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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Генк
3:1
Конец матча
РВДМ 47
0'
0:1
2' Гол
Вела Карлос
1:1
21' Гол
Арокодаре Толуваласе
2:1
35' Гол
Ойен Люка
50' Желтая карточка
Куэста Карлос
69' Желтая карточка
Двомо Пьер
81' Желтая карточка
Ilay Camara
3:1
90' Гол
Зекири Анди
90'+7
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
22
Соболь
Эдуард
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
24
Ойен
Люка
10
Эль-Ханнус
Билаль
90
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
33
Дефурни
Тео
17
Ilay
Camara
29
Сарр
Мамаду-Наби
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
8
Абе
Суто
6
Двомо
Пьер
89
Вела
Карлос
77
Рен-Аделед
Жефф
47
Мбуп
Пате
7
Бирон
Микаэль
Генк
4-2-3-1
РВДМ 47
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
РВДМ 47

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:4
ТМК
1:3
ТМК
3:2
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
4

Среднее время на гол

38
22

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.75

Тотал матчей

4.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
32

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.31
Пейнтсил Джозеф 6 0.23
Хейнен Бриан 5 (2) 0.19
Муньос Даниэль 5 0.19
Сор Коллинс 5 0.19
Зекири Анди 5 0.19
Эль-Ханнус Билаль 3 0.12
Фадера Алию 3 0.12
Кайембе Йорис 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.31
Бирон Микаэль 5 (1) 0.19
Ilay Camara 3 0.12
Мерсье Ксавье 2 0.08
Мбуп Пате 2 0.08
Вела Карлос 2 0.08
Да Сильва Флоран 2 0.08
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 6 1
Баа Кристофер 4 2
Куэста Карлос 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 5 1
Ilay Camara 5 1
Двомо Пьер 6 0
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 4 0
Эль-Уади Закария 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Самбу Марсони 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Генк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
11
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
РВДМ 47
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

16
11
Генк
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
РВДМ 47
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
20

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

27
16
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
7%
1
6%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
6
22%
1
6%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
7
26%
7
44%
76-90

Пропущено

14
30
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
29%
2
7%
1-15
1
7%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
3
21%
11
37%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
6
32%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Пропущено

15
24
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
6
25%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
5
33%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90

Забито

46
30
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
7%
1
3%
1-15
7
15%
6
20%
16-30
9
20%
6
20%
31-45
8
17%
3
10%
46-60
8
17%
6
20%
61-75
11
24%
8
27%
76-90

Пропущено

29
54
12 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
6
21%
8
15%
1-15
1
3%
9
17%
16-30
5
17%
10
19%
31-45
2
7%
4
7%
46-60
7
24%
9
17%
61-75
8
28%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1

Результаты матчей

Генк
РВДМ 47

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
3
7 раз 27%
0
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Генк
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
4
9
7
6
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
19
7
13
13
1.5
7
19
10
16
2.5
2
24
3
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 25 14 9 2 48 - 27 51
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 25 12 8 5 48 - 23 44
5.
Генк
 26 10 10 6 48 - 27 40
6.
Серкль Брюгге
 25 12 3 10 35 - 30 39
7.
Гент
 25 10 9 6 41 - 31 39
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 25 9 6 10 29 - 30 33
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 0:0 26 6 7 13 31 - 41 25
13.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 26 6 7 13 25 - 42 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 0:0 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
7.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 0:0 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (5)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Эль-Ханнус Билаль сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Лука Ойен бьет в цель!
    • 21'
      Эль-Ханнус Билаль сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Арокодаре Толуваласе бьет в цель!
    • 2'
      Микаэль Бирон сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Генк 3:1 РВДМ 47 онлайн

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