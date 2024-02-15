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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Тоттенхэм
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 40
Тоттенхэм 95% (38)
X 5% (2)
Вулверхэмптон 0% (0)
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Вулверхэмптон

История личных встреч

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.38

Среднее время на гол

69
65

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.28
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
62

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.5
Ришарлисон 10 0.42
Кулушевски Деян 5 0.21
Мэддисон Джеймс 3 0.13
Джонсон Бреннан 3 0.13
Сарр Пап Матар 3 0.13
Ромеро Кристиан 3 0.13
Удоги Дестини 2 0.08
Ло Чельсо Джовани 2 0.08
Дэвис Бен 1 0.04
Бентанкур Родриго 1 0.04
Эмерсон Жуниор 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Велиз Алехо 1 0.04
Порро Педро 0 0
Вернер Тимо 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.42
Кунья Матеус 9 (1) 0.38
Лемина Марио 4 0.17
Нету Педру 2 0.08
Сарабия Пабло 2 (1) 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Калайджич Саша 2 0.08
Килман Макс 2 0.08
Доусон Крэйг 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Гомес Жоао 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 5 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Вулверхэмптон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
7
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

24
13
Тоттенхэм
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
Вулверхэмптон
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

27
20

Голы по времени матча

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
22%
7
41%
76-90

Пропущено

18
20
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
7
39%
6
30%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
19%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
6
22%
5
26%
61-75
3
11%
6
32%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
5
25%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Забито

50
36
24 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
9
18%
3
8%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
8
16%
3
8%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
8
22%
61-75
8
16%
13
36%
76-90

Пропущено

37
40
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
4
11%
8
20%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
16%
4
10%
31-45
3
8%
8
20%
46-60
7
19%
4
10%
61-75
13
35%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2
Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
14 раз 58%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
6
6
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
5
7
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
1.5
Больше Меньше
11
13
5
19
2.5
4
20
2
22
3.5
2
22
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 24 16 4 4 53 - 22 52
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 24 14 4 6 50 - 32 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 24 11 3 10 51 - 39 36
8.
Вест Хэм
 Заявка 24 10 6 8 36 - 42 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 24 5 6 13 30 - 44 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Арсенал
 Заявка 12 7 2 3 23 - 11 23
3.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
6.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
8.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 40
    Тоттенхэм 95% (38)
    X 5% (2)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.60
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    4.75
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    5.20
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    95% (38)
    Ничья
    5% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    50% (20)
    2:0 Тоттенхэм
    25% (10)
    1:0 Тоттенхэм
    5% (2)
    3:2 Тоттенхэм
    5% (2)
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