Тур: 26. Стадион: King Power at Den Dreef.
0:0
Перерыв
0'
13' Желтая карточкаХейманс Дан
14' Желтая карточкаМертенс Матье
25' Желтая карточкаПетрис Жереми
39' Желтая карточкаКамара Этьен
45' Вторая желтая карточкаКамара Этьен
Ход матча
13'
14'
25'
39'
45'
88
Мазиз
Юссеф
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
-
37 Дари АшрафЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.15
|Торстейнссон Йон
|4
|0.15
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.12
|Мендиль Хамза
|3
|0.12
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.12
|Richie Sagrado
|2
|0.08
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.08
|Nachon Nsingi
|1
|0.04
|Мисао Кенто
|1
|0.04
|Мигель Флориан
|1
|0.04
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.04
|Мертенс Матье
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Шломо Раз
|1
|0.04
|Муеанта Супханат
|1
|0.04
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Joel Schingtienne
|1
|0.04
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|4
|0.15
|Даббаг Одай
|4
|0.15
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.15
|Зоргане Адем
|2
|0.08
|Драгснес Ветле
|2
|0.08
|Бернье Антуан
|2
|0.08
|Youssuf Sylla
|2
|0.08
|Мбенза Исаак
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Андреу Стелиос
|1
|0.04
|Дари Ашраф
|1
|0.04
|Nikola Stulic
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|8
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Мигель Флориан
|4
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Рикка Федерико
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Хейманс Дан
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Камара Этьен
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Спортинг Шарлеруа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
АХ Лёвен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
7
16
АХ Лёвен
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Спортинг Шарлеруа
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
19
5
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 1
15 Не забивали 21
5
26%
1
20%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
5
26%
1
20%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
5
42%
8
40%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
13
21
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
5
38%
3
14%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
23%
10
48%
76-90
Пропущено
28
21
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
18%
2
10%
1-15
4
14%
5
24%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
5
18%
4
19%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
6
21%
7
33%
76-90
Забито
32
26
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
10
31%
4
15%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
8
25%
11
42%
76-90
Пропущено
40
41
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
5
13%
3
7%
1-15
4
10%
8
20%
16-30
9
23%
9
22%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
7
18%
3
7%
61-75
8
20%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0
АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
8 раз 32%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
49
39
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
48
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
178
718
520
421
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|54 - 27
|59
|2.
|25
|14
|9
|2
|48 - 27
|51
|3.
|25
|12
|8
|5
|53 - 23
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|48 - 23
|44
|5.
|26
|10
|10
|6
|48 - 27
|40
|6.
|25
|12
|3
|10
|35 - 30
|39
|7.
|25
|10
|9
|6
|41 - 31
|39
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|29 - 30
|33
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|0:0
|26
|6
|7
|13
|31 - 41
|25
|13.
|0:0
|26
|6
|7
|13
|25 - 42
|25
|14.
|26
|5
|7
|14
|28 - 56
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|0:0
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8