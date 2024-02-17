Тур: 25. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Джиллетт Джаред
0'
0:1
4' ГолЭдегор Мартин
8' Желтая карточкаРемзи Аарон
39' Желтая карточкаАссиньон Лоренс
0:2
41' ПенальтиСака Букайо
45' Желтая карточкаСака Букайо
Ход матча
4'
0:1
8'
39'
41'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эстев
Максим
21
Ремзи
Аарон
16
Берге
Сандер
23
Фофана
Датро
25
Амдуни
Зеки
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Craig Bellamy
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
73 Суит ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бёрнли
Арсенал
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
21 матч
9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
4.8%
57.1%
38.1%
1 победа 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.5
0.64
Среднее время на гол
180
141
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.36
1.1
Среднее время на гол
38
81
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.48
0.86
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.16
|Амдуни Зеки
|4
|0.16
|Браунхилл Джош
|3
|0.12
|Одоберт Уилсон
|3
|0.12
|Фофана Датро
|2
|0.08
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.08
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.08
|О'Ши Дара
|1
|0.04
|Тэйлор Чарли
|1
|0.04
|Берге Сандер
|1
|0.04
|Колеошо Лука
|1
|0.04
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.04
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|11 (4)
|0.44
|Троссар Леандро
|6
|0.24
|Эдегор Мартин
|5 (2)
|0.2
|Нкетиа Эдди
|5
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.2
|Райс Деклан
|4
|0.16
|Жезус Габриэль
|4
|0.16
|Хаверц Кай
|4 (1)
|0.16
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.12
|Салиба Вильям
|2
|0.08
|Зинченко Александр
|1
|0.04
|Уайт Бен
|1
|0.04
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.04
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.04
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
|Кивёр Якуб
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|6
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|4
|0
|Браунхилл Джош
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Компани Венсан
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|6
|0
|Жезус Габриэль
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Арсенал
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
4
Бёрнли
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Арсенал
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
6
29
Бёрнли
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Арсенал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
17% (4)
42% (10)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
16
33
Голы по времени матча
Забито
15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
4
27%
5
22%
76-90
Пропущено
25
11
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
12%
2
18%
1-15
7
28%
3
27%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
2
8%
4
36%
46-60
6
24%
1
9%
61-75
4
16%
1
9%
76-90
Забито
12
29
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
4
33%
3
10%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
2
17%
9
31%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
2
17%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
30%
3
25%
76-90
Забито
27
52
12 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 3
4
15%
6
12%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
6
22%
9
17%
31-45
4
15%
9
17%
46-60
5
19%
9
17%
61-75
6
22%
14
27%
76-90
Пропущено
48
23
23 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 15
4
8%
4
17%
1-15
12
25%
5
22%
16-30
7
15%
2
9%
31-45
5
10%
7
30%
46-60
9
19%
1
4%
61-75
11
23%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Результаты матчей
Бёрнли
Арсенал
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
5
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
102
111
57
111
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
213
618
159
123
816
123
519
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|2:0 Заявка
|25
|17
|4
|4
|55 - 22
|55
|3.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|4.
|1:0 Заявка
|25
|15
|4
|6
|51 - 32
|49
|5.
|0:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 37
|47
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|0:0 Заявка
|25
|11
|4
|10
|51 - 39
|37
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 42
|37
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|1:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|38 - 39
|35
|11.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|12.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|33 - 40
|29
|13.
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 45
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|0:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|30 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|20.
|0:2 Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|0:1 Заявка
|13
|9
|0
|4
|25 - 17
|27
|6.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|0:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 14
|22
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|0:2 Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|5.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|12 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 0:2 Арсенал
Исход игры
Бёрнли
1.5% (2)
Ничья
2.2% (3)
Арсенал
96.3% (130)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
60% (69)
Нет
40% (46)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
27.4% (37)
0:2 Арсенал
20% (27)
1:3 Арсенал
17% (23)
0:3 Арсенал
8.1% (11)
0:1 Арсенал
5.2% (7)
1:4 Арсенал
3% (4)
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