Тур: 26. Стадион: Чегека Арена.
0'
0:1
2' ГолВела Карлос
1:1
21' ГолАрокодаре Толуваласе
2:1
35' ГолОйен Люка
50' Желтая карточкаКуэста Карлос
69' Желтая карточкаДвомо Пьер
81' Желтая карточкаIlay Camara
3:1
90' ГолЗекири Анди
90'+7
Ход матча
2'
0:1
21'
35'
2:1
50'
69'
80'
81'
90'
3:1
24
Ойен
Люка
33
Дефурни
Тео
17
Ilay
Camara
43
David
Sousa
8
Абе
Суто
89
Вела
Карлос
47
Мбуп
Пате
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
17 Ilay CamaraЗащитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Генк
РВДМ 47
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
4
Среднее время на гол
38
22
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.75
Тотал матчей
4.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
32
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.31
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.23
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.19
|Муньос Даниэль
|5
|0.19
|Сор Коллинс
|5
|0.19
|Зекири Анди
|5
|0.19
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.12
|Фадера Алию
|3
|0.12
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Куэста Карлос
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.31
|Бирон Микаэль
|5 (1)
|0.19
|Ilay Camara
|3
|0.12
|Мерсье Ксавье
|2
|0.08
|Мбуп Пате
|2
|0.08
|Вела Карлос
|2
|0.08
|Да Сильва Флоран
|2
|0.08
|Абе Суто
|1
|0.04
|Двомо Пьер
|1
|0.04
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.04
|Romildo
|1
|0.04
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Баа Кристофер
|4
|2
|Куэста Карлос
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Зекири Анди
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|5
|1
|Ilay Camara
|5
|1
|Двомо Пьер
|6
|0
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|4
|0
|Эль-Уади Закария
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Генк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
11
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
РВДМ 47
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
16
11
Генк
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
РВДМ 47
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
20
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
27
16
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
7%
1
6%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
6
22%
1
6%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
7
26%
7
44%
76-90
Пропущено
14
30
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
29%
2
7%
1-15
1
7%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
3
21%
11
37%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
6
32%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Пропущено
15
24
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
6
25%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
5
33%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90
Забито
46
30
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
7%
1
3%
1-15
7
15%
6
20%
16-30
9
20%
6
20%
31-45
8
17%
3
10%
46-60
8
17%
6
20%
61-75
11
24%
8
27%
76-90
Пропущено
29
54
12 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
6
21%
8
15%
1-15
1
3%
9
17%
16-30
5
17%
10
19%
31-45
2
7%
4
7%
46-60
7
24%
9
17%
61-75
8
28%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
Результаты матчей
Генк
РВДМ 47
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
3
7 раз 27%
0
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Генк
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
85
49
76
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
58
310
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
197
1313
719
1016
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|54 - 27
|59
|2.
|25
|14
|9
|2
|48 - 27
|51
|3.
|25
|12
|8
|5
|53 - 23
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|48 - 23
|44
|5.
|26
|10
|10
|6
|48 - 27
|40
|6.
|25
|12
|3
|10
|35 - 30
|39
|7.
|25
|10
|9
|6
|41 - 31
|39
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|29 - 30
|33
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|0:0
|26
|6
|7
|13
|31 - 41
|25
|13.
|0:0
|26
|6
|7
|13
|25 - 42
|25
|14.
|26
|5
|7
|14
|28 - 56
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|0:0
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8