  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Бёрнли
0:2
Первый тайм: 45+'
Арсенал
0'
0:1
4' Гол
Эдегор Мартин
8' Желтая карточка
Ремзи Аарон
39' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
0:2
41' Пенальти
Сака Букайо
45' Желтая карточка
Сака Букайо

Ход матча

4'
0:1
Эдегор Мартин
8'
Ремзи Аарон
 
39'
Ассиньон Лоренс
 
41'
0:2
Сака Букайо
45'
 
Сака Букайо

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 133
Бёрнли 1.5% (2)
X 2.3% (3)
Арсенал 96.2% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Арсенал
9.20
Реклама, ligastavok.ru
8.70
Реклама, betcity.ru
1.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
44
Делькруа
Ханнес
21
Ремзи
Аарон
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
23
Фофана
Датро
25
Амдуни
Зеки
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
Бёрнли
4-4-2
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Бёрнли
Арсенал

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

21 матч

9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

4.8%
57.1%
38.1%
1 победа 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
3:0
КC
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.5
0.64

Среднее время на гол

180
141

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.36
1.1

Среднее время на гол

38
81

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.48
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.16
Амдуни Зеки 4 0.16
Браунхилл Джош 3 0.12
Одоберт Уилсон 3 0.12
Фофана Датро 2 0.08
Родригес Джей 2 (1) 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.08
О'Ши Дара 1 0.04
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (4) 0.44
Троссар Леандро 6 0.24
Эдегор Мартин 5 (2) 0.2
Нкетиа Эдди 5 0.2
Мартинелли Габриэл 5 0.2
Райс Деклан 4 0.16
Жезус Габриэль 4 0.16
Хаверц Кай 4 (1) 0.16
Габриэль дос Сантос 3 0.12
Салиба Вильям 2 0.08
Зинченко Александр 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Кивёр Якуб 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 6 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 4 0
Браунхилл Джош 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Фофана Датро 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 6 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Арсенал
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
4
Бёрнли
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Арсенал
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

6
29
Бёрнли
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Арсенал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
17% (4)
42% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

16
33

Голы по времени матча

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
4
27%
5
22%
76-90

Пропущено

25
11
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
12%
2
18%
1-15
7
28%
3
27%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
2
8%
4
36%
46-60
6
24%
1
9%
61-75
4
16%
1
9%
76-90

Забито

12
29
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
4
33%
3
10%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
2
17%
9
31%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
2
17%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
30%
3
25%
76-90

Забито

27
52
12 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 3
4
15%
6
12%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
6
22%
9
17%
31-45
4
15%
9
17%
46-60
5
19%
9
17%
61-75
6
22%
14
27%
76-90

Пропущено

48
23
23 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 15
4
8%
4
17%
1-15
12
25%
5
22%
16-30
7
15%
2
9%
31-45
5
10%
7
30%
46-60
9
19%
1
4%
61-75
11
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0

