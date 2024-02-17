Тур: 26. Стадион: Чегека Арена.
Ход матча
2'
0:1
21'
35'
2:1
24
Ойен
Люка
33
Дефурни
Тео
17
Ilay
Camara
43
David
Sousa
8
Абе
Суто
89
Вела
Карлос
47
Мбуп
Пате
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
17 Ilay CamaraЗащитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Генк
РВДМ 47
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
4
Среднее время на гол
38
22
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.75
Тотал матчей
4.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
32
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.31
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.23
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.19
|Муньос Даниэль
|5
|0.19
|Сор Коллинс
|5
|0.19
|Зекири Анди
|4
|0.15
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.12
|Фадера Алию
|3
|0.12
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Куэста Карлос
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.31
|Бирон Микаэль
|5 (1)
|0.19
|Ilay Camara
|3
|0.12
|Мерсье Ксавье
|2
|0.08
|Мбуп Пате
|2
|0.08
|Вела Карлос
|2
|0.08
|Да Сильва Флоран
|2
|0.08
|Абе Суто
|1
|0.04
|Двомо Пьер
|1
|0.04
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.04
|Romildo
|1
|0.04
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Баа Кристофер
|4
|2
|Куэста Карлос
|5
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Зекири Анди
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|5
|1
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Ilay Camara
|4
|1
|Двомо Пьер
|5
|0
|Abner II
|4
|0
|Эль-Уади Закария
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Генк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
10
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
РВДМ 47
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
16
11
Генк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
РВДМ 47
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
64% (16)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
10
20
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
24
15
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
7
47%
76-90
Пропущено
13
27
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
23%
2
7%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
3
23%
10
37%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
6
32%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Пропущено
15
24
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
6
25%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
5
33%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90
Забито
43
29
17 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
7%
0
0%
1-15
6
14%
6
21%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
8
19%
3
10%
46-60
8
19%
6
21%
61-75
10
23%
8
28%
76-90
Пропущено
28
51
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
5
18%
8
16%
1-15
1
4%
8
16%
16-30
5
18%
9
18%
31-45
2
7%
4
8%
46-60
7
25%
9
18%
61-75
8
29%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
Результаты матчей
Генк
РВДМ 47
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Генк
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
75
49
66
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
58
39
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
187
1213
718
916
223
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|54 - 27
|59
|2.
|25
|14
|9
|2
|48 - 27
|51
|3.
|25
|12
|8
|5
|53 - 23
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|48 - 23
|44
|5.
|2:1
|26
|10
|10
|6
|47 - 27
|40
|6.
|25
|12
|3
|10
|35 - 30
|39
|7.
|25
|10
|9
|6
|41 - 31
|39
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|29 - 30
|33
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|25
|6
|6
|13
|31 - 41
|24
|13.
|25
|6
|6
|13
|25 - 42
|24
|14.
|1:2
|26
|5
|7
|14
|28 - 55
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|2:1
|13
|5
|6
|2
|26 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|14.
|1:2
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|2:1
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|1:2
|13
|2
|2
|9
|14 - 31
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8