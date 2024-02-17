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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Генк
2:1
Первый тайм: 45+'
РВДМ 47

Ход матча

2'
0:1
Вела Карлос
(Бирон Микаэль)
21'
Арокодаре Толуваласе
(Эль-Ханнус Билаль)
1:1
35'
Ойен Люка
(Эль-Ханнус Билаль)
2:1
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Генк
Ничья
РВДМ 47
5.70
7.50
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Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
22
Соболь
Эдуард
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
24
Ойен
Люка
10
Эль-Ханнус
Билаль
90
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
33
Дефурни
Тео
17
Ilay
Camara
29
Сарр
Мамаду-Наби
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
8
Абе
Суто
6
Двомо
Пьер
89
Вела
Карлос
77
Рен-Аделед
Жефф
47
Мбуп
Пате
7
Бирон
Микаэль
Генк
4-2-3-1
РВДМ 47
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
РВДМ 47

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:4
ТМК
1:3
ТМК
3:2
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
4

Среднее время на гол

38
22

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.75

Тотал матчей

4.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
32

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.31
Пейнтсил Джозеф 6 0.23
Хейнен Бриан 5 (2) 0.19
Муньос Даниэль 5 0.19
Сор Коллинс 5 0.19
Зекири Анди 4 0.15
Эль-Ханнус Билаль 3 0.12
Фадера Алию 3 0.12
Кайембе Йорис 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.31
Бирон Микаэль 5 (1) 0.19
Ilay Camara 3 0.12
Мерсье Ксавье 2 0.08
Мбуп Пате 2 0.08
Вела Карлос 2 0.08
Да Сильва Флоран 2 0.08
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 6 1
Баа Кристофер 4 2
Куэста Карлос 5 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 5 1
Сампайо Филипе 4 1
Ilay Camara 4 1
Двомо Пьер 5 0
Abner II 4 0
Эль-Уади Закария 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Самбу Марсони 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Генк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
10
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
РВДМ 47
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

16
11
Генк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
РВДМ 47
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
64% (16)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

10
20

Упущенные победы

26
21

Голы по времени матча

Забито

24
15
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
7
47%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
23%
2
7%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
3
23%
10
37%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
6
32%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Пропущено

15
24
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
6
25%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
5
33%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90

Забито

43
29
17 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
7%
0
0%
1-15
6
14%
6
21%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
8
19%
3
10%
46-60
8
19%
6
21%
61-75
10
23%
8
28%
76-90

Пропущено

28
51
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
5
18%
8
16%
1-15
1
4%
8
16%
16-30
5
18%
9
18%
31-45
2
7%
4
8%
46-60
7
25%
9
18%
61-75
8
29%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1

Результаты матчей

Генк
РВДМ 47

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Генк
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
5
1.5
4
9
6
6
2.5
1
12
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
3
9
3
10
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
18
7
12
13
1.5
7
18
9
16
2.5
2
23
3
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 25 14 9 2 48 - 27 51
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 25 12 8 5 48 - 23 44
5.
Генк
 2:1 26 10 10 6 47 - 27 40
6.
Серкль Брюгге
 25 12 3 10 35 - 30 39
7.
Гент
 25 10 9 6 41 - 31 39
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 25 9 6 10 29 - 30 33
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 25 6 6 13 25 - 42 24
14.
РВДМ 47
 1:2 26 5 7 14 28 - 55 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Генк
 2:1 13 5 6 2 26 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
14.
РВДМ 47
 1:2 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 2:1 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
7.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 1:2 13 2 2 9 14 - 31 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (5)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Эль-Ханнус Билаль сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Лука Ойен бьет в цель!
  • 21'
    Эль-Ханнус Билаль сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Арокодаре Толуваласе бьет в цель!
  • 2'
    Микаэль Бирон сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Генк
Ничья
РВДМ 47
5.70
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Генк
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