успел опередить Ромеро.
    • Угловой
      29'
      Два угловых подряд с левого фланга подали "шпоры". Напряжение у ворот Са было высоким, но нанести удар кому-тио из лондонцев не удалось.
    • 28'
      Мэддисон со стандарта выполнил резкий навес вдоль линии вратарской площади, но защитники "Вулвз" на "втором этаже" в первом тайме очень уверенно действуют.
    • Фол, нарушение
      27'
      Сарру удалось всё-таки забежать вперёд по правому флангу, где он принял мяч от Кулушевски, после чего был сбит Гомешом. Подача со штрафного удара сейчас будет.
    • 26'
      Немного тише стало на трибунах стадиона. На поле началась достаточно вязкая возня в средней зоне. Никому не удаётся найти свободное пространство для рывков.
    • 24'
      Семеду отдал пас вперёд по правому на Сарабию, который выполнил навес в центр штрафной площади, но высоковато полетел мяч, из-за чего Нету не сумел головой нанести акцентированный удар.
    • 23'
      Вернулся на поле Лемина. Видимо, что с ним всё-таки в целом всё нормально, так что производить вынужденную замену не придётся.
    • 22'
      Пока что вдесятером приходится защищаться "волкам". В такой ситуации они решили практически всем составом вжаться в свою штрафную площадку и играть просто на отбой.
    • Травма, повреждение
      21'
      Работают медики с Леминой, который всё ещё в нокдауне. Специалистам предстоит выяснить, нет ли у парня сотрясения мозга.
    • Травма, повреждение
      20'
      В нокдауне оказался Лемина по итогам предыдущего эпизода, так что на поле приходится приглашать медицинскую бригаду.
    • Фол, нарушение
      19'
      Ришарлисон в борьбе за мяч на чужой половине поля грубовато сыграл силовым приёмом против Доусона, а затем и жёстко сфолил против Лемины. Арбитр считает, что нарушитель не заслужил жёлтой карточки.
    • 18'
      Больше атакуют в этом матче лондонцы, но острее получаются контрвыпады "Вулверхэмптона". Команде Анте Постекоглу нельзя терять концентрацию внимания ни на секунду.
    • Опасный момент
      17'
      Аит-Нури в ответной атаке сместился в центр, получил пас в свой адрес, убрал на замахе соперника, после чего правой ногой пробил, но это было несложно для Викарио.
    • 16'
      Дэвис у левого угла чужой штрафной площади сработал на подборе, после чего решил посильнее пробить по воротам, но мяч полетел высоко на трибуны.
    • 15'
      Кулушевски с правого фланга сместился немного в центр, после чего выполнил мягкий навес на дальнюю штангу, но там сработал защитник "Вулверхэмптона".
    • 14'
      В ответной атаке "Тоттенхэма" у Ришарлисона не получилось обострить игру с правого фланга. Пока что защитники играют лучше нападающих в дебюте матча.
    • Фол, нарушение
      13'
      Семеду по правому флангу протащил мяч в атаку, где попытался обыграть Дэвиса, но ничего не получилось. При попытке ответного отбора португалец нарушил правила.
    • 12'
      Заброс у гостей теперь следовал на левый край штрафной площади соперника, но слишком сильно получилось, так что Викарио первым оказался на мяче.
    • 11'
      Правым флангом быструю атаку провели гости, но Семеду сплоховал с подачей в центр - мяч свалился с ноги и улетел за пределы поля.
    • 10'
      Постепенно стартовый сумбур сходит на нет, так что игра происходит в более спокойное русло. "Шпоры" начали чаще пасовать назад при контроле мяча.
    • 9'
      Обрезались у своей штрафной площади "волки", но подхвативший мяч Ришарлисон поторопился с ударом по воротам - поехала у него опорная нога, из-за чего получился кикс.
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Сарабия ворвался на правый край штрафной площади хозяев, сильно пробил по воротам, Викарио парировал мяч на Хвана, но кореец с линии вратарской площади пробил в касание над воротами.
    • 7'
      Свой первый контрвыпад сейчас провели вулверхэмптонцы, который завершился дальним ударом Сарабии, но слишком слабо получилось, так что Викарио легко поймал мяч.
    • 6'
      С левого фланга прострельная передача прошла в центр штрафной площади на Ришарлисона, но бразильцу нанести удар по воротам в этой ситуации не позволили.
    • 5'
      "Волки" продолжают играть в высоком прессинге. В итоге едва не нарвались они сейчас на кинжальную атаку соперника, но Са выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.
    • 4'
      Практически полностью заполнены трибуны "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Мощная поддержка у хозяев поля. Разумеется, все здесь ждут только победы любимой команды.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали лондонцы в своей первой атаке. Мэддисон выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся ребят.
    • 2'
      Контролируют мяч "шпоры" на стартовых секундах встречи. Игроки "Вулверхэмптона" яростно работают в высоком прессинге, из-за чего матч пока что смотрится сумбурно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    93.7% (119)
    Ничья
    5.5% (7)
    Вулверхэмптон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    47.2% (60)
    2:0 Тоттенхэм
    18.9% (24)
    1:0 Тоттенхэм
    7.9% (10)
    3:1 Тоттенхэм
    5.5% (7)
    3:2 Тоттенхэм
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    1.6% (2)
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