Результаты матчей

Бёрнли
Арсенал

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
5
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
10
2
1
11
2.5
5
7
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
21
3
6
18
1.5
15
9
1
23
2.5
8
16
1
23
3.5
5
19
1
23
4.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 25 17 4 4 55 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 25 15 4 6 51 - 32 49
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 25 14 5 6 51 - 37 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 25 11 4 10 51 - 39 37
8.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 25 10 7 8 36 - 42 37
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 25 10 5 10 38 - 39 35
11.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
12.
Фулхэм
 0:1 Заявка 25 8 5 12 33 - 40 29
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 24 7 7 10 32 - 45 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 25 5 7 13 30 - 44 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 25 3 4 18 25 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 13 9 0 4 25 - 17 27
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 14 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 13 7 1 5 22 - 14 22
10.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
14.
Борнмут
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 20 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 13 1 2 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 25 18
8.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 4 3 6 19 - 27 15
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 12 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    45'
    Мог убегать на ворота соперника Сака, но после паса от Эдегора оказался он в положении "вне игры".
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    По флангу забросил Эдегор на ход Мартинелли, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
  • 43'
    На чужой половине поля Берге наступил на ногу Хаверцу. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 42'
    С центра поля забросил в штрафную соперника Браунхилл на ход Фофана, но тому добраться до мяча не позволил Габриэль.
  • Пенальти
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Букайо Сака! Уверенно реализовал пенальти Сака, на силу пробив в нижний правый от себя угол. угадал Траффорд направление полета мяча, но дотянуться до него в падении не смог.
  • Желтая карточка
    39'
    Долго просматривали арбитры на повторах прошлый эпизод, но не стали отменять решение. Еще и желтую карточку получил Ассиньон.
  • Пенальти!
    38'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Хаверц и сбросил тут же на Троссара, которого сбивал в подкате Ассиньон. Судья тут же назначил пенальти!
  • 37'
    Мягко забросил Эдегор в штрафную, куда врывался Мартинелли, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Траффорд.
  • 36'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Кивёр на ход Сака, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 35'
    Ушел от соперника по флангу Троссар и отдал в штрафную на Сака, но перехватил мяч в последний момент О'Ши.
  • 34'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Сака и в касание прострелил на Троссара, но тот махнул мимо сферы в борьбе с защитником.
  • 33'
    С угла поля навесил Сака в центр штрафной, но здесь нарушил правила Кивёр в борьбе против Ассиньона.
  • Угловой
    32'
    Сака продавил соперника по флангу и ворвался в штрафную, но в чистом подкате на угловой перевел снаряд Берге.
  • 31'
    Проникающий пас исполнял отдавал Сака в штрафную на ход Мартинелли, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Эстев.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Теперь уже Делькруа смог продавить соперника по флангу и отдал в штрафную, но никто из партнеров эту атаку не поддержал.
    • 29'
      Подавал с правого фланга Троссар в штрафную соперника на Сака, но тому на выходе не позволил пробить Траффорд.
    • 28'
      Сместился Троссар в штрафную с правого фланга и пробил по воротам, но в подкате мяч накрыл Делькруа.
    • 27'
      С правого фланга прострелил Фофана в центр на Ремзи, который пробил по воротам, но мяч полетел слабо и точно в руки Райе.
    • 26'
      Мог убегать в контратаку Мартинелли после заброса от Троссара, но вовремя вернулся в оборону Браунхилл и перехватил сферу.
    • 25'
      Теперь уже Одоберт смог оторваться от опеки по флангу и прострел исполнил в центр штрафной, но мяч на выходе перехвати голкипер.
    • 24'
      Ушел от соперника Фофана по флангу и отдал пас в центр, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 23'
      Пробивал головой Райс после навеса с угла поля от Сака, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • Угловой
      22'
      После сольного прохода пробил с дальней дистанции Мартинелли. Мяч угодил в спину защитнику и полетел на угловой.
    • 21'
      Пробивал по воротам соперника с линии штрафной Райс после паса от Мартинелли, но на пути мяча оказался защитник.
    • 20'
      Мог убегать на ворота соперника Фофана после заброса от Берге, но вовремя вернулся в оборону Габриэль и в чистом подкате отобрал мяч.
    • 19'
      Долго катают мяч в центре поля игроки "Арсенала", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
    • 18'
      Ушел от соперника по флангу Троссар и отдал назад на Кивёра, но подачу последнего перехватили защитники.
    • 17'
      Диагональ исполнял Уайт на фланг, куда забегал Троссар, но его опередил О'Ши и смог головой вынести сферу в аут.
    • 16'
      В центре поля отобрал мяч Ремзи и забросил в штрафную на Амдуни, но тот не смог зацепиться за сферу в борьбе против Габриэля.
    • Угловой
      15'
      Сместился с фланга к центру штрафной Мартинелли и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 14'
      По флангу забрасывал Делькруа на ход Фофана, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • Опасный момент
      13'
      Выскакивал Троссар один на один с голкипером после тонкого паса от Сака, но не удалось ему обыграть в ближнем бою Траффорда.
    • 12'
      Мог убегать на ворота соперника Фофана после заброса от Берге, но нарушил он правила в борьбе против Салиба.
    • 11'
      Убегал в контратаку по флангу Уайт и прострелил в центр на Эдегора, но тому пробить в подкате не позволил О'Ши.
    • 10'
      Дальний заброс исполнял Траффорд в штрафную на Амдуни, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Райсу и не смог пробить.
    • 9'
      Заброс исполнял Кивёр с левого фланга в центр штрафной на Сака, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • Желтая карточка
      8'
      В центре поля оказался на газоне Сака в борьбе против Ремзи. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 7'
      С дальней дистанции пробил по воротам Эдегор после сольного прохода, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Мартин Эдегор! Удалось забить быстрый гол лондонцам. Убежал в атаку по левой бровке Мартинелли и отдал пас поперек на линию штрафной, где пробил в одно касание Эдегор, точно в дальний нижний угол ворот.
    • 4'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной низом Фофана. Здесь Амдуни не смог пробить в борьбе против Салиба.
    • 3'
      На фланге получил по ногам Троссар в борьбе с защитником. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты " Бёрнли".
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Бёрнли 0:2 Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 0:2 Арсенал

    Исход игры
    Бёрнли
    1.5% (2)
    Ничья
    2.2% (3)
    Арсенал
    96.3% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (80)
    Меньше
    30.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (69)
    Нет
    40% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    27.4% (37)
    0:2 Арсенал
    20% (27)
    1:3 Арсенал
    17% (23)
    0:3 Арсенал
    8.1% (11)
    0:1 Арсенал
    5.2% (7)
    1:4 Арсенал
    3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бёрнли
    Арсенал
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный