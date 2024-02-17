Тяжеловатыми выглядят некоторые из "волков" в концовке первого тайма. Попытки контратак у гостей как-то совсем перестали получаться.

Но и лондонцы сейчас в простой ситуации при перепасовке допустили грубую ошибку, выпустив мяч за боковую линию. Вулверхэмптонцы не будут торопиться возвращать игровой снаряд в игру.

Позиционную атаку провели гости, в ходе которой прошёл пас на Нету на левый фланг, но прострельная передача от него была блокирована. Будет угловой.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Жоао Гомес!!! Отбились после подачи углового с левого фланга "шпоры", но заработан был стандарт "волками" сразу после этого на правом фланге. Пошла подача в район линии вратарской площади, где оставшийся почему-то без присмотра Гомес в высоком прыжке пробил точно в левый верхний угол.

Шумно стало сейчас в гостевом секторе на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Несколько сотен болельщиков гостей здесь также присутствуют и изо всех сил поддерживают своих любимцев.

Сон выполнил вертикальный пас на ход Мэддисону на левый край чужой штрафной площади, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за пределы поля.

Хван по левому краю ворвался на левый край штрафной площади хозяев, отдал пас в центр на Гомеса, но тому не удалось найти возможность для удара по ворот - его "скушали" вражеские защитники.

Сон в середине поля получил повреждение в единоборстве с Гомесом. Было достаточно больно корейцу, но перетерпел он, так что на поле даже не пришлось вызывать медиков.

Учащаются нарушения правил в средней зоне. Наверное, это свидетельствует о том, что футболисты начали уже чувствовать признаки усталости.

Сарр снова открывался на правом фланге атаки "Тоттенхэма", но передача в его адрес сейчас последовала слишком сильная, так что игровой снаряд ушёл за боковую линию поля.

Сарабия пострадал теперь в стыке с Дэвисом, пытаясь после этого выпросить жёлтую карточку для своего обидчика, но судья предпочитает всё ещё не расчехлять карман.

Гари О'Нил завёлся сейчас у кромки поля, пока против ещё одного его подопечного Аит-Нури нарушили правила. Требует тренер наказывать лондонцев предупреждениями.

Левым флангом провели атаку "шпоры" с передачей от Мэддисона в район 11-метровой отметки на Кулушевски, но тому пришлось пробивать из-под себя, из-за чего получилось очень коряво.

Судья не сумел увернуться от мяча неподалёку от штрафной площади "Вулверхэмптона", из-за чего пришлось останавливать встречу. Публика на трибунах недовольно загудела.

В нокдауне оказался Лемина по итогам предыдущего эпизода, так что на поле приходится приглашать медицинскую бригаду.

Работают медики с Леминой, который всё ещё в нокдауне. Специалистам предстоит выяснить, нет ли у парня сотрясения мозга.

Пока что вдесятером приходится защищаться "волкам". В такой ситуации они решили практически всем составом вжаться в свою штрафную площадку и играть просто на отбой.

Вернулся на поле Лемина. Видимо, что с ним всё-таки в целом всё нормально, так что производить вынужденную замену не придётся.

Семеду отдал пас вперёд по правому на Сарабию, который выполнил навес в центр штрафной площади, но высоковато полетел мяч, из-за чего Нету не сумел головой нанести акцентированный удар.

Немного тише стало на трибунах стадиона. На поле началась достаточно вязкая возня в средней зоне. Никому не удаётся найти свободное пространство для рывков.

Сарру удалось всё-таки забежать вперёд по правому флангу, где он принял мяч от Кулушевски, после чего был сбит Гомешом. Подача со штрафного удара сейчас будет.

Мэддисон со стандарта выполнил резкий навес вдоль линии вратарской площади, но защитники "Вулвз" на "втором этаже" в первом тайме очень уверенно действуют.

Два угловых подряд с левого фланга подали "шпоры". Напряжение у ворот Са было высоким, но нанести удар кому-тио из лондонцев не удалось.

Аит-Нури по левому флангу разогнал контратаку "Вулверхэмптона", попытался обострить игру передачей вперёд на Нету, но последнего в подкате успел опередить Ромеро.

19' Ришарлисон в борьбе за мяч на чужой половине поля грубовато сыграл силовым приёмом против Доусона, а затем и жёстко сфолил против Лемины. Арбитр считает, что нарушитель не заслужил жёлтой карточки.

18' Больше атакуют в этом матче лондонцы, но острее получаются контрвыпады "Вулверхэмптона". Команде Анте Постекоглу нельзя терять концентрацию внимания ни на секунду.

17' Аит-Нури в ответной атаке сместился в центр, получил пас в свой адрес, убрал на замахе соперника, после чего правой ногой пробил, но это было несложно для Викарио.

16' Дэвис у левого угла чужой штрафной площади сработал на подборе, после чего решил посильнее пробить по воротам, но мяч полетел высоко на трибуны.

15' Кулушевски с правого фланга сместился немного в центр, после чего выполнил мягкий навес на дальнюю штангу, но там сработал защитник "Вулверхэмптона".

14' В ответной атаке "Тоттенхэма" у Ришарлисона не получилось обострить игру с правого фланга. Пока что защитники играют лучше нападающих в дебюте матча.

13' Семеду по правому флангу протащил мяч в атаку, где попытался обыграть Дэвиса, но ничего не получилось. При попытке ответного отбора португалец нарушил правила.

12' Заброс у гостей теперь следовал на левый край штрафной площади соперника, но слишком сильно получилось, так что Викарио первым оказался на мяче.

11' Правым флангом быструю атаку провели гости, но Семеду сплоховал с подачей в центр - мяч свалился с ноги и улетел за пределы поля.

10' Постепенно стартовый сумбур сходит на нет, так что игра происходит в более спокойное русло. "Шпоры" начали чаще пасовать назад при контроле мяча.

9' Обрезались у своей штрафной площади "волки", но подхвативший мяч Ришарлисон поторопился с ударом по воротам - поехала у него опорная нога, из-за чего получился кикс.

8' ОПАСНО! Сарабия ворвался на правый край штрафной площади хозяев, сильно пробил по воротам, Викарио парировал мяч на Хвана, но кореец с линии вратарской площади пробил в касание над воротами.

7' Свой первый контрвыпад сейчас провели вулверхэмптонцы, который завершился дальним ударом Сарабии, но слишком слабо получилось, так что Викарио легко поймал мяч.

6' С левого фланга прострельная передача прошла в центр штрафной площади на Ришарлисона, но бразильцу нанести удар по воротам в этой ситуации не позволили.

5' "Волки" продолжают играть в высоком прессинге. В итоге едва не нарвались они сейчас на кинжальную атаку соперника, но Са выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.

4' Практически полностью заполнены трибуны "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Мощная поддержка у хозяев поля. Разумеется, все здесь ждут только победы любимой команды.

3' Первый угловой в матче на левом фланге заработали лондонцы в своей первой атаке. Мэддисон выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся ребят.

2' Контролируют мяч "шпоры" на стартовых секундах встречи. Игроки "Вулверхэмптона" яростно работают в высоком прессинге, из-за чего матч пока что смотрится сумбурно.