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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Бёрнли
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 42
Бёрнли 0% (0)
X 4.8% (2)
Арсенал 95.2% (40)
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Бёрнли
Арсенал

История личных встреч

Бёрнли
Арсенал

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

21 матч

9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

4.8%
57.1%
38.1%
1 победа 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
3:0
КC
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.5
0.64

Среднее время на гол

180
141

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.36
1.1

Среднее время на гол

38
81

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.48
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.17
Амдуни Зеки 4 0.17
Браунхилл Джош 3 0.13
Одоберт Уилсон 3 0.13
Фофана Датро 2 0.08
Родригес Джей 2 (1) 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.08
О'Ши Дара 1 0.04
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 10 (3) 0.42
Троссар Леандро 6 0.25
Нкетиа Эдди 5 0.21
Мартинелли Габриэл 5 0.21
Эдегор Мартин 4 (2) 0.17
Райс Деклан 4 0.17
Жезус Габриэль 4 0.17
Хаверц Кай 4 (1) 0.17
Габриэль дос Сантос 3 0.13
Салиба Вильям 2 0.08
Зинченко Александр 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Кивёр Якуб 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 6 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 4 0
Браунхилл Джош 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 6 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Арсенал
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
4
Бёрнли
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Арсенал
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

6
29
Бёрнли
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Арсенал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
17% (4)
42% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

16
33

Голы по времени матча

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
4
27%
5
22%
76-90

Пропущено

25
11
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
12%
2
18%
1-15
7
28%
3
27%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
2
8%
4
36%
46-60
6
24%
1
9%
61-75
4
16%
1
9%
76-90

Забито

12
29
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
4
33%
3
10%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
2
17%
9
31%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
2
17%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
30%
3
25%
76-90

Забито

27
52
12 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 3
4
15%
6
12%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
6
22%
9
17%
31-45
4
15%
9
17%
46-60
5
19%
9
17%
61-75
6
22%
14
27%
76-90

Пропущено

48
23
23 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 15
4
8%
4
17%
1-15
12
25%
5
22%
16-30
7
15%
2
9%
31-45
5
10%
7
30%
46-60
9
19%
1
4%
61-75
11
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0

Результаты матчей

Бёрнли
Арсенал

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
5
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
10
2
1
11
2.5
5
7
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
21
3
6
18
1.5
15
9
1
23
2.5
8
16
1
23
3.5
5
19
1
23
4.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 24 16 4 4 53 - 22 52
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 24 14 4 6 50 - 32 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 24 11 3 10 51 - 39 36
8.
Вест Хэм
 Заявка 24 10 6 8 36 - 42 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 24 5 6 13 30 - 44 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Арсенал
 Заявка 12 7 2 3 23 - 11 23
3.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
6.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
8.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 27 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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    • Прогнозы 42
    Бёрнли 0% (0)
    X 4.8% (2)
    Арсенал 95.2% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Арсенал
    9.60
    5.65
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    1.34
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Арсенал

    Исход игры
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    4.8% (2)
    Арсенал
    95.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    40.5% (17)
    0:2 Арсенал
    19% (8)
    1:3 Арсенал
    16.7% (7)
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