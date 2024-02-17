  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 32'
Челси
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 143
Манчестер Сити 88.8% (127)
X 4.9% (7)
Челси 6.3% (9)
0
выиграет Манчестер Сити
ман
soven68 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
1.45
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, ligastavok.ru
8.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
25
Аканджи
Мануэль
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
19
Альварес
Хулиан
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
26
Колвилл
Леви
21
Чилуэлл
Бен
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
23
Галлахер
Конор
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
Манчестер Сити
3-2-4-1
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

27 матчей

96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

46 матчей

56.5%
8.7%
34.8%
26 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

28.3%
47.8%
23.9%
13 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

43.5%
32.6%
23.9%
20 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.76
1.48

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

39
19

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
99

Всего голов

76
56

Голов в среднем за матч

1.65
1.22

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.67
Фоден Фил 8 0.33
Альварес Хулиан 8 (1) 0.33
Силва Бернарду 6 0.25
Родри Эрнандес 5 0.21
Грилиш Джек 3 0.13
Доку Жереми 2 0.08
Аке Натан 2 0.08
Аканджи Мануэль 2 0.08
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 10 (5) 0.4
Джексон Николас 7 0.28
Стерлинг Рахим 5 0.2
Мудрик Михаил 3 0.12
Фернандес Энцо 3 (1) 0.12
Галлахер Конор 2 0.08
Силва Тьяго 2 0.08
Нкунку Кристофер 2 0.08
Мадуэке Нони 2 (1) 0.08
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 9 0
Кайседо Мойсес 7 0
Галлахер Конор 5 1
Гюсто Мало 5 1
Дисаси Аксель 6 0
Палмер Коул 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Челси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
5
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

26
18
Манчестер Сити
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
65% (15)
26% (6)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Челси
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

31
23

Голы по времени матча

Забито

28
20
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
4
14%
1
5%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
5
18%
5
25%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
5
45%
7
30%
76-90

Забито

28
21
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
7
25%
5
24%
61-75
7
25%
3
14%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
3
21%
6
35%
76-90

Забито

56
41
24 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
11%
3
7%
1-15
9
16%
9
22%
16-30
9
16%
7
17%
31-45
9
16%
4
10%
46-60
11
20%
10
24%
61-75
12
21%
8
20%
76-90

Пропущено

25
40
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
6
24%
5
13%
61-75
8
32%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1
Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4

