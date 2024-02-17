Долго просматривали арбитры на повторах прошлый эпизод, но не стали отменять решение. Еще и желтую карточку получил Ассиньон.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Букайо Сака! Уверенно реализовал пенальти Сака, на силу пробив в нижний правый от себя угол. угадал Траффорд направление полета мяча, но дотянуться до него в падении не смог.

С центра поля забросил в штрафную соперника Браунхилл на ход Фофана, но тому добраться до мяча не позволил Габриэль.

На чужой половине поля Берге наступил на ногу Хаверцу. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

По флангу забросил Эдегор на ход Мартинелли, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Мог убегать на ворота соперника Сака, но после паса от Эдегора оказался он в положении "вне игры".

Проникающий пас исполнял отдавал Сака в штрафную на ход Мартинелли, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Эстев.

Сака продавил соперника по флангу и ворвался в штрафную, но в чистом подкате на угловой перевел снаряд Берге.

С угла поля навесил Сака в центр штрафной, но здесь нарушил правила Кивёр в борьбе против Ассиньона.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Сака и в касание прострелил на Троссара, но тот махнул мимо сферы в борьбе с защитником.

Ушел от соперника по флангу Троссар и отдал в штрафную на Сака, но перехватил мяч в последний момент О'Ши.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Кивёр на ход Сака, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Мягко забросил Эдегор в штрафную, куда врывался Мартинелли, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Траффорд.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Хаверц и сбросил тут же на Троссара, которого сбивал в подкате Ассиньон. Судья тут же назначил пенальти!

Пробивал по воротам соперника с линии штрафной Райс после паса от Мартинелли, но на пути мяча оказался защитник.

После сольного прохода пробил с дальней дистанции Мартинелли. Мяч угодил в спину защитнику и полетел на угловой.

Пробивал головой Райс после навеса с угла поля от Сака, но мяч полетел немного выше перекладины.

Ушел от соперника Фофана по флангу и отдал пас в центр, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Теперь уже Одоберт смог оторваться от опеки по флангу и прострел исполнил в центр штрафной, но мяч на выходе перехвати голкипер.

Мог убегать в контратаку Мартинелли после заброса от Троссара, но вовремя вернулся в оборону Браунхилл и перехватил сферу.

С правого фланга прострелил Фофана в центр на Ремзи, который пробил по воротам, но мяч полетел слабо и точно в руки Райе.

Сместился Троссар в штрафную с правого фланга и пробил по воротам, но в подкате мяч накрыл Делькруа.

Подавал с правого фланга Троссар в штрафную соперника на Сака, но тому на выходе не позволил пробить Траффорд.

Теперь уже Делькруа смог продавить соперника по флангу и отдал в штрафную, но никто из партнеров эту атаку не поддержал.

20' Мог убегать на ворота соперника Фофана после заброса от Берге, но вовремя вернулся в оборону Габриэль и в чистом подкате отобрал мяч.

19' Долго катают мяч в центре поля игроки "Арсенала", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

18' Ушел от соперника по флангу Троссар и отдал назад на Кивёра, но подачу последнего перехватили защитники.

17' Диагональ исполнял Уайт на фланг, куда забегал Троссар, но его опередил О'Ши и смог головой вынести сферу в аут.

16' В центре поля отобрал мяч Ремзи и забросил в штрафную на Амдуни, но тот не смог зацепиться за сферу в борьбе против Габриэля.

15' Сместился с фланга к центру штрафной Мартинелли и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

14' По флангу забрасывал Делькруа на ход Фофана, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

13' Выскакивал Троссар один на один с голкипером после тонкого паса от Сака, но не удалось ему обыграть в ближнем бою Траффорда.

12' Мог убегать на ворота соперника Фофана после заброса от Берге, но нарушил он правила в борьбе против Салиба.

11' Убегал в контратаку по флангу Уайт и прострелил в центр на Эдегора, но тому пробить в подкате не позволил О'Ши.

10' Дальний заброс исполнял Траффорд в штрафную на Амдуни, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Райсу и не смог пробить.

9' Заброс исполнял Кивёр с левого фланга в центр штрафной на Сака, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

8' В центре поля оказался на газоне Сака в борьбе против Ремзи. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

7' С дальней дистанции пробил по воротам Эдегор после сольного прохода, но мяч полетел намного выше перекладины.

5' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Мартин Эдегор! Удалось забить быстрый гол лондонцам. Убежал в атаку по левой бровке Мартинелли и отдал пас поперек на линию штрафной, где пробил в одно касание Эдегор, точно в дальний нижний угол ворот.

4' С правого фланга прострелил в центр штрафной низом Фофана. Здесь Амдуни не смог пробить в борьбе против Салиба.

3' На фланге получил по ногам Троссар в борьбе с защитником. Потребуется ему медицинская помощь.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.