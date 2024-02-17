Кевин де Брёйне в контратаке отдал пас в левую часть чужой штрафной площади на Эрлинга Холанна. Тот вернул назад, но невпопад получилось. В итоге угловой заработали "горожане".

Не принёс успеха левофланговый корнер "небесно-голубым". Джордже Петрович сыграл на выходе. Хотя по факту не на выходе, а стоя в своей вратарской в окружении многих футболистов, вратарь "Челси" отбил мяч вытянутой рукой.

Заработал "Манчестер Сити" штрафной удар по центру на чужой половине поля. Последовала подача со стандартного положения в зону левого инсайда, где попытался пробить головой Эрлинг Холанн, но его попытка сразу же была заблокирована.

В центре поля держат мяч игроки "Манчестер Сити". Все футболисты лондонской команды располагаются на своей половине поля. Позиционный футбол сейчас наблюдается.

Мойсес Кайседо на своей половине поля нарушил правила против Жереми Доку, уронил того на газон. Арбитр свистнул фол, но обошёлся без демонстрации жёлтой карточки.

7(1) - 2(2). Статистика по ударам (в створ). Как видим, значительное превосходство у "Сити" по общему числу ударов. А вот по тем попыткам, которые именно в створ, в два раза лучше "Челси", но без голов всё равно.

Хулиану Альваресу не удалось зацепиться за мяч в чужой штрафной площадке, хотя старался он, бежал неплохо. Гости попробовали провести контратаку, но не судьба.

Неуверенно Эдерсон действовал на границе своей штрафной площади, где подарил мяч Николасу Джексону. Вскоре ещё пошла классная проникающая передача от Конора Галлахера на Коула Палмера, но Натан Аке успел в подкате выбить мяч на угловой.

Справились манчестерцы с первым темпом после углового и со вторым. С мячом снова лондонцы. Идут у них передачи назад. Вот мяч оказывается уже у Джордже Петровича.

Прессинг применяют игроки "Манчестер Сити" на чужой половине поля и отбирают себе снаряд на левом фланге. Но резкой атаки у хозяев сейчас не будет.

Энцо Фернандес сделал перевод направо, там мяч положил на землю Коул Палмер. Далее Леви Колвилл со своей половины выполнил наброс влево Бену Чилуэллу, не сохранившему игровой снаряд в поле.

26 процентов игрового времени контролировал мяч "Манчестер Сити" в последние 5 минут. То есть изменился характер игры по сравнению со стартовым отрезком.

Опасный момент у "Челси"! Такое забивать точно надо было! Вырвались вдвоём на Эдерсона Николас Джексон и Мало Гюсто. Получил Джексон передачу справа от Гюсто и не переиграл в ближнем бою вратаря "Сити".

Мануэль Аканджи пострадал в атаке в верховой борьбе с Акселем Дисаси. Поэтому медицинская пауза сейчас, но врачи не появляются на поле.

Говорят, "Челси" летом опять готовится потратить сотни миллионов евро на трансферы. Снова пытаются сделать команду-конфетку в стане "аристократов".

17' В первом круге команды сыграли умопомрачительную ничью 4:4. Мощно, конечно, тогда получилось. Как выйдет на этот раз, вопрос. Только первая половина тайма пока.

16' Контратака возникла у "небесно-голубых", до Родри дошёл мяч с левого фланга, и приложился он с дальней дистанции, но заблокировал его попытку Энцо Фернандес.

15' 67 - 33 составляет процентное соотношение владения мячом. "Манчестер Сити" ожидаемо забрал себе под контроль игровой снаряд. "Челси" впору уповать на контратаки.

14' Кевин де Брёйне подал с правого фланга, мяч пересёк штрафную, и слева его подхватил Жереми Доку. Продолжение атаки "Манчестер Сити" не явило перспективности.

13' Рахим Стерлинг вошёл в чужую штрафную площадь по левой стороне и нанёс удар низом в дальний угол. Мяч проследовал чётко в перчатки Эдерсона.

12' Момент создаёт "Манчестер Сити"! Хулиан Альварес открылся на правом полуфланге и сделал подачу почти от лицевой линии, а Эрлинг Холанн пробил головой немного мимо правой девятки. Потом Холанн и Гвардиола синхронно схватились руками за свои лица.

11' В атаку постарались выбежать лондонцы правым флангом, но ничего интересного там не придумали. Проникающая передача оказалась безадресной, она прикатилась в руки Эдерсона.

10' Кевин де Брёйне не стал подавать штрафной с левого фланга. Сделал это Фил Фоден. Отбили первый темп лондонцы, однако на подхвате оказался Хулиан Альварес. После этого накрытого удара возникла неразбериха в штрафной "Челси", Джордже Петрович упал от действий Натана Аке, и в итоге нормально всё обошлось для гостей.

8' Мало Гюсто нарушил правила на своей половине поля, задержав Жереми Доку. Штрафной удар заработал "Манчестер Сити" на левом фланге.