Результаты матчей

Манчестер Сити
Челси

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
7
5
4
7
2.5
3
9
2
9
3.5
1
11
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
9
3
1.5
5
7
7
5
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
5
18
5
1.5
12
12
11
12
2.5
7
17
3
20
3.5
3
21
2
21
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 24 16 5 3 56 - 25 53
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
8.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 0:0 Заявка 25 10 5 10 41 - 40 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
20.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 12 8 4 0 29 - 10 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 0:0 Заявка 13 5 2 6 21 - 22 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Хулиану Альваресу не удалось зацепиться за мяч в чужой штрафной площадке, хотя старался он, бежал неплохо. Гости попробовали провести контратаку, но не судьба.
  • 31'
    7(1) - 2(2). Статистика по ударам (в створ). Как видим, значительное превосходство у "Сити" по общему числу ударов. А вот по тем попыткам, которые именно в створ, в два раза лучше "Челси", но без голов всё равно.
  • Фол, нарушение
    30'
    Мойсес Кайседо на своей половине поля нарушил правила против Жереми Доку, уронил того на газон. Арбитр свистнул фол, но обошёлся без демонстрации жёлтой карточки.
  • 29'
    В центре поля держат мяч игроки "Манчестер Сити". Все футболисты лондонской команды располагаются на своей половине поля. Позиционный футбол сейчас наблюдается.
  • 28'
    Заработал "Манчестер Сити" штрафной удар по центру на чужой половине поля. Последовала подача со стандартного положения в зону левого инсайда, где попытался пробить головой Эрлинг Холанн, но его попытка сразу же была заблокирована.
  • 27'
    Не принёс успеха левофланговый корнер "небесно-голубым". Джордже Петрович сыграл на выходе. Хотя по факту не на выходе, а стоя в своей вратарской в окружении многих футболистов, вратарь "Челси" отбил мяч вытянутой рукой.
  • Угловой
    26'
    Кевин де Брёйне в контратаке отдал пас в левую часть чужой штрафной площади на Эрлинга Холанна. Тот вернул назад, но невпопад получилось. В итоге угловой заработали "горожане".
  • 25'
    Говорят, "Челси" летом опять готовится потратить сотни миллионов евро на трансферы. Снова пытаются сделать команду-конфетку в стане "аристократов".
  • Травма, повреждение
    24'
    Мануэль Аканджи пострадал в атаке в верховой борьбе с Акселем Дисаси. Поэтому медицинская пауза сейчас, но врачи не появляются на поле. 
  • Опасный момент
    23'
    Опасный момент у "Челси"! Такое забивать точно надо было! Вырвались вдвоём на Эдерсона Николас Джексон и Мало Гюсто. Получил Джексон передачу справа от Гюсто и не переиграл в ближнем бою вратаря "Сити".
  • 22'
    26 процентов игрового времени контролировал мяч "Манчестер Сити" в последние 5 минут. То есть изменился характер игры по сравнению со стартовым отрезком.
  • 21'
    Энцо Фернандес сделал перевод направо, там мяч положил на землю Коул Палмер. Далее Леви Колвилл со своей половины выполнил наброс влево Бену Чилуэллу, не сохранившему игровой снаряд в поле.
  • 20'
    Прессинг применяют игроки "Манчестер Сити" на чужой половине поля и отбирают себе снаряд на левом фланге. Но резкой атаки у хозяев сейчас не будет.
  • 19'
    Справились манчестерцы с первым темпом после углового и со вторым. С мячом снова лондонцы. Идут у них передачи назад. Вот мяч оказывается уже у Джордже Петровича.
  • Угловой
    18'
    Неуверенно Эдерсон действовал на границе своей штрафной площади, где подарил мяч Николасу Джексону. Вскоре ещё пошла классная проникающая передача от Конора Галлахера на Коула Палмера, но Натан Аке успел в подкате выбить мяч на угловой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      В первом круге команды сыграли умопомрачительную ничью 4:4. Мощно, конечно, тогда получилось. Как выйдет на этот раз, вопрос. Только первая половина тайма пока.
    • 16'
      Контратака возникла у "небесно-голубых", до Родри дошёл мяч с левого фланга, и приложился он с дальней дистанции, но заблокировал его попытку Энцо Фернандес.
    • 15'
      67 - 33 составляет процентное соотношение владения мячом. "Манчестер Сити" ожидаемо забрал себе под контроль игровой снаряд. "Челси" впору уповать на контратаки.
    • 14'
      Кевин де Брёйне подал с правого фланга, мяч пересёк штрафную, и слева его подхватил Жереми Доку. Продолжение атаки "Манчестер Сити" не явило перспективности.
    • Опасный момент
      13'
      Рахим Стерлинг вошёл в чужую штрафную площадь по левой стороне и нанёс удар низом в дальний угол. Мяч проследовал чётко в перчатки Эдерсона.
    • Опасный момент
      12'
      Момент создаёт "Манчестер Сити"! Хулиан Альварес открылся на правом полуфланге и сделал подачу почти от лицевой линии, а Эрлинг Холанн пробил головой немного мимо правой девятки. Потом Холанн и Гвардиола синхронно схватились руками за свои лица.
    • 11'
      В атаку постарались выбежать лондонцы правым флангом, но ничего интересного там не придумали. Проникающая передача оказалась безадресной, она прикатилась в руки Эдерсона.
    • 10'
      Кевин де Брёйне не стал подавать штрафной с левого фланга. Сделал это Фил Фоден. Отбили первый темп лондонцы, однако на подхвате оказался Хулиан Альварес. После этого накрытого удара возникла неразбериха в штрафной "Челси", Джордже Петрович упал от действий Натана Аке, и в итоге нормально всё обошлось для гостей.
    • Фол, нарушение
      8'
      Мало Гюсто нарушил правила на своей половине поля, задержав Жереми Доку. Штрафной удар заработал "Манчестер Сити" на левом фланге.
    • 7'
      Конор Галлахер получил пас от Энцо Фернандеса и с правого полуфланга простреливал в направлении Николаса Джексона, однако мяч перехватил Кайл Уокер.
    • Фол, нарушение
      7'
      Против Фодена только что было нарушение на половине поля "Манчестер Сити", а вот Фил уже в атаке на правом фланге, но легко его выдавливают игроки "Челси" и не дают сделать доставку.
    • 6'
      Рахим Стерлинг с левого фланга на половине поля "Сити" попытался сделать смещение в центр, но сразу же остался без мяча, поскольку без фола отобрали у него сферу хозяева.
    • 5'
      Слишком долго держит мяч на своей половине поля команда из Манчестера. Вообще не спешит она приближаться к чужой штрафной площадке.
    • 4'
      "Ливерпуль" одержал победу в недавнем матче с "Брентфордом", чем придал дополнительный стимул "Манчестер Сити" выиграть сегодня. Хотя и так настрой у "небесно-голубых" должен быть внушительный.
    • Дождь
      3'
      Под дождём играют команды. Газон, соответственно, скользкий. Поэтому могут быть специфические отскоки мяча. Отсюда в теории более опасными становятся именно дальние выстрелы.
    • Опасный момент
      2'
      Хулиан Альварес уже успел опасно приложиться по воротам "Челси" с подступов к штрафной площади после скидки Эрлинга Холанна. Мяч прошёл чуть мимо створа, правее рамки.
    • 2'
      "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, а у "Челси" тёмно-синяя экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 27.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Манчестер Сити 0:0 Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    88.8% (127)
    Ничья
    4.9% (7)
    Челси
    6.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.17% (83)
    Меньше
    27.83% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (82)
    Нет
    28.7% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    27.3% (39)
    3:1 Манчестер Сити
    18.9% (27)
    2:0 Манчестер Сити
    14% (20)
    1:0 Манчестер Сити
    7% (10)
    3:2 Манчестер Сити
    3.5% (5)
    4:1 Манчестер Сити
    2.8% (4)
    3:0 Манчестер Сити
    1.4% (2)
    4:2 Манчестер Сити
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Сити
    Челси
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный