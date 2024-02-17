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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
АХ Лёвен
0:0
Перерыв
Спортинг Шарлеруа
0'
13' Желтая карточка
Хейманс Дан
14' Желтая карточка
Мертенс Матье
25' Желтая карточка
Петрис Жереми
39' Желтая карточка
Камара Этьен
45' Вторая желтая карточка
Камара Этьен

Ход матча

13'
 
Хейманс Дан
14'
Мертенс Матье
 
25'
 
Петрис Жереми
39'
 
Камара Этьен
45'
 
Камара Этьен
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Спортинг Шарлеруа
2.65
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2.70
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3.30
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Все Коэффициенты
1
Лейсен
Тобе
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
18
Мигель
Флориан
8
Шрейверс
Сьебе
33
Мертенс
Матье
11
Ezechiel
Banzuzi
88
Мазиз
Юссеф
21
Nathaniel
Opoku
7
Торстейнссон
Йон
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
4
Ван
Клеемпут
Жюль
21
Андреу
Стелиос
98
Петрис
Жереми
26
Илаймахаритра
Марко
18
Хейманс
Дан
5
Камара
Этьен
7
Мбенза
Исаак
9
Даббаг
Одай
19
Nikola
Stulic
АХ Лёвен
4-3-3
Спортинг Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 4 0.15
Торстейнссон Йон 4 0.15
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.12
Мендиль Хамза 3 0.12
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.12
Richie Sagrado 2 0.08
Ezechiel Banzuzi 2 0.08
Nachon Nsingi 1 0.04
Мисао Кенто 1 0.04
Мигель Флориан 1 0.04
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.04
Мертенс Матье 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Шломо Раз 1 0.04
Муеанта Супханат 1 0.04
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Joel Schingtienne 1 0.04
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 4 0.15
Даббаг Одай 4 0.15
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.15
Зоргане Адем 2 0.08
Драгснес Ветле 2 0.08
Бернье Антуан 2 0.08
Youssuf Sylla 2 0.08
Мбенза Исаак 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Андреу Стелиос 1 0.04
Дари Ашраф 1 0.04
Nikola Stulic 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 8 0
Торстейнссон Йон 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Richie Sagrado 3 1
Мигель Флориан 4 0
Мертенс Матье 3 0
Рикка Федерико 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 1
Багер Йонас 5 0
Хейманс Дан 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Марк Дамьен 3 1
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Петрис Жереми 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Камара Этьен 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Спортинг Шарлеруа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
АХ Лёвен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

7
16
АХ Лёвен
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Спортинг Шарлеруа
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

19
5
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 1
15 Не забивали 21
5
26%
1
20%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
5
26%
1
20%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
5
42%
8
40%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Забито

13
21
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
5
38%
3
14%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
23%
10
48%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
18%
2
10%
1-15
4
14%
5
24%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
5
18%
4
19%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
6
21%
7
33%
76-90

Забито

32
26
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
10
31%
4
15%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
8
25%
11
42%
76-90

Пропущено

40
41
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
5
13%
3
7%
1-15
4
10%
8
20%
16-30
9
23%
9
22%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
7
18%
3
7%
61-75
8
20%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0
АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
8 раз 32%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
4
9
3
9
2.5
3
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
4
8
3
10
1.5
1
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
17
8
7
18
1.5
5
20
4
21
2.5
3
22
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 25 14 9 2 48 - 27 51
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 25 12 8 5 48 - 23 44
5.
Генк
 26 10 10 6 48 - 27 40
6.
Серкль Брюгге
 25 12 3 10 35 - 30 39
7.
Гент
 25 10 9 6 41 - 31 39
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 25 9 6 10 29 - 30 33
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 0:0 26 6 7 13 31 - 41 25
13.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 26 6 7 13 25 - 42 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 0:0 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
7.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 0:0 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (5)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Камара Этьен получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 39'
    Камара Этьен получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Джереми Петрис получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Мертенс Матье получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Хейманс Дан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Спортинг Шарлеруа
2.65
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2.70
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3.30
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