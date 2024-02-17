Тур: 25. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Тейлор Энтони
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
42'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дэвис
Бен
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.38
Среднее время на гол
69
65
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.28
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
62
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|12 (1)
|0.48
|Ришарлисон
|10
|0.4
|Кулушевски Деян
|5
|0.2
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.12
|Джонсон Бреннан
|3
|0.12
|Сарр Пап Матар
|3
|0.12
|Ромеро Кристиан
|3
|0.12
|Удоги Дестини
|2
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.08
|Дэвис Бен
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|1
|0.04
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Велиз Алехо
|1
|0.04
|Порро Педро
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.4
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.36
|Лемина Марио
|4
|0.16
|Нету Педру
|2
|0.08
|Сарабия Пабло
|2 (1)
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.08
|Калайджич Саша
|2
|0.08
|Килман Макс
|2
|0.08
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Гомес Жоао
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Сарр Пап Матар
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|5
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Аит-Нури Раян
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Вулверхэмптон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
7
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
24
13
Тоттенхэм
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
Вулверхэмптон
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
27
20
Голы по времени матча
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
22%
7
41%
76-90
Пропущено
18
20
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
7
39%
6
30%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
19%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
6
22%
5
26%
61-75
3
11%
6
32%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
5
25%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
4
20%
76-90
Забито
50
36
24 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
9
18%
3
8%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
8
16%
3
8%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
8
22%
61-75
8
16%
13
36%
76-90
Пропущено
37
40
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
4
11%
8
20%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
16%
4
10%
31-45
3
8%
8
20%
46-60
7
19%
4
10%
61-75
13
35%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2
Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
14 раз 58%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
210
210
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
1113
519
420
222
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|2:0 Заявка
|25
|17
|4
|4
|55 - 22
|55
|3.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|4.
|1:0 Заявка
|25
|15
|4
|6
|51 - 32
|49
|5.
|0:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 37
|47
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|0:0 Заявка
|25
|11
|4
|10
|51 - 39
|37
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 42
|37
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|1:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|38 - 39
|35
|11.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|12.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|33 - 40
|29
|13.
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 45
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|0:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|30 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|20.
|0:2 Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|0:1 Заявка
|13
|9
|0
|4
|25 - 17
|27
|6.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|0:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 14
|22
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|0:2 Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|5.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|12 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Тоттенхэм
93.7% (119)
Ничья
5.5% (7)
Вулверхэмптон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.09% (76)
Меньше
33.91% (39)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
47.2% (60)
2:0 Тоттенхэм
18.9% (24)
1:0 Тоттенхэм
7.9% (10)
3:1 Тоттенхэм
5.5% (7)
3:2 Тоттенхэм
4.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:0 Тоттенхэм
1.6% (2)
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