ман
soven68 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.67
|Фоден Фил
|8
|0.33
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.33
|Силва Бернарду
|6
|0.25
|Родри Эрнандес
|5
|0.21
|Грилиш Джек
|3
|0.13
|Доку Жереми
|2
|0.08
|Аке Натан
|2
|0.08
|Аканджи Мануэль
|2
|0.08
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.04
|Бобб Оскар
|1
|0.04
|Льюис Рико
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|10 (5)
|0.4
|Джексон Николас
|7
|0.28
|Стерлинг Рахим
|5
|0.2
|Мудрик Михаил
|3
|0.12
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.12
|Галлахер Конор
|2
|0.08
|Силва Тьяго
|2
|0.08
|Нкунку Кристофер
|2
|0.08
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.08
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.04
|Колвилл Леви
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Эдерсон Мораес
|4
|0
|Силва Бернарду
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|9
|0
|Кайседо Мойсес
|7
|0
|Галлахер Конор
|5
|1
|Гюсто Мало
|5
|1
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Палмер Коул
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|3.
|0:0 Заявка
|24
|16
|5
|3
|56 - 25
|53
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 40
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|29 - 10
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7